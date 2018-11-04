Над Оттавой столкнулись два самолета

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Столкновение двух самолетов произошло в воскресенье в воздухе над канадской столицей Оттавой, один из бортов потерпел крушение, сообщает канадский телеканал CTV News со ссылкой на полицию Оттавы.

Инцидент произошел в воскресенье около 10.00 (18.00 мск). Самолет меньшего размера потерпел крушение, в то время как более крупный борт после столкновения вернулся в Международный аэропорт Оттавы.

Полиция отказалась комментировать инцидент. Информации о жертвах и пострадавших не приводится.