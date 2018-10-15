19 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная открытию выставки "Книги старого дома: мир детства XIX – начала XX века" в Ивановском зале Российской государственной библиотеки.



Участники:

— генеральный директор РГБ Вадим ДУДА;

— заместитель генерального директора, руководитель проекта Наталья САМОЙЛЕНКО;

— куратор проекта Ольга СИНИЦЫНА;

— дизайнер проекта Юлия НАПОЛОВА;

— руководитель отдела культуры Посольства Германии Ян КАНТОРЧИК.



На выставке представлена дореволюционная детская книга и периодика на русском и основных европейских языках из собрания Российской государственной библиотеки, а также произведения живописи XVIII – начала XX века из коллекции Новгородского музея-заповедника. Издания и картины дополняются предметами, которые формировали детское мировосприятие и способны рассказать об интересах, обучении, развлечениях, семейных ценностях и традициях.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/