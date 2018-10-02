Пресс-конференция к 260-летию Сеченовского университета

9 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная 260-летнему юбилею Сеченовского университета.



Участники:

— ректор 1-го Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Петр ГЛЫБОЧКО;

— директор Научно-технологического парка биомедицины Денис БУТНАРУ;

— директор Института цифровой медицины Георгий ЛЕБЕДЕВ;

— директор Клиники кластерной онкологии Игорь РЕШЕТОВ.



Система высшего медицинского образования должна обеспечить качественный прорыв в подготовке современных специалистов. Сеченовский университет концентрирует ресурсы в областях, которые переводят инженерные, технические и IT-разработки в решения для улучшения здоровья людей. С общим вектором развития экономики связна цифровизация здравоохранения. Взят курс на тотальное подключение больниц и поликлиник к высокоскоростному Интернету для повсеместного внедрения телемедицины, дающей возможность дистанционной медпомощи.



Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.

Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".



Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.



Внимание! Проход в Международный мультимедийный пресс-центр осуществляется через Бюро пропусков в связи с временным закрытием Аккредитационного центра.



Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/