Пресс-конференция президента РСА Игоря Юргенса

25 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента Российского союза автостраховщиков Игоря ЮРГЕНСА по итогам парламентских слушаний по ОСАГО.



К участию в мероприятии также приглашены представители Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, эксперты отрасли.



13 сентября в Госдуме РФ прошли парламентские слушания "Совершенствование Федерального закона "Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств". Законодательный аспект. Тарифная политика". Участники обсудили текущую ситуацию на рынке ОСАГО и вектор развития отрасли. Абсолютное большинство выступило за необходимость либерализации ОСАГО, индивидуальность и справедливость тарифа. 24 сентября в Совете Федерации состоятся вторые слушания по данному вопросу. Обобщенная резолюция верхней и нижней палат парламента будет передана в федеральные органы исполнительной власти. Ожидается, что решение будет принято до конца текущего года.



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