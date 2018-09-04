Пресс-конференция по итогам поисковой экспедиции в Сандармох

7 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам военно-исторической поисковой экспедиции в районе урочища Сандармох.



Участники:

— исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр БАРКОВ;

— министр культуры Республики Карелия Алексей ЛЕСОНЕН;

— помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации Александр КИРИЛИН;

— председатель регионального отделения РВИО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Олег ТИТБЕРИЯ;

— профессор кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета Сергей ВЕРИГИН.



С 25 августа по 5 сентября в Медвежьегорском районе Республики Карелия были обследованы территории, находившиеся в 1941–1944 годах под финской оккупацией. Поисковую экспедицию провело Региональное отделение РВИО в Ленинградской области по обращению Правительства Карелии и в рамках плана Министерства обороны Российской Федерации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.



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