В Виндзоре началось венчание принца Гарри и Меган Маркл

Британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018

Британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018

ВИНДЗОР (графство Беркшир, Англия), 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Венчание британского принца Гарри и американки Меган Маркл началось в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

Жених приехал в церковь в сопровождении шафера — принца Уильяма. Таким образом, старший брат "отдал долг" младшему — в семь лет назад принц Гарри был шафером на свадьбе принца Уильяма с Кейт Миддлтон. Оба принца

Невеста прибыла в компании своей матери Дории Рэгланд.

Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals). В такой же форме и его шафер, и мальчики-пажи. Невеста одета в платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, первой женщиной — художественным директором дома Givenchy. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополняет минимум украшений — бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций.

Благословит молодоженов архиепископ Кентерберийский.

На венчание приехали члены королевской семьи, близкие друзья пары, многие известные люди — бывший футболист Дэвид Бэкхем с женой Викторией, актер Джордж Клуни с женой Амаль, певец Элтон Джон, теннисистка Серена Уильямс с мужем. Среди гостей замечена и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви, с которой его связывали многолетние отношения и которую британские таблоиды в свое время прочили ему в жены.

Принц Гарри — младший сын принца Уэльского Чарльза и внук королевы Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, принца Уильяма и его троих детей. В день свадьбы королева даровала ему и его будущей супруге титул герцога и герцогини Сассекских.