В Виндзоре началось венчание принца Гарри и Меган Маркл

ВИНДЗОР (графство Беркшир, Англия), 19 мая – РИА Новости, Мария Табак. Венчание британского принца Гарри и американки Меган Маркл началось в часовне святого Георгия Виндзорского замка.
Жених приехал в церковь в сопровождении шафера — принца Уильяма. Таким образом, старший брат "отдал долг" младшему — в семь лет назад принц Гарри был шафером на свадьбе принца Уильяма с Кейт Миддлтон. Оба принца
Невеста прибыла в компании своей матери Дории Рэгланд.
Жених для венчания выбрал униформу полка дворцовой кавалерии (Blues and Royals). В такой же форме и его шафер, и мальчики-пажи. Невеста одета в платье, созданное Клэр Уэйт Келлер, первой женщиной — художественным директором дома Givenchy. Платье с открытыми плечами и длинной фатой дополняет минимум украшений — бриллиантовые серьги-гвоздики и браслет от Cartier и тиара из королевской коллекции 1932 года. Кружевные цветы на фате символизируют каждую из стран Содружества Наций.
На венчание приехали члены королевской семьи, близкие друзья пары, многие известные люди — бывший футболист Дэвид Бэкхем с женой Викторией, актер Джордж Клуни с женой Амаль, певец Элтон Джон, теннисистка Серена Уильямс с мужем. Среди гостей замечена и бывшая девушка принца Гарри — Челси Дэви, с которой его связывали многолетние отношения и которую британские таблоиды в свое время прочили ему в жены.
Принц Гарри — младший сын принца Уэльского Чарльза и внук королевы Елизаветы II. В очереди престолонаследия он занимает шестую строчку — после отца, принца Уильяма и его троих детей. В день свадьбы королева даровала ему и его будущей супруге титул герцога и герцогини Сассекских.