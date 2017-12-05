Партия Саакашвили в Тбилиси анонсировала проведение масштабной манифестации

ТБИЛИСИ, 5 дек – РИА Новости. Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" планирует провести в среду масштабную "манифестацию чести" в поддержку своего основателя, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и освободили политика. В настоящее время колонна активистов вместе с Саакашвили движется в сторону здания парламента Украины.

"Партия переходит на чрезвычайный режим работы и объявляет решительную борьбу за Грузию. Призываем всех граждан Грузии принять участие в среду в масштабной манифестации чести в поддержку Михаила Саакашвили", — заявил лидер партии Ника Мелия журналистам во вторник.