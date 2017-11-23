Автомобильная колонна МЧС с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

Автомобильная колонна с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей. Архивное фото

Автомобильная колонна с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей. Архивное фото

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 71-й раз отправилась в Донбасс, сообщили в пресс-службе министерства.

"Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04.00 мск. Сейчас автомобили следуют к российско-украинской границе. Все таможенные и пограничные процедуры будут проводиться в установленном законом порядке на двух пунктах пропуска — "Донецк" и "Матвеев Курган", — говорится в сообщении.

Отмечается, что колонны продолжат движение в Донецк и Луганск только после таможенного досмотра всех автомашин в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, колонна доставит жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также детские подарки.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 70 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн гуманитарных грузов.