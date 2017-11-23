Автомобильная колонна МЧС с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью в 71-й раз отправилась в Донбасс, сообщили в пресс-службе министерства.
Отмечается, что колонны продолжат движение в Донецк и Луганск только после таможенного досмотра всех автомашин в присутствии представителей пограничной и таможенной служб Украины.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, колонна доставит жителям Донбасса более 500 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, а также детские подарки.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 70 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн гуманитарных грузов.