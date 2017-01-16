Круглый стол об урегулировании ближневосточного кризиса

18 января в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Парижская ближневосточная конференция и перспективы урегулирования кризиса".



15 января в Париже состоялась Международная конференция по ближневосточному урегулированию. В форуме, цель которого – содействие возобновлению зашедших в тупик палестино-израильских мирных переговоров, приняли участие представители 70-ти стран. Израиль его бойкотировал, считая, что он лишь отдаляет мир, укрепляя непримиримость позиций палестинцев. Палестинцы приветствовали многосторонний подход, отмечая, что годы переговоров с Израилем никак не приблизили решение вопроса. В итоговом коммюнике конференции содержится рекомендация сторонам конфликта признать принцип "два государства – для двух народов”.



Будет ли конференция в Париже способствовать решению ближневосточной проблемы, в частности, возобновлению прямых переговоров между израильтянами и палестинцами? Оправданы ли опасения Израиля негативных для него последствий парижского форума? Что он дает палестинцам? Подтолкнет ли прошедшая конференция европейские страны к признанию палестинского государства? Есть ли реальная надежда на решение палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств"? Можно ли сейчас спрогнозировать, какой будет позиция администрации Трампа в вопросах арабо-израильского урегулирования?



В мероприятии примут участие:

— главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина ЗВЯГЕЛЬСКАЯ;

— политолог-востоковед Вячеслав МАТУЗОВ;

— ведущий научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Татьяна НОСЕНКО.



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