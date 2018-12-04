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Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию

(обновлено: 08:02 04.12.2018)
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Дмитрий Лекух
© AP Photo / dpa/Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, ГерманияТрубы для строительства газопровода Северный поток 2 недалеко от порта Мукран, Германия
© AP Photo / dpa/Stefan Sauer

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Генсек германского Христианско-демократического союза и возможная преемница канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр мощно высказалась по всегда насущной европейской теме: как остановить агрессивную Россию.

На этот счет, как мы помним, были выдвинуты смелые предложения. Киевский президент П. А. Порошенко призвал Германию проявить свое военное присутствие в Азовском море; МИД Польши — отказаться от "Северного потока — 2" и применить санкции к странам, которые его продвигают.

Г-жа Крамп сделала заявку на то, что будет настоящим европейским политиком и достойной преемницей Ангелы Меркель.

Строительство трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
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С одной стороны, она подтвердила, что любые слова в осуждение путинской тирании и в поддержку молодой украинской демократии — это всегда пожалуйста. Можно даже предложить США и странам Европейского союза закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря, "в случае, если будет доказано, что Россия агрессор".

А вот предложение по отказу от строительства Nord Stream 2 — это уже как-то слишком радикально. И на это Крамп-Карренбауэр пойти никак не может. Вот в будущем — в случае продолжающегося дурного поведения России — объемы закупаемого газа можно будет снизить. Но это в будущем.

…В общем, с одной стороны, украинские СМИ получили возможность в очередной раз выйти под заголовками "преемница Меркель послала жесткий сигнал Кремлю". А с другой, заголовки — это максимум, на который Киев в данной ситуации может рассчитывать. И дело тут вовсе не в каких-то теплых чувствах лидера германских христианских демократов к России. И даже не в уважении к остаткам международного права, согласно которым пытаться наказывать какое-либо государство за охрану им его собственных границ немного нехорошо.

Все куда проще и циничней.

Русский газ из Nord Stream 2 в настоящее время куда более интересен покупателям, нежели продавцам: Москва уже вовсю диверсифицирует свои рынки сбыта. И конкуренция в Европе сейчас возможна не с русским газом, а только "за русский газ". Живая очередь восточноевропейских демократий за газом из "европейской" нитки "Турецкого потока" свидетельствует об этом лучше любых выступлений на очередной сессии ПАСЕ.

Глава МИД Германии Хайко Маас. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МИД ФРГ прокомментировал призывы отказаться от "Северного потока — 2"
До недавнего времени перед хозяевами и потребителями российского газа стояла насущная проблема его транспортировки, потому как большая часть добытого природного газа доставлялась покупателям через (построенную теми же немцами совместно с СССР и доставшуюся нынешним украинским властям) ГТС. Это было не очень удобно ни для покупателей, ни для продавцов, зато крайне комфортно для украинских посредников.

Но в настоящее время концепция несколько поменялась.

Построен "Северный поток — 1", после которого немцы сказали: "а давайте еще".

Достраивается "Сила Сибири".

Достраиваются "Турецкие потоки".

© Фото : "Турецкий поток"Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"
© Фото : "Турецкий поток"
Очистка символического сварного стыка "Турецкого потока"

Спешно (по китайской инициативе) досогласовывается "Сила Сибири — 2" (в девичестве газопровод "Алтай").

К тому же русские "распробовали" сжиженный природный газ. И торговать им показалось для России вполне приятным делом. Поэтому русские газовщики и ставят официальной целью 15-20 процентов от глобального рынка СПГ. А для этого им теперь нужно не только свое уникальное оборудование (мы уже писали об этом, в него российские корпорации готовы вложить до 100 миллиардов долларов). Но и ресурсная база.

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Таким образом, если задаться вопросом, а так ли нужен русским проект Nord Stream 2, то очень легко получить в ответ: да, наверное, нужен.

Потому что он фактически намертво привязывает германский промышленный кластер к российскому углеводородному сырью. Это важно газовщикам и нуждающемуся в немецких технологиях российскому машиностроению. Да и для русской глобальной политики это тоже, в общем-то, хорошо. Но вот самому германскому промышленному кластеру этот самый "Северный поток — 2" не просто нужен, а критически необходим.

Потому как русские-то свой газ в любом случае реализуют. А вот если северный — он же германский — промышленный кластер лишится относительно дешевого русского трубопроводного газа, то он просто встанет. Те же североамериканские или китайские производители имеют перед своими германскими коллегами гигантские конкурентные преимущества: от куда более льготного налогообложения (вспомним хотя бы налоговые реформы Трампа) до куда более дешевого рынка труда. И важнейшим преимуществом крайне энергоемкой немецкой промышленности тут остается как раз доступ к дешевому трубопроводному газу из России. Без него германское машиностроение, электротехническую отрасль, химическую промышленность сначала просто вытеснят с глобальных рынков, а потом с наслаждением съедят. Со всеми милыми побочными эффектами: от банкротств машиностроительных гигантов до массовой безработицы.

Поэтому на призывы из Киева и Варшавы настоящим ответом является следующая свежая новость от "Газпрома": "Северный поток — 2" уже профинансирован на шесть миллиардов евро, большую часть которых обеспечили иностранные партнеры (читай: немцы и австрийцы).

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Спиральтист ...
"...в очередной раз выйти под заголовками "преемница Меркель послала жесткий сигнал Кремлю"..."
Вот только заголовки да крики и есть у украинцев, а дела все равно продолжает запад с Россией вести, т.к. это выгодно
08:37
04.12.2018
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