Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Генсек германского Христианско-демократического союза и возможная преемница канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр мощно высказалась по всегда насущной европейской теме: как остановить агрессивную Россию.

На этот счет, как мы помним, были выдвинуты смелые предложения. Киевский президент П. А. Порошенко призвал Германию проявить свое военное присутствие в Азовском море; МИД Польши — отказаться от "Северного потока — 2" и применить санкции к странам, которые его продвигают.

Г-жа Крамп сделала заявку на то, что будет настоящим европейским политиком и достойной преемницей Ангелы Меркель.

С одной стороны, она подтвердила, что любые слова в осуждение путинской тирании и в поддержку молодой украинской демократии — это всегда пожалуйста. Можно даже предложить США и странам Европейского союза закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря, "в случае, если будет доказано, что Россия агрессор".

А вот предложение по отказу от строительства Nord Stream 2 — это уже как-то слишком радикально. И на это Крамп-Карренбауэр пойти никак не может. Вот в будущем — в случае продолжающегося дурного поведения России — объемы закупаемого газа можно будет снизить. Но это в будущем.

…В общем, с одной стороны, украинские СМИ получили возможность в очередной раз выйти под заголовками "преемница Меркель послала жесткий сигнал Кремлю". А с другой, заголовки — это максимум, на который Киев в данной ситуации может рассчитывать. И дело тут вовсе не в каких-то теплых чувствах лидера германских христианских демократов к России. И даже не в уважении к остаткам международного права, согласно которым пытаться наказывать какое-либо государство за охрану им его собственных границ немного нехорошо.

Все куда проще и циничней.

Русский газ из Nord Stream 2 в настоящее время куда более интересен покупателям, нежели продавцам: Москва уже вовсю диверсифицирует свои рынки сбыта. И конкуренция в Европе сейчас возможна не с русским газом, а только "за русский газ". Живая очередь восточноевропейских демократий за газом из "европейской" нитки "Турецкого потока" свидетельствует об этом лучше любых выступлений на очередной сессии ПАСЕ.

До недавнего времени перед хозяевами и потребителями российского газа стояла насущная проблема его транспортировки, потому как большая часть добытого природного газа доставлялась покупателям через (построенную теми же немцами совместно с СССР и доставшуюся нынешним украинским властям) ГТС. Это было не очень удобно ни для покупателей, ни для продавцов, зато крайне комфортно для украинских посредников.

Но в настоящее время концепция несколько поменялась.

Построен "Северный поток — 1", после которого немцы сказали: "а давайте еще".

Достраивается "Сила Сибири".

Достраиваются "Турецкие потоки".

Спешно (по китайской инициативе) досогласовывается "Сила Сибири — 2" (в девичестве газопровод "Алтай").

К тому же русские "распробовали" сжиженный природный газ. И торговать им показалось для России вполне приятным делом. Поэтому русские газовщики и ставят официальной целью 15-20 процентов от глобального рынка СПГ. А для этого им теперь нужно не только свое уникальное оборудование (мы уже писали об этом, в него российские корпорации готовы вложить до 100 миллиардов долларов). Но и ресурсная база.

Таким образом, если задаться вопросом, а так ли нужен русским проект Nord Stream 2, то очень легко получить в ответ: да, наверное, нужен.

Потому что он фактически намертво привязывает германский промышленный кластер к российскому углеводородному сырью. Это важно газовщикам и нуждающемуся в немецких технологиях российскому машиностроению. Да и для русской глобальной политики это тоже, в общем-то, хорошо. Но вот самому германскому промышленному кластеру этот самый "Северный поток — 2" не просто нужен, а критически необходим.

Потому как русские-то свой газ в любом случае реализуют. А вот если северный — он же германский — промышленный кластер лишится относительно дешевого русского трубопроводного газа, то он просто встанет. Те же североамериканские или китайские производители имеют перед своими германскими коллегами гигантские конкурентные преимущества: от куда более льготного налогообложения (вспомним хотя бы налоговые реформы Трампа) до куда более дешевого рынка труда. И важнейшим преимуществом крайне энергоемкой немецкой промышленности тут остается как раз доступ к дешевому трубопроводному газу из России. Без него германское машиностроение, электротехническую отрасль, химическую промышленность сначала просто вытеснят с глобальных рынков, а потом с наслаждением съедят. Со всеми милыми побочными эффектами: от банкротств машиностроительных гигантов до массовой безработицы.

Поэтому на призывы из Киева и Варшавы настоящим ответом является следующая свежая новость от "Газпрома": "Северный поток — 2" уже профинансирован на шесть миллиардов евро, большую часть которых обеспечили иностранные партнеры (читай: немцы и австрийцы).