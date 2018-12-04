ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Доказано: мир несется к кризису и им никто не управляет

(обновлено: 08:03 04.12.2018)
044164
Дмитрий Косырев
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, FileВстреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в АргентинеВстреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня на саммите G20 в Аргентине
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais, File

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

То, что президент США Дональд Трамп не стал встречаться со своим коллегой Владимиром Путиным на саммите "группы двадцати" в Буэнос-Айресе — это один вопрос. Совсем другой вопрос, что хорошего произошло там же, когда такая же давно намечавшаяся встреча все-таки состоялась.

Дело в том, что переговоры лидеров двадцати самых больших экономик мира обычно посвящены выживанию мировой экономики. И в этот раз в Аргентине "в центре всеобщего внимания <…> были отношения США и Китая", замечает корреспондент Washington Post. Что понятно — речь о первых двух экономиках планеты, вступивших в стадию тотальной торговой войны, которая тормозит и приводит в ужас весь мир.

Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
План "Пентхауз": раскрыта провокация ЦРУ против Путина и Трампа
И что же состоявшаяся встреча Трампа и Си Цзиньпина дала? Соглашение о том, что пока не будет новой эскалации торговой войны (например, повышенных американских тарифов на товары китайского экспорта в США еще на 200 миллиардов долларов в год). Старые ограничения остаются. В ответ на это Китай пообещал не приводить в действие свои угрозы сворачивания американского импорта.

Но это все — лишь перемирие на 90 дней, в ходе которого стороны должны о чем-то договориться.

А могут ли они договориться — вопрос. Один из авторов журнала Foreign Affairs подробно объясняет нам, что время соглашений прошло. Еще один эксперт, автор книги "Китай, торговля и власть" говорит, что неизбежен экономический развод двух сверхдержав со сворачиванием всех возможных производственных цепочек и финансовых схем. А это, среди прочего, американские инвестиции в Китай на сумму в 256 миллиардов долларов начиная с 2001 года и многое другое. Вместо того Америке, полагает он, придется создавать экономический альянс, построенный на идеологии, — то есть только с идейными союзниками из англоязычных стран.

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Не думаю, что Трамп опасается": Путин раскрыл подробности кулуарных бесед
Почему же все так плохо? А вот почему (это уже из упомянутого журнала): "миропорядок, где доминирует Китай, будет означать Америку с ослабленными союзами, меньшим числом партнеров по безопасности и с вооруженными силами, которым придется оперировать на более далеких расстояниях. Американские фирмы останутся без доступа к ведущим технологиям и рынкам, им будут невыгодны новые стандарты, правила инвестиций и торговые блоки".

То есть конец монопольного американского мира — это не просто обидно. Это экономически невыгодно, даже невозможно. Надо давить Китай.

Но и торговая война против Китая тоже ведет США к потрясениям, что мы и наблюдаем. И это при внутреннем развале американского общества и поляризации его идеологий и политических сил, что попросту парализует Трампа. Так что не может он о чем-то надежно с кем бы то ни было договориться. Как с Путиным, так и с Си, и со многими другими.

Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США. Архивное фото
© AP Photo / Brian Snyder/File Photo
Торговая война США и Китая (2018)
А кто вообще из собиравшихся в Буэнос-Айресе был договороспособен? Точно в такой же, как Трамп, ситуации находятся лидеры ведущих стран западного блока: Германии, Франции, Великобритании. У всех дома творятся большие неприятности, у всех кресло качается так же, как у Трампа. Все не могут принять какие-либо решения — посмотрите хотя бы, что происходит с разводом Великобритании и Евросоюза: ни туда, ни оттуда. Катастрофа, и не только лично для премьер-министра, обеспечена в обоих случаях.

В результате куда лучше себя ощущал на "двадцатке" даже наследник саудовского престола Мухаммед бен Салман, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи: таких проблем, как у Трампа или Ангелы Меркель, у него все-таки нет. Сидел, улыбался на зависть многим другим.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд на саммите "группы двадцати" в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд на саммите "группы двадцати" в Буэнос-Айресе

Теперь вспомним, для чего вообще создавалась эта "группа двадцати". Десять лет назад мир пришел к экономической катастрофе (зародившейся, конечно же, в США). И возникла хорошая мысль: лидеры двадцати крупнейших экономик мира должны отложить все склоки между собой и начать согласованно отходить от пропасти. Как минимум информировать друг друга об основах своей экономической политики. Как максимум вести эту политику совместно, потому что обрушится кто-то один — и рухнут все. А в общем — управлять миром.

И вот теперь, в Аргентине в частности, стало как-то очень ясно, что не могут они — та самая часть лидеров "двадцатки" — это сделать. И не обязательно из вредности характера, а по объективным обстоятельствам. Например, кризис механизмов демократии (сделаешь шаг — лишишься каких-то голосов) мешает решению кризисов чисто экономических. И наоборот.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Большая двадцатка" – маленькие конфузы. Аура саммита G20
В результате "двадцатка" превращается в подобие "группы семи". Кто-нибудь в последние несколько лет обращал внимание на саммиты "семерки", оставшейся без России? Они там принимают какие-то заявления и к каждому саммиту придумывают себе темы (касающиеся глобальной благотворительности или чего-то подобного), чтобы никто не подумал, что семь лидеров собираются просто так и впустую.

А ведь это ровно те же люди, которые парализовали и работу последнего саммита. Так что возникает вопрос: а что же остальные, могут ли они прорваться в светлое будущее без заблудившихся лидеров Запада? Вот же на полях "двадцатки" заседали лидеры РИК (Россия, Индия и Китай)… И по мышлению и настроениям к ним близки и прочие незападные участники встречи в Буэнос-Айресе.

Но получается, что-то они могут, а что-то нет. Создать отдельную мировую экономику они способны не больше, чем США — смотри выше — создать свой "англоязычный" альянс, основанный на общей идеологии. Посмотрите на речь Си Цзиньпина на "двадцатке", он там о том и говорит, что мировая экономика — единый организм и уйти от этого факта невозможно.

Российский танкер Владимир Русанов со сжиженным природным газом в порту города Наньтун, КНР
© AFP 2018
Россия замещает Америку на китайских рынках
В результате, как следует из материала New York Times, еще несколько месяцев назад общая экономика росла пусть не блестяще, зато в унисон — и это впервые после того самого кризиса десятилетней давности. А сейчас торговые войны лишь усугубят внутренние проблемы буквально всех стран. Прошедшее после кризиса десятилетие так и не вернуло прежнюю динамику миру, а теперь всем видно, что будет еще хуже.

И "двадцатка", добавим, в ее нынешнем составе ничего пока сделать не может.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена