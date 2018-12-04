Пятьдесят оттенков нытья

Роман Носиков, для РИА Новости

Вот уже больше недели компетентные политические блогеры передают инсайды (главным образом полученные через "таксистов, которые подвозили на днях силовиков") — о том, что Россия совершает чудовищную ошибку. То есть начала совершать ее, еще когда задержала нарушителей своей границы в проливе, и продолжает по сей день, применяя к ним закон.

Все инсайды сходятся на том, что России, безусловно, будет плохо.

Почему по нарушителям не был нанесен удар "калибрами"? Потому что режим потратил все на геополитические игры и обеспечение интересов сырьевых олигархов в Сирии, а для защиты России ничего не осталось.

Мат командира пограничного корабля явственно свидетельствует о полном моральном разложении флота, утрате советских традиций и забвении заветов адмирала Колчака.

То же, что в плену оказался украинский буксир, означает, что наши власти повелись на примитивную украинскую многоходовку, в ходе которой Киев пожертвовал малоценным кораблем в обмен на обострение международной обстановки. Это говорит о полной некомпетентности и профессиональной непригодности чекистско-буржуазного правительства России.

Народ в России темен и непросвещен, не знает марксистской теории и опьянен шовинистической пропагандой. Только так можно объяснить то, что экипаж российского пограничного катера поднял руку на украинский рабочий класс по приказу российской шовинистической буржуазии.

Необходимо довести до сведения российских военных, что у них с российским капитализмом — две разных Родины, а вовсе не одна.

И вообще, весь этот спектакль в море — это совместный план Путина и Порошенко по сохранению у власти на Украине украинского клептократического режима (а в самых клинических случаях — и передаче Украине Крыма). Вот уже украинские боевые корабли находятся в портах Крыма. Еще немного, и там будет открыта база НАТО. Путин делает все, что ему приказывают на Западе, потому что там его 46 миллиардов.

…Вы прослушали очень краткое, предельно сокращенное содержание очередного выпуска старейшего российского издания "Патриотический Нытик", чья редакция размазана по всему Рунету и не знает усталости.

Может показаться, что я описываю каких-то патологических русофобов и ненавистников России. Но дело обстоит как бы наоборот: нытики любят Родину. Просто делают это каким-то нездоровым образом.

Их отношение к Родине более всего напоминает страстные воздыхания кавалеров, отставленных от дамы кем-то более успешным. По их мнению, Родина трагически ошиблась с выбором, но она еще приползет к ним в слезах и на коленях — преданная и униженная "этим альфонсом, жуликом, жалкой и ничтожной личностью".

На месте власти должны были быть они.

Они-то бы на месте капитана пограничного катера не матерились, а стояли бы на фоне волн с гордым профилем.

При них Ленина уже давно бы вынесли из Мавзолея и выстрелили бы им в сторону Германии. Сразу после восстановления КПСС и блокирования поставок газа в коварную Европу и хищный Китай.

При них войска были бы выведены из Сирии и введены на Украину.

При них никто бы в мире не посмел так разговаривать с Россией в ООН, потому что Россия бы вышла из ООН и сама первая бы ни с кем бы не стала разговаривать. Потому что достоинство.

Ну, и так далее — в зависимости от эстетических предпочтений.

С целью подтвердить свою правоту патриотический нытик постоянно собирает про Родину всякие сплетни и гадости. Иногда он даже их придумывает.

Он срывает покровы и разоблачает.

Все блага, исходящие не от него, должны быть фальшивы или ничтожны. Все беды — заслуженная кара за то, что выбрали не его.

Он завидует, но не делает ничего для того, чтобы посоревноваться с объектом зависти в реальном деле. Он ревнует, но боится попытаться занять свое место рядом с объектом любви, потому что не желает ответственности.

Он утешает себя чужой воображаемой или реальной виной, чтобы перестать испытывать вину перед собой за собственную несложившуюся в реальной деятельной любви к Родине биографию — за свое нестановление военным, чиновником, политиком и так далее.

Точно так же, как закомплексованные неуспешные женихи утешают себя воображаемым списком любовниц и венерических заболеваний супруга своей несостоявшейся любви.Да и дети у нее не от него.

Но дело вовсе не в ошибке Родины, не в ее порочных наклонностях и не в тяге к недостойным прохиндеям.

Дело в том, что нытики сами сделали свой выбор, сами сделали свою жизнь, сами отказались от соединения свой судьбы с делом служения Родине.

Просто они не способны себе в этом признаться и всю жизнь имитируют отвергнутость, украшая ее рюшечками из свидетельств недостойности выбора Родины.

Это трусость, помноженная на гордыню.