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Экономика слухов. Почему нефть дорожала, потом дешевела и что будет дальше

(обновлено: 08:15 01.12.2018)
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Дмитрий Лекух
CC0 / redhawkgroup / Добыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
CC0 / redhawkgroup /

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Сразу после того, как журналисты агентства Reuters внезапно выяснили подробности "секретного совещания" в российском Минэнерго, нефтяные котировки перестали падать и даже несколько подскочили. Если в первой половине дня в минувший четверг баррель, как и положено в текущих трендах, дешевел до минимума за последний год (в какой-то момент его цена опускалась до рекордно низких 57,58 доллара), то информация о скором сокращении добычи в Российской Федерации резко развернула динамику и позволила ценам отыграть утренние потери. К вечеру баррель вернулся на уровень 60 долларов, потащив за собой наверх заодно и акции отечественных добывающих компаний.

Российский танкер Владимир Русанов со сжиженным природным газом в порту города Наньтун, КНР
© AFP 2018
Россия замещает Америку на китайских рынках

Новость о том, что в рамках ОПЕК+ совокупная добыча будет уменьшена примерно на миллион баррелей в сутки (кстати, именно эта цифра и называлась в ходе совещания ОПЕК+ в прошлом месяце, тогда ее просто не утвердили), переключила тумблеры, направив котировки в обратном направлении.

Официальной информации по итогам "секретного совещания" не последовало. Да и российское Минэнерго также пока не предоставило комментарий. Решение о политике в добыче на 2019 год может быть принято только на встрече министров ОПЕК+ в Вене, которая состоится на следующей неделе, 6-7 декабря. Весь мир ее довольно нервно ожидает. О чем, собственно, и проинформировал взволнованную публику российский министр энергетики. "Как вы знаете, министерская встреча состоится в первой декаде декабря месяца. Я уверен, что мы вместе с нашими коллегами из стран ОПЕК и ОПЕК+ найдем согласованное, консолидированное решение, которое будет на пользу нефтяному рынку", — заявил Александр Новак журналистам.

Не дождавшись подробностей и поддавшись экспертным мнениям о том, что "планируемое сокращение добычи не компенсирует перепроизводство нефти", черное золото в пятницу, на следующий день, снова несколько просело.
Что, впрочем, не значит, что тренд продолжится — до встречи ОПЕК+ будет еще много слухов и "вбросов от информированных источников", так что мы можем увидеть нефть и над 60-долларовой планкой, и на каких-нибудь новых минимумах.

Тянет-потянет
© Виталий Подвицкий
Тянет-потянет

О чем это нам говорит.

Да в общем всего лишь о двух вещах.

Во-первых, в реальности мировые цены на нефть находятся в руках нового сверхрегулятора в лице ОПЕК+. А точнее, двух крупнейших игроков: Саудовской Аравии, которая отвечает за ОПЕК, и Российской Федерации, которая "отвечает" исключительно за саму себя, но при этом является своеобразным "держателем золотой акции".

Рабочий на Барсуковском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать

Во-вторых, волатильность на нефтяных рынках уже давно больше объясняется словесными интервенциями, которые приводят к спекулятивным операциям, чем реальным уровнем запасов и добычи. Нефть, как и большинство товаров реальной группы, на биржах уже довольно давно рассматривается не столько как товар, сколько как финансовый инструмент. И есть такие опасения, что фундаментальные факторы влияют на динамику котировок едва ли наполовину. Все остальное — чистой воды спекуляции и прочая "экономика ожиданий". А это, в свою очередь, говорит вменяемым аналитикам в краткосрочной исторической перспективе об очередных надуваниях/сдутиях пузырей и других симптомах неминуемо надвигающегося кризиса.

Ну а в среднесрочной перспективе — о системном кризисе модели фондового капитализма. Если подобное происходит с товарами реальной группы, то со стоимостью, допустим, акций высокотехнологичных предприятий, где всей собственности при многомиллиардной капитализации — сеть офисов да какое-то количество серверов, без хрустального шара и бубна разбираться будет крайне сложно. И обвалиться вся эта красота может просто буквально в один момент: "ожидания", знаете ли, штука довольно непостоянная и непрактичная.

Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Damir Sagolj
От ворот поворот: Китай отказался от импорта нефти и газа из США

И вот это на самом деле довольно тревожные новости.

Потому что кризисы на рынках нефтяных котировок и других реальных товарных групп человечество переживать, хоть и не без потерь, но все-таки научилось. А вот приход в негодность самой системы биржевого ценообразования — это системный кризис современной модели фондового капитализма вообще. И что с этим теперь делать — вам уже не расскажет никакой Фукуяма.

Не долларом единым
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не долларом единым

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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biruckow79
и чего везде Трампа склоняют. Уж США без нефти протянет, а вот Россия из-за духовно скрепляющих нас, не научившаяся делать ничего кроме утюгов-нет
08:27
01.12.2018
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