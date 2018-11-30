Трамп прячется от Путина, а Меркель издевается над Порошенко

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Так называемый азовский инцидент, после которого часть украинского флота оказалась арестована российскими пограничниками, получил неожиданное дипломатическое продолжение. При большом желании это можно интерпретировать как большую дипломатическую победу официального Киева, но на самом деле, если посмотреть на ситуацию прагматично, не получается обнаружить хоть какого-то значимого ущерба для российских интересов.
Создается впечатление, что те, для кого отмена встречи с американским президентом — плохая новость, "застряли" в ментальности, которая свойственна политикам восточноевропейских стран и некоторых стран постсоветского пространства. Дело в том, что отмена запланированной встречи или визита в Вашингтон какого-нибудь восточноевропейского президента или премьера — и правда ужасная политическая примета, которая указывает на крайнее раздражение вашингтонской администрации, зачастую это предвестник отставки или даже отправки в тюрьму. Но такими лекалами нельзя мерить Россию и российско-американские отношения. Для Путина и России в целом вызывать крайнее раздражение Вашингтона — нормально. Более того, если Москва вдруг перестает вызывать крайнее раздражение в Вашингтоне, это признак того, что с ней что-то не так.
Этот тезис не стыкуется с геополитической и экономической реальностью. Дело в том, что с учетом исторического опыта нужно констатировать: та или иная форма санкционного давления на Москву существует уже несколько сотен лет и "выключается" только на непродолжительное время в условиях или глобальной войны, или жесточайшего экономического кризиса в России, в стиле 90-х прошлого века, когда последствия поражения в холодной войне оказались деструктивнее любых возможных санкций. Более того, даже западные источники нехотя признают, что санкционная политика в отношении Москвы или не действует, или приводит к непредвиденным положительным последствиям для российской экономики: "Американские санкции дают российской экономике непредвиденный стимул", — с удивлением констатирует флагман американской деловой прессы The Wall Street Journal. "Новые санкции не сделают России больно", — пишет Foreign Policy. "Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций" — так называется прошлогодний очерк Japan Business Press, в котором описывается (надо признать вынужденное) возрождение российского станкостроения в условиях санкций. Ключевая цитата: "Если российское станкостроение продолжит развиваться такими же темпами, то западные санкции лишатся всякого смысла".
Зато уместно говорить о репутационных и дипломатических потерях официального Киева. Вместо усиления антироссийских санкций и поддержки перевода страны на военные рельсы Порошенко получил от Ангелы Меркель завуалированное пожелание успокоиться. RT сообщает: "Канцлер Германии настаивает на мирном урегулировании разногласий между Украиной и Россией, пишет немецкая газета Die Welt. Правительство в Киеве Меркель призвала "быть умным" и решить проблему, действуя разумно и посредством переговоров, потому что военного решения в данном случае быть не может".
Несмотря на срыв встречи с Трампом, есть все основания полагать, что саммит G20 пройдет с пользой для России, особенно с учетом того, что внимание всей мировой прессы будет приковано к российско-саудовским переговорам по нефтяному рынку, которые пройдут на полях саммита. А реакция Кремля на срыв встречи с американским президентом говорит сама за себя. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, "у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита". Ни один серьезный вопрос мировой политики сегодня без Москвы не решается, а значит, отказ от прямых и полноценных переговоров с российским президентом — потеря для США, а не для России.