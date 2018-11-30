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Неожиданный эффект: Украина все же сумела нанести удар по Азовскому морю

Сюжет:
Нарушение российской границы кораблями ВМС Украины (351)
(обновлено: 09:31 30.11.2018)
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Ирина Алкснис
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСуда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 26 ноября 2015
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ирина Алкснис

Случилось немыслимое, небывалое, то, что никто не смог бы спрогнозировать и предсказать: после воскресной эскапады украинских военных кораблей около Крымского моста у Киева усугубились проблемы с портами в Азовском море.

В среду вечером украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что "порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически блокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов".

По его словам, на тот момент в ожидании на вход в Азовское море находились 18 судов, четыре из которых шли в Бердянск, а 14 — в мариупольский порт. А на выходе из Азова собралась очередь из девяти судов: три — из Бердянска и шесть — из Мариуполя. Еще восемь судов стоят в портах.

Военные и полицейские на контрольно-пропускном пункте в Бердянске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине
При этом Крымский мост для прохода кораблей открыт с понедельника. По заявлению Омеляна, у судов, следующих в российские порты на Азове (и в обратную сторону), не наблюдается никаких задержек и проблем с проходом через Керченский пролив.

В свою очередь, российская сторона вчера опровергла утверждения украинского министра. "Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде", — заявил источник в морских службах Крыма. Кроме того, было дано напоминание о процедуре прохождения через пролив, которая включает поданную за двое суток заявку.

Безусловно, требования безопасности (в том числе, по погоде) и процедуры должны соблюдаться неукоснительно (кто-то сказал "нулевая толерантность"? Наверное, послышалось).

Во всей военно-политической суете последних дней вокруг темы воскресного инцидента из фокуса внимания выпало то, что должно быть главным. Во всяком случае, для украинских властей.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo, File
НАТО призвало к деэскалации в Азовском море
Введение военного положения, пусть даже в откровенно куцем виде, а также феерические инициативы вроде обращения к Турции о перекрытии Босфора для российских судов сконцентрировали внимание всех на Киеве и на фигуре украинского президента. Петра Порошенко подозревают — и явно небезосновательно — в том, что он намерен использовать всю эту ситуацию в целях своего переизбрания на второй срок.

В результате в тень ушли куда более насущные реальные проблемы, связанные с происходящим, в частности, в сфере экономики.

Взаимоотношения государства и бизнеса — сложный феномен. С одной стороны, государство заинтересовано в мощи и развитии национальной экономики, как следствие, в его задачи входит разрешение проблем, которые возникают у бизнеса и с которыми тот не может справиться самостоятельно. С другой стороны, ситуации бывают разные, иногда складываются условия, когда государство вынуждено сказать предпринимателям: "Извините, но тут речь о национальных интересах, вам придется потерпеть, изыскивать резервы и действовать в образовавшихся новых условиях".

Собственно, российский бизнес за последние годы столкнулся с примерами и того, и другого подхода.

Суда проходят под аркой Крымского моста. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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После задержания Киевом весной российского рыболовецкого судна "Норд" у украинских портов на Азове и их партнеров действительно возникли проблемы. Тщательные проверки судов из Мариуполя и Бердянска (и в обратную сторону) российскими пограничниками перед прохождением Керченского пролива привели к значительным простоям и, как следствие, финансовым потерям, которые исчисляются уже многими десятками (если не сотнями) миллионов долларов.

Для Украины это, безусловно, та самая двойственная ситуация. С одной стороны, бизнесу надо, чтобы Киев как-то договорился с Москвой, режим "нулевой терпимости" был ослаблен — и потери прекратились. С другой стороны, понятно, что для украинских властей пойти, по сути, на уступки "агрессору", тем более в теме, связанной с Крымом, неприемлемо — а значит, бизнесу придется терпеть во имя национальных интересов.

В большинстве случаев такую позицию можно было бы понять — и даже уважать. В конце концов, Киеву действительно удалось привлечь к проблеме внимание Запада, который, конечно, ничего реально не сделал, но пальцем Москве ритуально погрозил (а российские власти, в свою очередь, ритуально все это проигнорировали).

Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совете Европы прокомментировали ситуацию вокруг Керченского пролива
Даже воскресной авантюре теоретически можно было найти оправдание. Например, украинские власти рассчитывали, что применение силы российскими военными вызовет жесткую реакцию Запада, тот принудит Москву к шагам, которые в итоге улучшат ситуацию для украинских портов на Азове. Наивно, конечно (если не сказать — глупо), но хотя бы можно было признать, что власти страны как могут отстаивают национальные интересы — и интересы украинского бизнеса.

Проблема в том, что и существо произошедшего, и последовавшие затем события не оставили вариантов для разночтений: целью операции украинских ВМС была не защита национальных интересов Украины, а решение конкретных проблем конкретного человека, который сознательно и целенаправленно решил усугубить проблемы своей страны на Азове ради сохранения за собой высшего государственного поста.

Причем расплачиваться за комбинацию, реализованную в пользу электоральной кампании Петра Алексеевича Порошенко, будут мариупольский и бердянский порты и связанные с ними предприятия. А это многомиллиардный бизнес и десятки тысяч рабочих мест.

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Москва призвала "западных спонсоров" Украины угомонить Киев
Видимо, это уникальный исторический случай, когда государственный деятель пускает под нож экономику целого региона своей страны. Причем делает это не по ошибке и даже не по масштабному злодейскому умыслу, а мимоходом — потому что ему это удобно в конкретный момент времени для решения небольшой частной задачи.

Тут должен быть глубокомысленный вывод, но смысла в нем — как и в большей части того, что делают украинские власти — немного. Остается только развести руками.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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mr x
статья выдает желаемое за действительное, подсчитали бы наши потери, а они явно больше
09:56
30.11.2018
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Сергей С.
Вот интересно, дотерпят комерсы и простые люди на Украине до марта или раньше его на вилы поднимут? (докатится это колесо до Киева?)
09:40
30.11.2018
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elya.velichutina
А в Мариуполе роют окопы?
09:35
30.11.2018
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