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В Германии упала экономика. Почему это хорошая новость для России

(обновлено: 08:44 29.11.2018)
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Владимир Корнилов
© AP Photo / dpa/ Fredrik von ErichsenЗавод Mercedes-Benz в Германии. Архивное фотоЗавод Mercedes-Benz в Германии. Архивное фото
© AP Photo / dpa/ Fredrik von Erichsen

Владимир Корнилов

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Германская экономическая машина дала небольшой сбой. Во всяком случае, именно так ведущие европейские экономисты пытаются представить сообщение о том, что впервые с 2015 года ВВП Германии упал в квартальном выражении. На самом деле падение небольшое (всего 0,2%), однако, учитывая тот факт, что страна является локомотивом экономики Евросоюза, это довольно болезненно отражается на макроэкономических показателях всей еврозоны.

Представители Федерального статистического ведомства Германии, сообщившие эту досадную для экономистов новость, стараются тревогу не бить. Их официальная версия причин падения ВВП — резкий спад продаж немецких автомобилей, зафиксированный в третьем квартале сего года. Мол, что вы хотели, с сентября Евросоюзом введены новые правила проверки показателей выхлопных газов, в результате чего продажи новых легковых автомобилей в стране упали более чем на 30 процентов. В этой связи почти на один процент снизился экспорт Германии, а импорт, наоборот, вырос более чем на один процент.

В принципе, эти официальные объяснения с доверием восприняты немецкой прессой и повторяются ведущими экономистами как не подлежащие сомнению. "У Германии нет экономических проблем, у нее автомобильные проблемы", — повторяют вслед за чиновниками некоторые финансовые аналитики.

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Одно только непонятно: почему это падение не было спрогнозировано теми самыми аналитиками раньше? Ведь решение Евросоюза по ужесточению правил проверки уровня выброса выхлопных газов было принято больше года назад и анонсировано заранее. Соответственно, заранее можно было и просчитать эффект для экономики Германии. Однако практически никто не прогнозировал падения ВВП в этом квартале.

Мало того, всего три недели назад канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с видеообращением к своему народу, отчитывалась о прекрасных экономических показателях. Она говорила о том, что ВВП страны вырастет на 1,8 процента по итогам фискального года, а "десятилетие экономического роста" будет продолжено, подчеркнув роль экспорта в этом росте. Заметьте, Меркель это заявляла в ноябре, когда уже стали известны не самые радужные показатели автомобильных концернов Германии по итогам сентября — октября, когда она уже наверняка имела предварительные данные по прошедшему кварталу. Но и намека на падение экономики в ее речи пока не было. Так что, наверное, дело не только в заранее прогнозировавшихся проблемах автокорпораций.

Германия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Экономисты: наибольшие в ЕС потери из-за санкций против России несет ФРГ
В общей сложности правительство Германии уже снизило прогноз по росту экономики в этом году на 0,5% и в следующем — на 0,3%. При этом оно призывает воспринимать ухудшение этих выкладок "без паники", объясняя их целым комплексом проблем — и риском Brexit, и усиливающейся политикой протекционизма со стороны США, и демографическими проблемами своей страны. Однако некоторые аналитики указывают на угрозу гораздо более серьезной рецессии в Германии, а соответственно — и в целом в Евросоюзе.

Оглашение печальных для германской экономики показателей уже обернулось падением евро по отношению к доллару. Экономисты вынуждены признать, что рост еврозоны оказался "неожиданно слабым" в 2018 году. И хотя все надеются на сезонный всплеск внутреннего спроса накануне рождественских праздников, есть подозрения, что итоги года окажутся для европейцев далеко не такими, как планировалось.

Но в этом есть и позитивные сигналы. Во всяком случае, для России.

Перечисляя причины падения своей экономики, немецкие аналитики обычно стараются аккуратно обходить стороной вопрос антироссийских санкций. В лучшем случае его задевают вскользь или же упоминают "в пакете" с другими санкциями, как это сделал недавно глава МИД Германии Хайко Маас. И действительно, на фоне глобальных цифр, озвучиваемых при подсчете возможных потерь мировой экономики от торговой войны между США и Китаем, потери европейского, и в частности немецкого, бизнеса из-за санкций против России кажутся не столь масштабными. Однако можно не обращать особого внимания на минимальные потери в условиях стабильного роста, но когда вдруг ощущаешь падение экономики, начинаешь считать и копейки, ищешь способы минимизации расходов.

Сварка труб на строительстве газопровода в Германии. Архивное фото
© AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
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Германский бизнес постоянно пытается давить на свое правительство с целью ослабления санкционной политики. Этим летом Берлин пошел на отмену санкций против Турции, введенных в 2016 году (хоть они и были довольно символическими). Встревоженные голоса немецких экспортеров о том, что в условиях санкционной войны против России в выигрыше остаются лишь производители из Азии, звучат уже давно. Учитывая острую необходимость улучшения экспортных показателей, Германия крайне нуждается в сохранении российского рынка и, самое главное, в кровеносном сосуде для подпитки производителей — в "Северном потоке". Наличие более доступного и более дешевого сырья, доставляемого по прогнозируемым и стабильным каналам, становится еще более насущной необходимостью для поддержки конкурентоспособности немецкого продукта на внешних рынках. Именно поэтому правительство Меркель при сохранении довольно жесткой риторики в отношении России пытается отчаянно сопротивляться давлению со стороны США и отстоять газовый проект. Замена его на более дорогостоящую схему поставок американского сжиженного газа не только не решит проблему, но и усугубит ее.

Чем острее будут ощущаться проблемы, связанные с замедлением роста германской экономики и падением немецкого экспорта, тем отчаяннее будет сопротивление американскому диктату. Так что не самые радостные показатели, озвученные федеральными статистиками Германии, уж точно не должны огорчать нас. Скорее наоборот.

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