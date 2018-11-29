В Германии упала экономика. Почему это хорошая новость для России

Владимир Корнилов
Представители Федерального статистического ведомства Германии, сообщившие эту досадную для экономистов новость, стараются тревогу не бить. Их официальная версия причин падения ВВП — резкий спад продаж немецких автомобилей, зафиксированный в третьем квартале сего года. Мол, что вы хотели, с сентября Евросоюзом введены новые правила проверки показателей выхлопных газов, в результате чего продажи новых легковых автомобилей в стране упали более чем на 30 процентов. В этой связи почти на один процент снизился экспорт Германии, а импорт, наоборот, вырос более чем на один процент.
В принципе, эти официальные объяснения с доверием восприняты немецкой прессой и повторяются ведущими экономистами как не подлежащие сомнению. "У Германии нет экономических проблем, у нее автомобильные проблемы", — повторяют вслед за чиновниками некоторые финансовые аналитики.
Мало того, всего три недели назад канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с видеообращением к своему народу, отчитывалась о прекрасных экономических показателях. Она говорила о том, что ВВП страны вырастет на 1,8 процента по итогам фискального года, а "десятилетие экономического роста" будет продолжено, подчеркнув роль экспорта в этом росте. Заметьте, Меркель это заявляла в ноябре, когда уже стали известны не самые радужные показатели автомобильных концернов Германии по итогам сентября — октября, когда она уже наверняка имела предварительные данные по прошедшему кварталу. Но и намека на падение экономики в ее речи пока не было. Так что, наверное, дело не только в заранее прогнозировавшихся проблемах автокорпораций.
Оглашение печальных для германской экономики показателей уже обернулось падением евро по отношению к доллару. Экономисты вынуждены признать, что рост еврозоны оказался "неожиданно слабым" в 2018 году. И хотя все надеются на сезонный всплеск внутреннего спроса накануне рождественских праздников, есть подозрения, что итоги года окажутся для европейцев далеко не такими, как планировалось.
Но в этом есть и позитивные сигналы. Во всяком случае, для России.
Перечисляя причины падения своей экономики, немецкие аналитики обычно стараются аккуратно обходить стороной вопрос антироссийских санкций. В лучшем случае его задевают вскользь или же упоминают "в пакете" с другими санкциями, как это сделал недавно глава МИД Германии Хайко Маас. И действительно, на фоне глобальных цифр, озвучиваемых при подсчете возможных потерь мировой экономики от торговой войны между США и Китаем, потери европейского, и в частности немецкого, бизнеса из-за санкций против России кажутся не столь масштабными. Однако можно не обращать особого внимания на минимальные потери в условиях стабильного роста, но когда вдруг ощущаешь падение экономики, начинаешь считать и копейки, ищешь способы минимизации расходов.
Чем острее будут ощущаться проблемы, связанные с замедлением роста германской экономики и падением немецкого экспорта, тем отчаяннее будет сопротивление американскому диктату. Так что не самые радостные показатели, озвученные федеральными статистиками Германии, уж точно не должны огорчать нас. Скорее наоборот.