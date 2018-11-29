Украина показывает Путину ночной кошмар. И вполне успешно

Нюра Н. Берг

Осознание невыносимой реальности, данной Петру Алексеевичу Порошенко в ощущениях, подтолкнуло его к совершенно дикой идее отменить президентские выборы на Украине, раз нет никаких шансов их выиграть.

Разворачивающийся трагифарс с попыткой собрать сметану с провокации в Керченском проливе, безусловно, имеет генеральную цель снова посадить Петра в гетьманское кресло, но не будем забывать и о необходимости переноса внимания. Ведь ровно в эти дни намечались большие торжества по поводу пятилетнего юбилея революции гидности (достоинства). Однако стало ясно, что народ для ликования собраться не готов, а для протестов — вполне. Массовые акции так называемых евробляхеров, не желающих платить любимой родине налоги с ввозимых авто, недовольство масс высоченными тарифами на услуги ЖКХ, кривая идея с автокефалией, которую не желают поддерживать даже священники-побратимы ближнего круга… Все это вкупе с оскорбительно высоким рейтингом клоуна Зеленского определенно могло сорвать крышу и человеку поустойчивее П. Порошенко. Поэтому торжества и погромы решили совместить, отдав предпочтение вторым.

Впрочем, в зеркале цивилизованного мира никакие гримасы украинской политики снова не отразились, и поздравления с юбилеем никто не отменил.

Так, Хью Мингарелли, официальный представитель Евросоюза на Украине, выступил с заявлением: "Мы должны признать, что за последние четыре года в этой стране был достигнут значительный прогресс, и это благодаря нынешнему политическому руководству".

Ключевое слово здесь — "должны". Ибо по собственному желанию, находясь в трезвом уме и твердой памяти, не под пытками или психоактивными веществами сказать что-то подобное про Украину решительно невозможно. Высказывание Мингарелли между тем характеризует даже не Украину. Оно значительно больше говорит нам о двойных стандартах, добровольной слепоглухоте и лицемерии европейских чиновников. Ведь речь идет о постмайданной стране, которая потеряла территории, затеяла гражданскую войну, в которой убила более десяти тысяч собственных граждан. О стране, которая демонстрирует катастрофический регресс во всех сферах — социально-экономической, правовой, культурной. Именно эти сферы перечисляет Мингарелли, обнаруживая в их "бурном развитии" залог улучшения жизни украинского народа. Отдельно, кстати, отметив успехи реформ здравоохранения и пенсионной системы.

Поощряемые кураторами, развернулись во всю ширь и украинские эксперты. Благодарит судьбу за счастье жить в майданное и постмайданное время зверски убитый Бабченко. Хвастают успехами вертикально взлетевшие на социальных лифтах журналисты и депутаты, приветливо машет нам из своей параллельной реальности большая группа украинских грантоедов. Безмолвно смотрит на них мерзнущая в нетопленых домах людская масса.

За неделю до 21-го ноября, "дня достоинства", приуроченного к годовщине Евромайдана, начались официальные торжества, густо приправленные хронической скорбью и иррациональной гордостью, двумя обязательными элементами сегодняшней украинской общественной жизни. На Майдане уныло кучковались лишь небольшие группки упорных оптимистов, для которых счастье от изгнания Януковича по-прежнему перевешивает все остальное. Периодически кто-то выкрикивал заветренные призывы, внезапно начиналось выпевание гимна, но в целом картина крайнего уныния явно не соответствовала годовщине события, которое участники Майдана и их кураторы назойливо предъявляют как вдохновлящий пример воли народа.

Политика

Мы же подведем некоторые итоги минувшей пятилетки, кратко предъявив публике плоды окаянных дней.

Избранный в один тур президентом Украины Петр Порошенко, не выполнив ни одного из своих маниловских предвыборных обещаний, решил принять на вооружение триаду "Армия. Религия. Язык". В итоге русский язык оказался тотально вытесненным из всех сфер жизни и в стране воцарился суржик (чистой "мовы" вы не услышите даже в Раде). Впрочем, чистая русская речь сегодня стигматизирует носителя как агента Кремля и врага Украины, так что в целом задуманное превращение Украины из индустриальной державы в сельскую проходит значительно бодрее.

С религией тоже вышло неудобно. Обещающий томос на автокефалию Варфоломей констатировал — нет единства на Украине по этому вопросу. Опросы показывают, что тема автокефалии народу не близка — во всяком случае, ее с легкостью побивает тоска по горячей воде и теплым батареям.

Несмотря на уверения, что украинская армия едва ли не лучшая в Европе и прямо-таки форпост мира и покоя в ЕС, волонтеры на пятом году карательной операции в Донбассе продолжают собирать для солдат носки и нижнее белье, а также публикуют объемистые перечни других потреб мощных вооруженных сил.

Да, обещание активистов Майдана, что ровно в тот момент, когда власть не оправдает возложенного на нее высокого доверия, ее сметет могучим ураганом народное восстание, не сбылось. Зато в постамайданное время выросла целая когорта профессиональных патриотов из числа журналистов, блогеров, активистов и просто фриков.

Лично Порошенко за пять истекших лет изрядно поднялся. Политических противников по большей части удалось нейтрализовать — Саакашвили с позором изгнан, олигарх Коломойский дает советы постороннего, олигарх Ахметов сумел стать верным бизнес-партнером Петра. Бывшие регионалы, после того, как странной злой смертью погибли некоторые громкие фигуры, а бывший глава фракции посажен в тюрьму, дружно голосуют за инициативы власти.

Экономика

Впереди у Украины год выборов. В рейтинге участников президентской гонки вперед выходит изрядно повзрослевшая газовая принцесса Тимошенко, которой часть избирателей, похоже, простила коммерческие трюки и склонность к большой лжи, и комик Зеленский. Впрочем, говорят, ему может составить конкуренцию певец Вакарчук, известный в России по песне "Я не сдамся без бою".

Несмотря на победные реляции премьер-министра Гройсмана о росте экономики, практически по всем направлениям показатели рухнули. Национальная валюта потеряла, по сравнению с домайданным периодом, почти три четверти веса, казна пуста. По итогам семи месяцев этого года план по выполнению доходной части бюджета недовыполнен более чем на 16 миллиардов гривен. Тарифы на коммунальные услуги за пять лет выросли в три-двенадцать раз. Исчерпавшая советский ресурс инфраструктура не ремонтируется, и прогнозы в этом смысле крайне пессимистичны. Закрыт ряд стратегически важных предприятий, ориентированных на кооперацию с Россией, выросла безработица. Утрачен рынок России, при этом экспорт в ЕС совершенно не оправдал возлагавшихся на него надежд.

Безопасность, права и свободы

Еще во время майданных гуляний активисты практически узурпировали право на насилие, а государство и не возражало. Череду громких, странных и совершенно диких убийств совершили так называемые ветераны АТО и члены нацистских группировок, что часто одно и то же. Их след найден в так и не расследованных убийствах журналистов Шеремета и Бузины, российского беглеца Вороненкова, украинского депутата Калашникова… Масса тяжких преступлений совершена участниками карательной операции — вроде убийства известного повара, сделавшего замечание нервному молодцу на остановке автобуса. В зоне соприкосновения в Донбассе криминальная вольница осталась вообще безнаказанной — во время судов в залы заседаний всегда заходит стая совершенно отмороженных боевиков и диктует судьям решения. Непослушных бьют и громят. Даже установленные убийцы остаются безнаказанными и продолжают куражиться при полном одобрении гражданских активистов и журналистов.

Культура и гуманитарная сфера

Целая когорта журналистов и блогеров подверглась аресту, некоторые из них сидят уже по три года. Под девизом "а то Путин нападет" власть закручивает гайки. Кураторы из США и ЕС одобряют. Ряд медиа подвергаются регулярным погромам и поджогам, а также внеплановым проверкам, по разрушительной силе не уступающим погромам. Интересно, что громче всех призывают к репрессиям против коллег украинские журналисты, при Януковиче стенавшие о подавлении свобод.

На фоне разрыва со всем русским и российским, километрового и постоянно обновляющегося перечня запрещенных книг, фильмов, телеканалов есть и успехи.

Украина сняла несколько фильмов — в подавляющем большинстве представляющих собой апологию карательной операции в Донбассе или новое прочтение украинской истории в ключе "вековой битвы с московитами". Насаждена героизация гитлеровских коллаборационистов.

Выходят даже какие-то книги — но издатели жалуются, что граждане их не читают.

…Это самый краткий обзор достижений постмайданной Украины. Если вы думаете, что слово "достижения" упомянуты в саркастическом ключе, то ошибаетесь. Известная украинская депутатка Ганна Гопко заявила буквально следующее: "Успехи Украины — это ночной кошмар для Путина и его режима. Увидев наши успехи, россияне поймут, что есть независимый народ, государство Украина. Уважение из-за внешних успехов и улучшения жизни граждан будет еще большим ударом по режиму Путина".

Нельзя не признать: что-что, а кошмар показать удалось. И не только Путину, но и в первую очередь собственным гражданам.