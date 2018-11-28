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Сотни университетов по всей стране внедряют систему анонимных доносов

(обновлено: 08:48 28.11.2018)
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Дмитрий Косырев
© flickr.com/Adam Jones, Ph.D. - Global Photo ArchiveКомплекс Йельского университета в США. Архивное фотоКомплекс Йельского университета в США. Архивное фото
© flickr.com/Adam Jones, Ph.D. - Global Photo Archive

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Недавно мы писали о якобы тотальной слежке, внедряемой в Китае. Точнее, о том, как американцы попытались обвинить КНР в создании системы наблюдения за всеми гражданами с присуждением им рейтинговых показателей.

Между тем в американских СМИ появилась публикация о такой же штуке — но в США. Правда, эта методика работает в отношении не всех 327 миллионов жителей, а только среди учащихся колледжей и университетов. То есть среди будущей "образованной элиты".

По выражению автора, "сотни университетов по всей стране сейчас поддерживают систему, которая поощряет студентов доносить — часто анонимно — на их соседей, друзей и профессуру по поводу любых фактов предполагаемых тенденциозных слов или высказываний".

"Тенденциозных"… Здесь фигурирует слово bias, которое еще переводится как "предвзятость", "необъективность" и так далее. Вопрос в том, что это такое. Где те самые факты?

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Публикация — в издании Daily Signal, и в ней есть ссылки. В том числе на доклад — размером с небольшую книгу — Фонда за индивидуальные свободы в образовании. И вот там фактов (о том, чего студенту — а, кстати, и преподавателю — в США говорить нельзя) сколько угодно, как и названий учебных заведений, где факты имеют место. Заведения любые — от элитных до совсем скромных. И да, речь идет о сотнях таковых (281 штука), под колпаком — 2,84 миллиона студентов. И это только то, что фондом задокументировано.

Если коротко, то речь идет о высказываниях, которые могут кого-то обидеть, оскорбить чьи-то чувства или нанести моральный ущерб. И поскольку в этом случае дело только в горячем желании "жертвы" оскорбиться, то получается вот что: в Университете Мичигана доносили на студентов за то, что они поддерживали Дональда Трампа; на университетскую газету — за то, что она уделяла мало внимания трансгендерным и "цветным" студентам. Донесли и на человека, слепившего снеговика: кому-то он напомнил об определенной части мужского тела, но при этом — что существенно — снеговик ведь белый, а значит, был брошен вызов черным. В Университете Висконсина чьи-то чувства задела компания, нарядившаяся на Хеллоуин тремя слепыми мышами (из детской песни): в этом усмотрели оскорбление людей с физическими недостатками.

Женщина с заклеенным скотчем ртом. Архивное фото
© Fotolia / nenetus
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В общем, оскорбляются все и на всех, причем похоже, многие просто пробуют других людей на прочность — выдержат удар или нет. И это можно было даже счесть модной, хотя и жутковатой подростковой игрой, если бы…

Если бы не судейские команды в этой игре. В каждом из перечисленных вузов действует группа, получившая название BRT — "команда, реагирующая на тенденциозность". В нее входят студенты-активисты, очень редко рядовые преподаватели, кто-то из администрации и, представьте, полиция. Вот им и несут доносы (что поощряется), а они дальше разбираются, что и с кем делать. Истории возникают потрясающие, главное же в них то, что эта уже сложившаяся система действует вопреки американским законам (как и вопреки им действовали неофеминистки из движения #MeToo). И вопреки конституции страны — а именно, Первой поправке, которая четко провозглашает право каждого высказывать что угодно.

© Фото : страница Университета Юты в FacebookКампус Университета Юты в Солт-Лейк-Сити
© Фото : страница Университета Юты в Facebook
Кампус Университета Юты в Солт-Лейк-Сити

Заметим, эта система доносов и давления как бы полугосударственная, поскольку работает и в частных заведениях со своим уставом. Но, во всяком случае, при демократах она была и официально признанной, и неизбежной, и неприкасаемой.

Прохожие на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Что перед нами за феномен: во-первых, конечно, это часть шедшего при прежней администрации ползучего государственного — или даже общественного — переворота, процесса уничтожения той Америки, которая не нравится демократической половине страны. Заметим, упомянутый фонд разбирает в основном ситуацию в 2016 году, то есть до неожиданной победы республиканцев. И доклад — часть усилий последних по излечению образовательной системы страны. Но это их американские проблемы.

А во-вторых, присмотримся к тому, что они уничтожают и что из этого может выйти в худшем случае. Статья в Daily Signal четко обозначает цену вопроса: исчезновение свобод — начиная с академических. То есть уничтожение общества — начиная с его образованной головы.

Автомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров, в окрестностях города Малибу в штате Калифорния. 17 ноября 2018
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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Что такое академические свободы и зачем они нужны? Среди множества идей, открывших эпоху Просвещения, одна из самых известных следующая: общество и страна выживают и развиваются благодаря науке, технической и прочей. Научный факт, научная истина — штука сложная, ее можно установить только путем свободной дискуссии, когда каждый может высказывать что угодно. Можно дискутировать о праве высказаться в обычной жизни (лучше, например, не трогать Церковь или короля), но уж в "башнях из слоновой кости", где обитают ученые, преподаватели и студенты, мысль должна быть максимально свободной. Так нужно для общества.

Заметим, до недавних пор все мы еще жили в эпохе Просвещения, то есть никто не оспаривал множество выработанных ею идеалов (хотя идеалу положено быть недоступным). Советская система, например, постоянно спорила с западной о том, кто ближе стоит к этим идеалам. То есть спор шел в одной системе координат: той самой, где истинное знание, факт — абсолютная ценность, а свобода обмена мнениями — вроде бы необходимый инструмент для обретения этой ценности.

Посольство США в Гаване
© AP Photo / Ramon Espinosa
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Дальше шли подробности: как, например, насчет свободы высказываний в США в эпоху сенатора Джо Маккарти или в СССР при Михаиле Суслове.

Но то, что происходит сейчас в американских университетах, — конец эпохи, вполне сознательное убийство того самого Просвещения. Когда студенты в Беркли (Калифорния) коллективно вышвыривают из аудитории не нравящегося им выступающего и в ходе последующего погрома наносят ущерб на 100 тысяч долларов — это уже какая-то другая эпоха. И не надо удивляться, что она идет на экспорт и, в частности, в деталях воспроизводится в международных отношениях: это "элита знаний" перешла от обучения к практике.

© AP Photo / Seth WenigТоржественная церемония выпуска в Колумбийском университете в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Seth Wenig
Торжественная церемония выпуска в Колумбийском университете в Нью-Йорке, США
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей_СПб
"....Сотни университетов по всей стране внедряют систему анонимных доносов....". Чудесный заголовок! Вы в какой стране живете и пишете? В США-стии?
09:00
28.11.2018
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