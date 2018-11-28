В Германии придумали, как наказать Москву за инцидент в Керченском проливе

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Сразу же после инцидента в Керченском проливе российские СМИ и аналитики начали высказывать предположения о том, что украинская провокация была проведена с целью создать необходимые условия для введения против России новых санкций со стороны США и Евросоюза. С этой гипотезой конкурирует версия о том, что запуск провокации был мотивирован прежде всего внутриполитическими и электоральными соображениями украинского руководства и лично президента Порошенко.
Стоит отметить: многие из тех, кто склоняется к предположению о внутриполитических причинах "броска на мост", ожидали довольно резкой реакции Соединенных Штатов и ЕС. Брюссель и Вашингтон действительно могли бы — уже по традиционной схеме — воспользоваться инцидентом для введения очередных санкций против Москвы. Ожидания не оправдались, а если послушать реакцию европейских политиков и их предложения по наказанию России за "азовский инцидент", то можно сделать несколько интересных выводов.
Американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве Ангелы Меркель сообщает, что "санкции рассматриваются", но высокопоставленные чиновники заявляют о необходимости "выявить все факты, а только потом делать какие-то выводы". В прошлом официальному Киеву легко верили на слово, да и в случае с "отравлением Скрипалей" санкции и массовые высылки дипломатов задействовали еще задолго до окончания расследования. А сейчас почему-то все спускают на тормозах.
Как объяснил изданию эксперт Немецкого совета по внешней политике (German Council on Foreign Relations) Стефан Майнстер, "сейчас нет консенсуса среди стран — членов ЕС", а для многих европейских столиц жесткие заявления в адрес России — всего лишь "неискренние словоизлияния".
Вероятно, лучшее объяснение происходящего дал журналистам представитель правительственной коалиции ФРГ Александр Добриндт, который заявил, что "дополнительные санкции, скорее всего, будут непродуктивными", и предложил более эффективный вариант воздействия на Москву.
Предложение такое: Ангела Меркель на предстоящем саммите G20 должна высказать свою жесткую позицию лично Владимиру Путину.
Это не шутка, а реальное предложение реального немецкого политика из стана Меркель, который, исходя из логики его заявления, считает, что эдакий "личный выговор Путину на G20", причем сделанный в режиме соло немецким канцлером, а не всеми участниками конференции, — хорошая, правильная и эффективная идея по наказанию России. Как отметил сам Добриндт (цитата по Bloomberg): "Просто призыва к деэскалации, обращенного ко всем сторонам, недостаточно".
По-своему это логичная позиция. Призыв к деэскалации — мало, а вот укоры в исполнении канцлера на G20 — вероятно, достаточно. Наверное, в этих условиях самый мудрый ответный ход — сделать вид, что все российское общество невероятно опечалено тем, что действия российских военных и пограничников так расстроили немецкого канцлера. Если так будет продолжаться дальше, то постепенно европейско-российские отношения придут к странноватой, но вполне рабочей схеме: Москва делает что хочет, а европейские политики ругают ее и лично ее президента в кулуарах саммитов G20 и G7. Вряд ли Киеву понравится такая схема, но его мнением сейчас мало кто интересуется.
Ahead of the #G20, @JunckerEU and @eucopresident set out the #EU’s key priorities:— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) 27 ноября 2018 г.
— Fair #globalisation and #trade
— Stepping up commitment to ambitious #ClimateAction
— A more resilient international monetary & financial system
— Delivering on commitments on counter-terrorism pic.twitter.com/6Tfj9pp2x1
Конечно, если Евросоюзу или Соединенным Штатам понадобится обострение, они легко "вспомнят" об этом случае даже через несколько месяцев, но в целом эта реакция демонстрирует, что предел мечтаний и возможностей в плане "наказания России" — скандал в кулуарах саммита G20. И этому есть несколько объяснений.
Во-первых, Россия показала, что санкционная политика в ее адрес не работает, это естественным образом снижает желание многих западных деятелей упорствовать в бесполезной стратегии. Более того, запас тех санкционных мер, которые США и ЕС могли принять без серьезного ущерба для себя практически исчерпан, а косвенное доказательство этого факта — не только соответствующие оценки чиновников американского Минфина, но и тот факт, что "адские санкции", которые американские русофобы грозились провести через конгресс и сенат этой осенью, как-то "рассосались" — незаметным образом их обсуждение перенесли на следующий год.вдвое снизит тарифы на транзит газа" ради того, чтобы "повысить конкурентоспособность украинской газотранспортной системы". Пока сложно предложить другое объяснение, кроме того, что это жест отчаяния в контексте желания срочно найти потенциального европейского покупателя для украинской ГТС. Это становится крайне актуальным вопросом в контексте строительства "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Пока одни занимаются провокациями, другие — постепенно готовятся жить в новой, довольно неприятной для официального Киева, геополитической реальности.