Каждый эмигрант из России — ее агент: доказательство

Ирина Алкснис
Исследовательский холдинг "Ромир" обнародовал очередное исследование, посвященное миграционным (а точнее, эмиграционным) настроениям россиян.
Его результаты оказались вполне ожидаемыми и соответствующими другим подобным опросам.
Правда, среди молодого поколения цифры выше. В группе 18-24 лет на желание уехать из России указали 27 процентов опрошенных (у ВЦИОМ — 31 процент). Но это — решительно общемировой феномен, очевидно, связанный с самой природой юности.
Предыдущие соцопросы "Ромира" показали, что заметный перелом в общественных настроениях произошел где-то в середине 2010-х. В частности, в 2012 году соотношение было 64:36 (в пользу не желающих уезжать), а в 2015-м оно стало уже 92:8.
А уж про многих российских соседей и говорить не приходится. Причем общественные настроения там давно перешли в практическую плоскость массового выезда и привели к масштабной депопуляции.
Причины такого равнодушия россиян к идеям эмиграции неоднократно подробно разбирались. Главными считаются резкое повышение осведомленности людей о реалиях жизни за рубежом плюс позитивные изменения в России. И как следствие — возможность принять, что называется, информированное решение о перспективах своей потенциальной эмигрантской жизни в сравнении с нынешней реальной.
Однако представляется, что есть еще обстоятельство, которое обычно не попадает в фокус внимания аналитиков. Дело в том, что, хотя формально мотивация для переезда в другую страну в абсолютном большинстве случаев имеет под собой чисто экономическую подоплеку, вполне очевидно — мотивы стремящихся к эмиграции людей, например, из Ливии, Литвы и Великобритании все-таки сильно различаются.
Условный ливиец будет считать Западную Европу землей обетованной, в которой ему должны, и будет рассчитывать на щедрый социал.
Условный литовец с устроенной жизнью дома едет в Британию водопроводчиком, отдавая себе отчет, что ему предстоит подъем почти с нуля по социальной лестнице. Однако он знает, что при усердной работе и некоторой удаче у него хорошие шансы закрепиться где-нибудь в среднем классе, хотя и не очень высоко. Но в его глазах это лучше тех перспектив, что у него остаются в Литве.
Условный же британец, покидая родину и вне зависимости от своего социального статуса, рассчитывает быть как минимум равным в новой стране (скажем, в Австралии), а в некоторых случаях (например, в Португалии, которая очень популярна в качестве нового места жительства британцев) даже чувствовать некоторое превосходство над местными.
А вот российской эмиграции гастарбайтеров (то есть низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работы в качестве старта и возможности зацепиться в новой стране) как масштабного феномена просто не существует. Причем в этой работе самой по себе, разумеется, нет ничего постыдного, но люди, что могли бы убирать гостиничные номера или ремонтировать сантехнику в Гамбурге или Бирмингеме, предпочитают заниматься этим на родине, в России.
Не говоря уже о представителях гуманитарных сфер. Если массовые истории времен "колбасной" эмиграции из СССР о поэтах, актерах и журналистах тут, ставших кассирами в супермаркете там, вызывали сочувственные вздохи, то теперь подобные истории, во-первых, редкость, а во-вторых, обычно влекут ироничные комментарии.
Представляется, что разгадку стоит искать в том, что можно назвать великодержавной гордостью российского общества.
Как следствие, Россия невольно "поставляет на экспорт" по большей части эмигрантов, чье финансовое состояние гарантирует, что им не придется начинать в новой стране с нуля и они не будут восприняты местными как "гастарбайтеры".
В результате возник занимательный — и весьма смешной — феномен.
Современная российская эмиграция, включая непримиримых противников действующей власти, внесла свою лепту в восстановление имиджа России как великой державы в глазах мира. Просто потому, что она в массе своей демонстрирует претензии, амбиции и уверенность, которые позволяют себе только выходцы из самых влиятельных государств планеты.