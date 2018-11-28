Каждый эмигрант из России — ее агент: доказательство

Ирина Алкснис

Исследовательский холдинг "Ромир" обнародовал очередное исследование, посвященное миграционным (а точнее, эмиграционным) настроениям россиян.

Его результаты оказались вполне ожидаемыми и соответствующими другим подобным опросам.

Согласно полученным "Ромиром" данным, абсолютное большинство россиян — 88 процентов — не хотят покидать Россию ради другой страны, а о желании уехать заявили 12 процентов. В аналогичном исследовании ВЦИОМ летом получил очень похожие результаты: 88 против десяти процентов при двух процентах неопределившихся.

Правда, среди молодого поколения цифры выше. В группе 18-24 лет на желание уехать из России указали 27 процентов опрошенных (у ВЦИОМ — 31 процент). Но это — решительно общемировой феномен, очевидно, связанный с самой природой юности.

Предыдущие соцопросы "Ромира" показали, что заметный перелом в общественных настроениях произошел где-то в середине 2010-х. В частности, в 2012 году соотношение было 64:36 (в пользу не желающих уезжать), а в 2015-м оно стало уже 92:8.

В целом же исследование в очередной раз подтвердило благополучную ситуацию в данном вопросе в российском обществе. Намного более благополучную, чем в большинстве стран мира, включая самые развитые. Достаточно напомнить, что, согласно прошлогоднему опросу, в США — недостижимой мечте миллионов людей по всему миру — доля готовых покинуть страну достигает 35 процентов (среди молодежи — аж 55 процентов).

А уж про многих российских соседей и говорить не приходится. Причем общественные настроения там давно перешли в практическую плоскость массового выезда и привели к масштабной депопуляции.

Причины такого равнодушия россиян к идеям эмиграции неоднократно подробно разбирались. Главными считаются резкое повышение осведомленности людей о реалиях жизни за рубежом плюс позитивные изменения в России. И как следствие — возможность принять, что называется, информированное решение о перспективах своей потенциальной эмигрантской жизни в сравнении с нынешней реальной.

Однако представляется, что есть еще обстоятельство, которое обычно не попадает в фокус внимания аналитиков. Дело в том, что, хотя формально мотивация для переезда в другую страну в абсолютном большинстве случаев имеет под собой чисто экономическую подоплеку, вполне очевидно — мотивы стремящихся к эмиграции людей, например, из Ливии, Литвы и Великобритании все-таки сильно различаются.

По сути, это три разных вида эмиграции.

Условный ливиец будет считать Западную Европу землей обетованной, в которой ему должны, и будет рассчитывать на щедрый социал.

Условный литовец с устроенной жизнью дома едет в Британию водопроводчиком, отдавая себе отчет, что ему предстоит подъем почти с нуля по социальной лестнице. Однако он знает, что при усердной работе и некоторой удаче у него хорошие шансы закрепиться где-нибудь в среднем классе, хотя и не очень высоко. Но в его глазах это лучше тех перспектив, что у него остаются в Литве.

Условный же британец, покидая родину и вне зависимости от своего социального статуса, рассчитывает быть как минимум равным в новой стране (скажем, в Австралии), а в некоторых случаях (например, в Португалии, которая очень популярна в качестве нового места жительства британцев) даже чувствовать некоторое превосходство над местными.

Самое интересное, что современная эмиграция из России относится именно к этому, третьему типу. Едут состоятельные люди, мечтающие жить в Лондоне или где-нибудь в более теплом климате. Едут специалисты, нашедшие за границей "больше денег за ту же работу": программисты, инженеры, ученые.

А вот российской эмиграции гастарбайтеров (то есть низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работы в качестве старта и возможности зацепиться в новой стране) как масштабного феномена просто не существует. Причем в этой работе самой по себе, разумеется, нет ничего постыдного, но люди, что могли бы убирать гостиничные номера или ремонтировать сантехнику в Гамбурге или Бирмингеме, предпочитают заниматься этим на родине, в России.

Не говоря уже о представителях гуманитарных сфер. Если массовые истории времен "колбасной" эмиграции из СССР о поэтах, актерах и журналистах тут, ставших кассирами в супермаркете там, вызывали сочувственные вздохи, то теперь подобные истории, во-первых, редкость, а во-вторых, обычно влекут ироничные комментарии.

Представляется, что разгадку стоит искать в том, что можно назвать великодержавной гордостью российского общества.

Российские граждане считают себя равными во всех отношениях обладателям самых "престижных" паспортов мира — американского, британского, немецкого и так далее. Но за прошедшие годы они осознали, что Запад считает россиян ровней себе, только когда ему не оставляют иного выхода.

Как следствие, Россия невольно "поставляет на экспорт" по большей части эмигрантов, чье финансовое состояние гарантирует, что им не придется начинать в новой стране с нуля и они не будут восприняты местными как "гастарбайтеры".

В результате возник занимательный — и весьма смешной — феномен.

Современная российская эмиграция, включая непримиримых противников действующей власти, внесла свою лепту в восстановление имиджа России как великой державы в глазах мира. Просто потому, что она в массе своей демонстрирует претензии, амбиции и уверенность, которые позволяют себе только выходцы из самых влиятельных государств планеты.