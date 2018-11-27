"Новая великая депрессия": Америка уже осталась на бобах

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
На днях экспертное сообщество США было потрясено новостью: из-за ответных таможенных пошлин Китая экспорт соевых бобов из Соединенных Штатов Америки фактически остановился. В результате мало того, что тысячи американских фермеров буквально оказались на грани разорения. Но и вообще все происходящее стало до боли напоминать времена, когда великая "эпоха регтайма", пройдя через ряд трансформаций, связанных с очень выигрышными для американцев итогами Первой мировой войны, внезапно обрушилась на уже тогда могучую экономику США разрушительной Великой Депрессией.
Но сначала, собственно, о бобах.
Учитывая взрывной рост спроса на сою в КНР, американские фермеры в этом году выделили под сою 89,1 миллиона акров земли — ровно в два раза больше, чем годом ранее. При этом нужно отдавать себе отчет, что именно на сою и без того приходилось порядка 60 % сельскохозяйственного экспорта из США. И у фермеров все было бы хорошо, если б Трамп не затеял с Китаем торговую войну.
Есть и другие, не менее неприятные признаки надвигающихся глобальных событий.
Несмотря на то, что американские рынки акций пережили в последние месяцы целую серию падений, эксперты вполне ответственно предупреждают, — настоящий обвал еще впереди и случится он не далее чем в 2019-м. Просто "картина динамики" уж слишком, буквально чуть ли не "под кальку", та же, что перед глобальным кризисом 2008 года. Ну, а окончательно добить локальную американскую экономику, давно уже ставшую глобальной (чем она в данном случае и опасна) может обилие зомби-компаний (в первую очередь это индексные, биржевые и другие пассивно управляемые фонды), которым ужесточение денежно-кредитной политики ФРС не оставляет шансов на выживание.
Но и это еще не все.
Близкие к катастрофическим "волны волатильности" на нефтяных рынках, как бы Дональд Трамп ни гордился у себя в твиттере, что это он "обрушил цены на нефть", безусловно, связаны отнюдь не только с деятельностью этого замечательного человека. Помимо локальных ("дырявая" санкционная политика против Ирана, податливость саудитов и т.д.) причин, колебания котировок на нефтяных рынках имеют и глобальные причины. И основная из них настолько очевидна, что об этом даже как-то неловко говорить: мы, по сути, имеем дело с классическим "кризисом перепроизводства". Который сейчас сдерживают только скоординированные и грамотные действия ОПЕК+, да и то, в общем-то, не всегда.
А кризис перепроизводства в системообразующей отрасли (кто сказал про "нефтедоллары"?), помноженный на замедление темпов роста в мировой экономике и отчаянные биржевые спекуляции, — это и есть классический рецепт системного глобального кризиса на фондовых рынках.
…Что же касается отечественной экономики, то тут все-таки несколько иная ситуация.
Мы, несмотря на все, в том числе и продолжающиеся непосредственно сейчас, попытки встроить нас в глобальный (преимущественно, разумеется, "западный") тренд, к счастью, выражаясь профессиональным сленгом "живем немного на острове". И благодаря пресловутым западным санкциям в том числе. И наша экономика, несмотря на очевидную "экспортоориентированность", пока больше локальна, чем глобальна.