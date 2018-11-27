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"Новая великая депрессия": Америка уже осталась на бобах

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Дмитрий Лекух
© AP Photo / Michael ConroyУборка урожая сои на ферме в Браунсберг, штат Индиана, США. 21 сентября 2018 годаУборка урожая сои на ферме в Браунсберг, штат Индиана, США. 21 сентября 2018 года
© AP Photo / Michael Conroy

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На днях экспертное сообщество США было потрясено новостью: из-за ответных таможенных пошлин Китая экспорт соевых бобов из Соединенных Штатов Америки фактически остановился. В результате мало того, что тысячи американских фермеров буквально оказались на грани разорения. Но и вообще все происходящее стало до боли напоминать времена, когда великая "эпоха регтайма", пройдя через ряд трансформаций, связанных с очень выигрышными для американцев итогами Первой мировой войны, внезапно обрушилась на уже тогда могучую экономику США разрушительной Великой Депрессией.

Но сначала, собственно, о бобах.

Учитывая взрывной рост спроса на сою в КНР, американские фермеры в этом году выделили под сою 89,1 миллиона акров земли — ровно в два раза больше, чем годом ранее. При этом нужно отдавать себе отчет, что именно на сою и без того приходилось порядка 60 % сельскохозяйственного экспорта из США. И у фермеров все было бы хорошо, если б Трамп не затеял с Китаем торговую войну.

Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018
© AFP 2018 / Robyn Beck
Бумеранг возвращается: торговые войны разоряют американцев
В результате китайцы вполне разумно сочли, что им негоже полагаться на столь ненадежного и столь переменчивого партнера, как Америка. И, на радость американским конкурентам в лице Бразилии и Аргентины (ну и нам тоже перепадет, хотя и немного), прекратили экспорт бобов из США. Что вызвало, с одной стороны, рост стоимости хранения зерна примерно на 40% (что неминуемо отразится и на внутренних ценах в самих Штатах). А с другой, — банальное уничтожение продукции, которую закапывают или просто оставляют гнить на полях, визуализируя тем самым и оживляя память о все той же Великой депрессии, которая в американском "экономическом подсознании" и без того сидит достаточно глубоко.

Есть и другие, не менее неприятные признаки надвигающихся глобальных событий.
Несмотря на то, что американские рынки акций пережили в последние месяцы целую серию падений, эксперты вполне ответственно предупреждают, — настоящий обвал еще впереди и случится он не далее чем в 2019-м. Просто "картина динамики" уж слишком, буквально чуть ли не "под кальку", та же, что перед глобальным кризисом 2008 года. Ну, а окончательно добить локальную американскую экономику, давно уже ставшую глобальной (чем она в данном случае и опасна) может обилие зомби-компаний (в первую очередь это индексные, биржевые и другие пассивно управляемые фонды), которым ужесточение денежно-кредитной политики ФРС не оставляет шансов на выживание.

Фермер на крыше комбайна во время уборки урожая в штате Иллинойс. Архивное фото
© AP Photo / Seth Perlman
Если с другом вышел в путь: Россия и Китай разоряют американских фермеров
Процитируем вполне доступную аналитическую записку Банка международных расчетов, холодно констатирующую: "Прибыль таких компаний не покрывает их расходы на обслуживание долгов даже по посткризисным сверхнизким процентным ставкам". И если это действительно так, то октябрьские колебания — это всего-навсего "буревестники кризиса", с которым глобальным рынкам неминуемо придется столкнуться уже в очень и очень близком новом 2019 году.

Но и это еще не все.

Близкие к катастрофическим "волны волатильности" на нефтяных рынках, как бы Дональд Трамп ни гордился у себя в твиттере, что это он "обрушил цены на нефть", безусловно, связаны отнюдь не только с деятельностью этого замечательного человека. Помимо локальных ("дырявая" санкционная политика против Ирана, податливость саудитов и т.д.) причин, колебания котировок на нефтяных рынках имеют и глобальные причины. И основная из них настолько очевидна, что об этом даже как-то неловко говорить: мы, по сути, имеем дело с классическим "кризисом перепроизводства". Который сейчас сдерживают только скоординированные и грамотные действия ОПЕК+, да и то, в общем-то, не всегда.
А кризис перепроизводства в системообразующей отрасли (кто сказал про "нефтедоллары"?), помноженный на замедление темпов роста в мировой экономике и отчаянные биржевые спекуляции, — это и есть классический рецепт системного глобального кризиса на фондовых рынках.

Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Американский миллиардер назвал сроки нового финансового кризиса
То есть той самой "депрессии", которая, учитывая глобализацию, имеет все драматические шансы стать по-настоящему "великой". И на этот раз, увы, далеко не только в США. По крайней мере, в той части зарубежных рынков, которые максимально "завязаны" на глобальную экономику и экспорт капиталов.

…Что же касается отечественной экономики, то тут все-таки несколько иная ситуация.

Мы, несмотря на все, в том числе и продолжающиеся непосредственно сейчас, попытки встроить нас в глобальный (преимущественно, разумеется, "западный") тренд, к счастью, выражаясь профессиональным сленгом "живем немного на острове". И благодаря пресловутым западным санкциям в том числе. И наша экономика, несмотря на очевидную "экспортоориентированность", пока больше локальна, чем глобальна.

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