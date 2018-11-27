Украинская рулетка для России: на кону пять атомных реакторов

Сергей Савчук, для РИА Новости

Все написанное ниже — не очередная попытка рассказать, как плохо на Украине, и уж тем более не стеб. Это просто анализ ситуации и попытка предугадать возможное развитие событий вне привязки к политической конъюнктуре. Признаюсь сразу, что рассмотреть данную тему меня попросили украинские специалисты, так как местные новостные ресурсы по этому поводу хранят гробовое молчание.

…В момент распада Советского Союза Украина оказалась одним из самых "атомных" государств планеты (она и сегодня занимает восьмую строчку в мировом рейтинге по объемам профильной генерации). До сорока шести процентов всего электричества украинцы получали со своих, доставшихся от СССР атомных станций. Всего их пять: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Чернобыльская. Отдельно остановимся на последней. В массовом сознании превалирует убеждение, что после техногенной катастрофы 1986 года станция была остановлена, а вся территория вокруг нее эвакуирована. Это не так. В результате известных событий из строя вышел только четвертый энергоблок, а три остальных исправно трудились и дальше, вырабатывая электричество. Последний (третий) энергоблок был выведен из эксплуатации аж в 2000 году.

А теперь, собственно, к теме разговора. Из открытых источников известно, что уже в 2020 году Украина выйдет на рубеж окончания срока эксплуатации сразу четырех своих энергоблоков:

• Ровенская АЭС, третий блок, срок — декабрь 2017 года

• Хмельницкая АЭС, первый блок, срок — декабрь 2018 года

• Южно-Украинская АЭС, третий блок, срок — февраль 2020 года

• Запорожская АЭС, пятый блок, срок — май 2020 года

Во всех указанных энергоблоках установлены водо-водяные реакторы ВВЭР-1000. Несложно посчитать, что уже менее чем через два года перед руководством Украины ребром встанет вопрос сохранения или потери сразу четырех гигаваттов генерации. Чтобы было немного понятнее: это равно 35 тераваттам в час, а вся Венгрия, например, в год производит 38 тераваттов.

Украина в качестве приданого от распавшейся семьи братских народов получила, естественно, советскую инфраструктуру. За годы независимости в секторе энергетики наши соседи ничего нового не построили, не было завершено даже строительство третьего энергоблока Хмельницкой АЭС, реактор на который в угоду политическому курсу должна была поставить чешская Skoda. За годы независимости успешно реализовали всего два энергетических проекта: это ввод в эксплуатацию в 1995 году шестого энергоблока на ЗАЭС и четвертого блока Ровенской АЭС. Само собой, успешными эти проекты стали исключительно благодаря кооперации с Россией. Все прочие начинания так и остались лишь в заявлениях политиков и на страницах прессы.

Как известно, любое оборудование требует постоянного обслуживания, ремонта и чуткой эксплуатации. Что уж говорить о том таком сложном и наукоемком объекте, как АЭС. Вопрос продления сроков эксплуатации украинских реакторов за прошедшие годы уже поднимался и не раз. Так, например, в 2010 и 2011 годах истек срок работы первого и второго энергоблоков Ровенской АЭС соответственно. В них стоят надежные "старички" ВВЭР-440. Энергетической инфраструктуре в прямом смысле до лампочки, какой политический строй в стране и каким курсом она идет. Все реакторы, которые согревают и освещают Украину, были разработаны и созданы в СССР, соответственно, продлить срок их эксплуатации может только одна страна — Россия. Точнее говоря, представители российского производства и регулирования: "Росатом" и "Ростехнадзор" — последний как раз и выполняет лицензирование подобных объектов. Никто другой в мире за это просто не возьмется, хоть проси, хоть умоляй.

Нет, конечно, в теории условная корпорация Mitshubishi может начать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, но временной горизонт подобных мероприятий обычно превышает десять лет, а лицензирование нужно уже сегодня.

Кольца, сварка и радиация

Поясним, почему истечение сроков эксплуатации так важно. Если совсем просто, то любой реактор — это огромная "скороварка", сваренная из стальных колец. В процессе эксплуатации внутри реактора протекают различные химические и термические процессы, которые, естественно, изнашивают металл. Со временем в сварных швах корпуса начинает накапливаться избыточный углерод. Чтобы проверить потенциальную работоспособность реактора, из него сливают воду и удаляют тепловыделяющие сборки. После этого выполняется так называемый "отжиг" внутреннего объема реактора, он подразумевает нагнетание температуры до отметки в 475 градусов (иногда и выше), а сам процесс длится не менее ста часов. После этого корпусу дают остыть и проводят максимально скрупулезный анализ состояния, включая микро- и дефектоскопию, особенно тщательно проверяют состояние сварных швов. В случае с ровенскими ВВЭР-440 подобная технология давно отработана российскими атомщиками до мелочей и позволяет продлевать жизнь реактора сразу на двадцать лет. На момент истечения срока никаких критических разногласий между нашими странами не было, и оба энергоблока получили лицензии еще на два десятилетия упорного труда.

Что касается более современных ВВЭР-1000, то их отжиг тоже отработан. Недавно научно-исследовательская группа в лице представителей "Росэнергоатома", ОКБМ "Гидропресс" и НИЦ "Курчатовский институт" отчиталась о первом в истории успешном отжиге корпуса реактора ВВЭР-1000. Полученные результаты позволят продлевать срок эксплуатации "тысячника" сразу на пятнадцать лет. Переоценить данное событие сложно, достаточно сказать, что речь идет о самом массовом из всех эксплуатируемых реакторов. В ту самую минуту, когда вы читаете эти строки, по всему миру одновременно работает тридцать семь ВВЭР-1000, включая четыре упомянутых украинских.

В чем же сложность

Начнем с сугубо технической части. Четыре энергоблока, которые мы уже упоминали выше, надо разбить на две равные группы, это позволит более точно понять суть вопроса. В первую группу включим третий блок Ровенской и первый блок Хмельницкой АЭС. Перед нами реакторы, в которые не вносилось никаких изменений, они работают на изначально определенном топливе, которое производится и поставляется из России компанией "ТВЭЛ". Подарить им еще пятнадцать лет активной жизни довольно просто — достаточно договориться с Россией, то есть вопрос тут сугубо процедурный. Хотя в 2015 году Петр Порошенко запретил своим указом любое сотрудничество с нашей страной, из-за чего сразу "подвисло" решение целого ряда жизненно важных вопросов.

Вторая группа гораздо интереснее. На третьем энергоблоке Южно-Украинской и пятом энергоблоке Запорожской АЭС используется ЯТ, поставляемое американской компанией Westinghouse. И здесь начинаются те самые сложности, упомянутые выше. "Росатом" и "Ростехнадзор" просто физически не могут выполнить продление ресурса, потому что реактор работает на внештатном топливе. Все его физические и прочие характеристики засекречены и являются интеллектуальной собственностью чужой страны. Более того: Украина, конечно же, не предоставляет никаких данных по результатам применения американского топлива. Даже если предположить, что Россию все-таки пригласят в качестве лицензиара, только одно изучение этих данных займет немалое время. Со своей стороны, продлить срок этих двух реакторов не может и Westinghouse: реакторы и вся станция — не их производства. Тупик.

Непосредственно работой всех пяти АЭС на Украине руководит Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". А вот надзорные функции возложены на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ). Здесь надо сразу обязательно уточнить, что, хотя в названии и присутствует слово "государственный", руководству державы ГИЯРУ подчиняется очень условно. Единственный орган, которому инспекция подчиняется полностью и безоговорочно, это МАГАТЭ. Оно и понятно: президенты приходят и уходят, меняются составы парламентов и векторы политических течений, а получить второй Чернобыль не хочет никто.

Так вот: 22 ноября состоялось заседание коллегии ГИЯРУ, на котором рассматривался вопрос "О состоянии выполнения работ по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС". На коллегии выступили руководители ХАЭС, и по результатам слушаний была принята официальная резолюция, пункт первый которой гласит: "считать возможным рассмотрение вопроса о возобновлении эксплуатации энергоблока № 1 ХАЭС на энергетических уровнях мощности при условии продления срока эксплуатации корпуса реактора, транспортно-технологического оборудования и тому подобное". Пунктов там, конечно, много, но нас интересует первый и главный. Если перевести с канцелярского на русский, это означает, что, пока реактор не получит разрешение и лицензию, ГИЯРУ запрещает его эксплуатацию. Кто может выдать эту самую лицензию, мы уже разобрали выше. Фактически ГИЯРУ переложила ответственность с больной головы на здоровую, то есть на "Энергоатом". Если оценивать только факты, то Украина фактически махнула рукой на первый энергоблок ХАЭС.

Не возьмемся предсказывать, как поведет себя в данной ситуации украинская власть, только что объявившая России очередную смертельную битву. С одной стороны, — она может сохранить четыре гигаватта генерации, просто договорившись с Москвой. С другой, — мы видим, что Украина предпочитает думать не головой.