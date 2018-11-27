Операция "Необузданная свобода": Порошенко переиграл всех

Виктор Мараховский

Операция по штурму Керченского пролива, с артистизмом провернутая на выходных Военно-морскими силами Украины, в короткий срок породила ряд теорий на предмет "зачем это было".

Высказывались мысли о том, что происходящее — заказ внешних сил. Например, Трампа — чтобы отвлечь внимание от "русского расследования". Или Великобритании — чтобы отвлечь внимание от сокрушительных успехов на переговорах с ЕС. Или даже России — чтобы "отвлечь внимание населения от экономических неурядиц" (не спрашивайте, как Россия могла организовать незаконное вторжение военных кораблей соседней республики в свои территориальные воды).

Но все теории прожили недолго. В понедельник Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения.

В общем, аналитикам теперь придется признать потрясающую реальность. Глава целого государства отправил примерно треть своих действующих Военно-морских сил на верный позор и плен, чтобы сбить ритм предвыборной кампании конкуренту-комику, поддерживаемому олигархом, и выйти во второй тур.

Уточним: вариант "организации провокации с целью получить помощь Запада" следует отбросить. Генсек НАТО, конечно, выразил Киеву своевременную поддержку. ЕС, конечно, призвал Россию уважать государственный суверенитет Украины и обеспечивать свободный проход плавсредств по Керченскому проливу. Вероятно, мы услышим и решительные звуки из Вашингтона — но и только. Любые заседания в ООН, как понятно заранее, закончатся ничем.

Дело тут не только в том, что Украина стала токсичным партнером, с которым неприлично водиться. Дело еще и в том, что по факту все репрессивные меры, которые Запад мог применить против России с приемлемым ущербом для себя, уже применены. А того, что раньше происходило по сценарию Покарания Агрессивных Режимов, не может сегодня произойти не только применительно к России, но и применительно к самым слабым из ее союзников.

Так что из всех возможных вариантов объяснения правдивым, хочешь не хочешь, остается считать самый глупый, местечковый и безответственный.

И вот тут начинается самое интересное.

Штука вся вот в чем.

У нас привыкли относиться к политике руководства Украины с некоторой брезгливостью. Нельзя же, в самом деле, всерьез воспринимать действия гособразования, с энтузиазмом отказавшегося от своего суверенитета. Причем в обмен даже не на какие-то реальные блага, а на "благоприятный режим для гастарбайтеров" и похлопывания по плечу. Причем платить за эти похлопывания приходится, кстати, вполне по-настоящему — достаточно проследить драматическую историю с повышением тарифов для украинского населения в обмен на очередной "транш последней надежды" от МВФ.

И тем не менее. Несмотря на отказ Киева от самостоятельности, мы видим, как президент всего этого хозяйства чисто для достижения своих локальных целей способен на то, что точно не могли бы себе позволить ни Путин, ни Си, ни Моди, ни даже Трамп. Все-таки полезть на ядерную державу и объявить военное положение — это не игрушки. Нет ли тут противоречия?

На самом деле — наоборот. Это ведь для настоящих государств Военно-морские силы, объявление войн и все такое не игрушки. А для мирка, выстроенного украинской политикой, — ничего, кроме "игрушек", собственно, и не осталось.

Если от государственности оставить только шоу, то и все причиндалы государственности — включая государственную границу, армию, флот и Церковь — превращаются в элементы шоу. Их реальный смысл игнорируется и сводится к минимуму. Их ценность определяется только уровнем хайпа и гвалта, которые из них можно извлечь и обратить в звонкий пиар.

Именно отсутствие государственной самостоятельности обеспечивает необузданную свободу на поле шоу-политики. Президент, освобожденный от реальной ответственности (все равно его никто не воспринимает всерьез), может позволить себе куда больше, чем президент, который реально отвечает за каждый свой указ и каждое перемещение Вооруженных сил.

Президент, освобожденный от ответственности, может объявлять сколько угодно военных положений — из этих объявлений все равно ничего не следует. Он может провозглашать автокефалию, "окончательно прощаться" до посинения и совершать штурмы Крымского моста.

И да, все это он может делать для того, чтобы остаться на любимой работе еще на четыре года.

Собственно, именно поэтому украинским гражданам можно только посочувствовать. Будучи живыми людьми, они превращены в средство реализации даже не державно-стратегических, а чьих-то мелких личных интересов.