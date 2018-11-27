Операция "Необузданная свобода": Порошенко переиграл всех

Виктор Мараховский
Операция по штурму Керченского пролива, с артистизмом провернутая на выходных Военно-морскими силами Украины, в короткий срок породила ряд теорий на предмет "зачем это было".
Высказывались мысли о том, что происходящее — заказ внешних сил. Например, Трампа — чтобы отвлечь внимание от "русского расследования". Или Великобритании — чтобы отвлечь внимание от сокрушительных успехов на переговорах с ЕС. Или даже России — чтобы "отвлечь внимание населения от экономических неурядиц" (не спрашивайте, как Россия могла организовать незаконное вторжение военных кораблей соседней республики в свои территориальные воды).
Но все теории прожили недолго. В понедельник Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения.
Уточним: вариант "организации провокации с целью получить помощь Запада" следует отбросить. Генсек НАТО, конечно, выразил Киеву своевременную поддержку. ЕС, конечно, призвал Россию уважать государственный суверенитет Украины и обеспечивать свободный проход плавсредств по Керченскому проливу. Вероятно, мы услышим и решительные звуки из Вашингтона — но и только. Любые заседания в ООН, как понятно заранее, закончатся ничем.
Дело тут не только в том, что Украина стала токсичным партнером, с которым неприлично водиться. Дело еще и в том, что по факту все репрессивные меры, которые Запад мог применить против России с приемлемым ущербом для себя, уже применены. А того, что раньше происходило по сценарию Покарания Агрессивных Режимов, не может сегодня произойти не только применительно к России, но и применительно к самым слабым из ее союзников.
И вот тут начинается самое интересное.
Штука вся вот в чем.
У нас привыкли относиться к политике руководства Украины с некоторой брезгливостью. Нельзя же, в самом деле, всерьез воспринимать действия гособразования, с энтузиазмом отказавшегося от своего суверенитета. Причем в обмен даже не на какие-то реальные блага, а на "благоприятный режим для гастарбайтеров" и похлопывания по плечу. Причем платить за эти похлопывания приходится, кстати, вполне по-настоящему — достаточно проследить драматическую историю с повышением тарифов для украинского населения в обмен на очередной "транш последней надежды" от МВФ.
На самом деле — наоборот. Это ведь для настоящих государств Военно-морские силы, объявление войн и все такое не игрушки. А для мирка, выстроенного украинской политикой, — ничего, кроме "игрушек", собственно, и не осталось.
Если от государственности оставить только шоу, то и все причиндалы государственности — включая государственную границу, армию, флот и Церковь — превращаются в элементы шоу. Их реальный смысл игнорируется и сводится к минимуму. Их ценность определяется только уровнем хайпа и гвалта, которые из них можно извлечь и обратить в звонкий пиар.
Именно отсутствие государственной самостоятельности обеспечивает необузданную свободу на поле шоу-политики. Президент, освобожденный от реальной ответственности (все равно его никто не воспринимает всерьез), может позволить себе куда больше, чем президент, который реально отвечает за каждый свой указ и каждое перемещение Вооруженных сил.
Президент, освобожденный от ответственности, может объявлять сколько угодно военных положений — из этих объявлений все равно ничего не следует. Он может провозглашать автокефалию, "окончательно прощаться" до посинения и совершать штурмы Крымского моста.
И да, все это он может делать для того, чтобы остаться на любимой работе еще на четыре года.
Собственно, именно поэтому украинским гражданам можно только посочувствовать. Будучи живыми людьми, они превращены в средство реализации даже не державно-стратегических, а чьих-то мелких личных интересов.