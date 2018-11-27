ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Операция "Необузданная свобода": Порошенко переиграл всех

062281
Виктор Мараховский
© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту КерчиКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ

Виктор Мараховский

Операция по штурму Керченского пролива, с артистизмом провернутая на выходных Военно-морскими силами Украины, в короткий срок породила ряд теорий на предмет "зачем это было".

Высказывались мысли о том, что происходящее — заказ внешних сил. Например, Трампа — чтобы отвлечь внимание от "русского расследования". Или Великобритании — чтобы отвлечь внимание от сокрушительных успехов на переговорах с ЕС. Или даже России — чтобы "отвлечь внимание населения от экономических неурядиц" (не спрашивайте, как Россия могла организовать незаконное вторжение военных кораблей соседней республики в свои территориальные воды).

Но все теории прожили недолго. В понедельник Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения.

Участники акции за введения военного положения на Украине, организованной партией Национальный корпус в Киеве. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: военное положение грозит непредсказуемыми последствиями для Украины
В общем, аналитикам теперь придется признать потрясающую реальность. Глава целого государства отправил примерно треть своих действующих Военно-морских сил на верный позор и плен, чтобы сбить ритм предвыборной кампании конкуренту-комику, поддерживаемому олигархом, и выйти во второй тур.

Уточним: вариант "организации провокации с целью получить помощь Запада" следует отбросить. Генсек НАТО, конечно, выразил Киеву своевременную поддержку. ЕС, конечно, призвал Россию уважать государственный суверенитет Украины и обеспечивать свободный проход плавсредств по Керченскому проливу. Вероятно, мы услышим и решительные звуки из Вашингтона — но и только. Любые заседания в ООН, как понятно заранее, закончатся ничем.

Топор войны
© Виталий Подвицкий
Топор войны

Дело тут не только в том, что Украина стала токсичным партнером, с которым неприлично водиться. Дело еще и в том, что по факту все репрессивные меры, которые Запад мог применить против России с приемлемым ущербом для себя, уже применены. А того, что раньше происходило по сценарию Покарания Агрессивных Режимов, не может сегодня произойти не только применительно к России, но и применительно к самым слабым из ее союзников.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. 26 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Россия снова напала!" Кому выгодно военное положение на Украине
Так что из всех возможных вариантов объяснения правдивым, хочешь не хочешь, остается считать самый глупый, местечковый и безответственный.

И вот тут начинается самое интересное.

Штука вся вот в чем.

У нас привыкли относиться к политике руководства Украины с некоторой брезгливостью. Нельзя же, в самом деле, всерьез воспринимать действия гособразования, с энтузиазмом отказавшегося от своего суверенитета. Причем в обмен даже не на какие-то реальные блага, а на "благоприятный режим для гастарбайтеров" и похлопывания по плечу. Причем платить за эти похлопывания приходится, кстати, вполне по-настоящему — достаточно проследить драматическую историю с повышением тарифов для украинского населения в обмен на очередной "транш последней надежды" от МВФ.

Участники акции у здания консульства России в Харькове, Украина. 26 ноября 2018
© REUTERS / Stanislav Belousov
В Харькове забросали файерами российское консульство
И тем не менее. Несмотря на отказ Киева от самостоятельности, мы видим, как президент всего этого хозяйства чисто для достижения своих локальных целей способен на то, что точно не могли бы себе позволить ни Путин, ни Си, ни Моди, ни даже Трамп. Все-таки полезть на ядерную державу и объявить военное положение — это не игрушки. Нет ли тут противоречия?

На самом деле — наоборот. Это ведь для настоящих государств Военно-морские силы, объявление войн и все такое не игрушки. А для мирка, выстроенного украинской политикой, — ничего, кроме "игрушек", собственно, и не осталось.

Если от государственности оставить только шоу, то и все причиндалы государственности — включая государственную границу, армию, флот и Церковь — превращаются в элементы шоу. Их реальный смысл игнорируется и сводится к минимуму. Их ценность определяется только уровнем хайпа и гвалта, которые из них можно извлечь и обратить в звонкий пиар.

Именно отсутствие государственной самостоятельности обеспечивает необузданную свободу на поле шоу-политики. Президент, освобожденный от реальной ответственности (все равно его никто не воспринимает всерьез), может позволить себе куда больше, чем президент, который реально отвечает за каждый свой указ и каждое перемещение Вооруженных сил.

Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Москва призвала "западных спонсоров" Украины угомонить Киев

Президент, освобожденный от ответственности, может объявлять сколько угодно военных положений — из этих объявлений все равно ничего не следует. Он может провозглашать автокефалию, "окончательно прощаться" до посинения и совершать штурмы Крымского моста.

И да, все это он может делать для того, чтобы остаться на любимой работе еще на четыре года.

Собственно, именно поэтому украинским гражданам можно только посочувствовать. Будучи живыми людьми, они превращены в средство реализации даже не державно-стратегических, а чьих-то мелких личных интересов.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена