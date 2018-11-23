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Порошенко ударили под дых накануне автокефалии

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© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. 14 октября 2018
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko

Нюра Н. Берг

Ситуация с обретением Порошенко томоса на церковную автокефалию приобрела в эти дни совсем уж пикантный, чтобы не сказать водевильный, характер. Пока украинская власть полным ходом готовится к объединительному собору, где Вселенский патриарх Варфоломей якобы намерен вручить искомый томос, главная надежда Петра Алексеевича, митрополит Винницкий и Барский Симеон буквально бьет своего президента под дых. Именно его видел на церковном престоле Порошенко, и все шло к тому, что пазл сложится. 

Заседание Священного Синода Украинской православной церкви в Киеве. Архивное фото
© Фото : УПЦ
Порошенко потребовал от главы УПЦ "пойти на попятную", пишут СМИ

Но Симеон, единственный не подписавший решение архиерейского собора УПЦ о верности канонической церкви, один из троих, бывших на встрече с Порошенко, внезапно объявил — нет на то моего согласия, чтобы поддержать раскол. И от идеи автокефалии отрекся.

Как из этой странной ситуации будет выруливать Порошенко, непонятно. Но маховик запущен, ширнармассы агрессивно обработаны, радикальные националисты, декоративно называемые гражданскими активистами, накручены и приступили к тому единственному, что они умеют, — громить.

Служба в Киево-Печерской лавре в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В РПЦ ответили на призыв Порошенко вернуться "домой, в Россию"
На днях они напали на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема. Митрополит, видите ли, не поддерживает идею создания автокефальной церкви, на встречу с президентом Порошенко не явился, за это и был осыпан проклятиями и угрозами — в назидание остальным представителям канонической УПЦ, массово отказавшимся изменить родной церкви.
Заправляли штурмом правосеки. На погром шли семьями. Активисты притащили с собой матерей, жен и детей, развернули плакаты. Пока отцы семейств ломали двери и пытались ворваться на территорию резиденции, женщины согревались традиционным образом — речевки, проклятия, оскорбления в адрес священника и, конечно, антироссийские вопли.

Полиция безучастно наблюдала за активистами, не предпринимая никаких попыток пресечь бесчинства. Но особой благодарности не снискала — собравшиеся требовали от полицейских помочь им проникнуть на территорию "московского попа", не желающего выйти к народу, и призвать его к ответу. Сформулировать свои теологические претензии они так и не смогли, сосредоточившись исключительно на имущественных вопросах — мол, с какой стати земля и все богатство этой церкви должны принадлежать "московским попам".

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и Петр Порошенко на акции Первая минута мира, которая состоялась в мемориальном комплексе Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. 8 мая 2018
© Фото : Українська Православна Церква
"Варфоломей не пойдет на это". Чем епископы УПЦ так напугали Порошенко
На этот раз обошлось без рукоприкладства, но так бывает далеко не всегда. Нападения на церкви практикуются в Цеевропе буквально с первых лет незалежности. Уже в начале 90-х храмы у канонической УПЦ массово "отжимали" униаты и раскольники. Рубка была нешуточная, с мордобоем, поджогами и погромами, даже убийствами священников.

Во время Майдана-2013 активисты неоднократно пытались захватить Киево-Печерскую лавру, которая периодически подвергается нападениям и после "революции достоинства", как и многие храмы.

А когда Порошенко объявил о том, что Украина непременно получит поместную автокефальную церковь, погромы участились и ужесточились. Несмотря на то что президент неоднократно обещал прихожанам канонической церкви, что никаких гонений на них, никакого принуждения к вступлению в единую поместную церковь не будет, посулы всякий раз мгновенно оказывались дезавуированными его соратниками-погромщиками. Метод пряника на Украине почти никогда не работает, а ведь держать себя в узде нужно было совсем недолго.

Поэтому нападения на храмы и не стали откладывать до получения томоса. С января этого года сообщения об атаках на церкви приходят едва ли не каждый день.

Церемония интронизации новоизбранного предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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В УПЦ упрекнули иерарха Константинопольского патриархата в необразованности
В большинстве случаев нападавшие не скрывают, что на церковь как таковую им наплевать. Некоторые заявляют, что они вообще атеисты, но атеисты Киевского патриархата. И что главное для них — разорвать все до единой связи Украины с Россией, а церковь, понятное дело, едва ли не самый сильный якорь, удерживающий единство народов. Интересно, что активисты непременно снимают все происходящее на смартфоны — исключительно для отчета кураторам, надо думать. Полицию эти видеосвидетельства не интересуют.

На участившиеся церковные погромы обратила внимание даже ООН, что само по себе сенсация. Печаль тамошних экспертов, однако, совершенно не смутила украинскую власть и ни разу не интенсифицировала усилия правоохранительных органов, сохраняющих ледяное спокойствие при созерцании погромов.

Уже после публикации доклада ООН группа радикалов из "Правого сектора"* напала на Свято-Троицкий храм Украинской канонической православной церкви, нанесла серьезные травмы нескольким прихожанам, избила настоятеля.

…Погромы и запугивания прихожан и духовенства — сильный, но не единственный инструмент усмирения непокорных. Буквально сразу же после отказа архиереев встретиться с президентом их начали вызывать в СБУ на профилактические беседы. Епископат пытались склонить к участию в объединительном соборе и, хотя затея явно не удалась, важно другое: никто и думает скрывать давление и шантаж. На этом фоне стойкость епископов, заявивших на архиерейском соборе о верности канонической церкви, вызывает глубокое уважение. И тревогу — очевидно же, что Порошенко не остановится ни перед чем, чтобы добиться раскола в среде священнослужителей.

Президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей. Архивное фото
© AFP 2018 / Yasin Akgul
Украинское чудо. Главная ошибка Порошенко
Не осталась в стороне от процесса укрощения строптивых и армия порохоботов — наемных комментаторов в социальных сетях, хорошо отмобилизованных, наглых и, очевидно, довольно сытно мотивированных. Одновременно в ряде украинских СМИ и в блогах активистов появились материалы о неравнодушии "московских попов" к роскоши с указанием находящихся в собственности священников объектов недвижимости. Склонные к стяжательству служители культа имеются, конечно, как в канонической церкви, так и в раскольнических сектах, но поставлена задача превратить в мишени именно священников УПЦ МП. "Пока украинская церковь Киевского патриархата заботится о духовном окормлении граждан, московские попы думают только о том, чтобы заработать на прихожанах", — пишет некто на львовском сайте.

Власть показывает, что даже формула "друзьям все, врагам — законы" ее более не устраивает, потому что с "врагами" она будет обходиться по беспределу.

Еще одно направление удара — попытки отозвать документы на владение землей у храмов и особенно у лавр. "Активисты" утверждают, что все три знаменитые украинские лавры — Святогорская, Почаевская Свято-Успенская и Киево-Печерская — непременно будут отданы новой автокефальной церкви, а чиновники, подписавшие разрешения на передачу церковных комплексов в пользование УПЦ, наказаны, потому что теперь процедура объявлена незаконной — задним числом. В Тернополе процесс отъема Почаевской лавры курируют одиозные нацистские структуры — "Нацкорпус", "Правый сектор"* и "Свобода". На их стороне вся правоохранительная система страны.

Пожар в Троицком соборе. Архив
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граждане Украины вступились за УПЦ. Теперь им мстят власти
Часть храмов будут наверняка переданы Константинопольскому Варфоломею, как уже отдана ему великолепная Андреевская церковь в Киеве. Имеются свидетельства о том, что в документах о грядущем предоставлении статуса автокефалии якобы прописана передача Фанару пятидесяти подворий…

Наконец, социологические конторы, куда без них. По данным какого-то мутного опроса какой-то мутной социологической фирмы, о которой мало кто слышал, 52% украинцев уже всецело поддерживают создание автокефальной церкви.

Итак, вся государственная машина в стране, где религия отделена от государства, заточена на достижение главной сегодня цели — получение от Константинополя ярлыка на незалежность. Порошенко спокойно наплевал на свое обещание закончить войну в несколько дней, платить солдатам тысячу евро в месяц, снизить коммунальные тарифы, окончательно отказаться от бизнеса на территории "агрессора", но получение томоса — настоящий фетиш. И в этой битве Петро действительно не остановится ни перед чем.

Служители Константинопольского патриархата у церкви Святой Троицы в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о "ликвидации" УПЦ
Не стоит ждать внезапной трезвости и от Варфоломея. Очевидно, Порошенко получит от него автокефалию на заседании Синода Константинопольского патриархата, который состоится 27-29 ноября.

Что будет с твердо стоящими за веру прихожанами и иерархами УПЦ, можно только гадать.

Впрочем, совсем недавно Порошенко велел им уезжать с Украины.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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