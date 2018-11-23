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Организацию по запрещению химоружия подорвали. Виновники не скрываются

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© AFP 2018 / John ThysСотрудники ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, Нидерланды. Архивное фотоСотрудники ОЗХО в штаб-квартире организации в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© AFP 2018 / John Thys

Ирина Алкснис

Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что придание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) функции установления виновных в его использовании может стать поводом для применения силы против стран в обход Совета Безопасности ООН. По словам Захаровой, "полную ответственность за подрыв ОЗХО несут США, Великобритания и Франция".

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout
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Сама операция по расширению функций ОЗХО, напомним, была проведена в конце июня по инициативе Великобритании, на специальной Конференции стран — участниц Конвенции по запрещению химоружия. Устанавливать виновных в применении отравляющих веществ ранее имели право только международные суды и Совбез ООН. Решение приняли простым "голосованием меньшинства" — предложение британцев поддержали 82 страны, 24 проголосовали против, а остальные из 193 воздержались.

Для выполнения новой функции в ОЗХО создается некая атрибутивная группа, по мнению России, являющаяся нетранспарентным механизмом, деятельность которого может "самым произвольным образом использоваться группой политически ангажированных стран".

Журналисты у главного здания Технического секретариата ОЗХО в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
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Официальная риторика Москвы по теме отличается крайней жесткостью. В частности, прямо заявлено, что тройка стран-инициаторов (упомянутые США — Франция — Великобритания) добилась своего от других государств с помощью "шантажа и подкупа". Это слова не журналиста, общественного деятеля или депутата, а министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Москва прилагала серьезнейшие усилия для недопущения такого развития событий — но три дня назад 20 ноября было принято решение об увеличении бюджета организации, а дополнительные средства будут направлены, в том числе, на создание атрибутивной группы. Кроме того, страны-участницы отвергли российско-китайское предложение о создании рабочей группы для оценки правомерности расширения мандата ОЗХО.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, против кого Запад намерен использовать подмятую под себя организацию. Список основных "целей" хорошо известен. Не говоря о том, что за последние пару лет мир твердо заучил, кто у нас тут главный по использованию химического оружия — начиная с сирийской Думы и заканчивая Скрипалями в Лондоне.

Но если до сих пор все ограничивалось заявлениями представителей тех или иных государств, то очень скоро, вероятно, появятся официальные "документы" от самой ОЗХО. И в них будет написано, что организация провела расследования и "хайли лайкли" может утверждать, что ответственность за те или иные отравления несет Россия. Все необходимые доказательства, как водится, будут в наличии — "только мы их вам не покажем".

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает на общем собрании РСМД. 20 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Лавров выступил против расширения мандата ОЗХО
В этой ситуации возникнет закономерный вопрос: а надо ли оставаться потенциальным "странам-мишеням" в составе утратившей всякую беспристрастность организации, которая будет использовать наработанную ранее репутацию, чтобы за их же деньги выдвигать против них же клеветнические обвинения?

А чтобы убедиться, что они будут именно такими, достаточно вспомнить историю с жителями Думы, которых Россия весной привезла в штаб-квартиру ОЗХО и которые в подробностях рассказали, что никакой химатаки в Думе вообще не было, что это была постановка "Белых касок". Какой была реакция Запада на этот брифинг? Правильно, никакой. Он его вообще проигнорировал усилием воли — и продолжил повторять откровенную ложь. После того как она была разоблачена в стенах самой ОЗХО.

В итоге сейчас многими озвучивается мысль: не лучше ли будет превентивно выйти из состава ОЗХО?

Но официально Россия пока сохраняет сдержанность и намерена повременить с принятием решения. По словам постоянного представителя страны в ОЗХО Александра Шульгина, "надо просчитать все плюсы и минусы, посмотреть на военно-политические, финансовые, экономические аспекты — тут целый комплекс вопросов".

Обычно в ситуациях коррозии значимых международных институтов (что в последние годы случается частенько, с тем же Советом Европы, например) Москва до последнего дает понять, что она сохраняет надежду на урегулирование проблем и готова к сотрудничеству. Один факт, что в данном случае Россия зашла с "козырей" в виде прозрачного намека на военно-политические последствия, демонстрирует, насколько серьезно воспринимает происходящее российское руководство.

Однако даже более важным представляется другой момент.

Штаб-квартира ОЗХО. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
Россия и Китай предложили пересмотреть расширение мандата ОЗХО
Какие бы цели ни ставил перед собой Запад "приватизацией" ОЗХО, он в любом случае уже опоздал.

Понятно, что это способ обойти Совбез ООН, где для него костью поперек горла сидят Россия и Китай. Что ж, теперь создается альтернативный механизм легитимации нужных Штатам и их союзникам решений.
Закавыка, однако, в том, что теперь главная проблема не в легитимации, а в самих решениях.

Да, в период своей безоговорочной гегемонии Запад добивался нужных ему решений Совбеза ООН — будь то санкции против Ирана или военная операция в Ливии. Но когда шансов на поддержку Совбеза не было, он прекрасно обходился и без нее. Как было, например, с вторжением в Ирак.

Теперь же даже наличие формального основания в виде вердикта ОЗХО ничего не решит. Ну выдаст атрибутивная группа обвинительное решение в адрес России, или Ирана, или Северной Кореи, или Китая — и что?

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий увидел связь между голосованиями против России в ОЗХО и Интерполе
Штаты восстановили санкции против Ирана — и никакого одобрения Совбеза ООН им для этого не понадобилось. Однако половина мира просто проигнорировала их решение. А другая — формально к ним присоединилась, но неофициально стала искать пути обхода.

Любые надежды, что бумаги от ОЗХО станут весомым аргументом, который вернет гегемону его прежнее безоговорочное влияние, весьма наивны. Скорее, это станет очередным ударом по репутации Запада, поскольку продемонстрировало, что тот утратил всякие возможности "прогибать" под себя Совбез ООН, как он это делал больше двадцати лет.

Так что главным результатом нынешних пертурбаций стал очередной шаг — в формулировке российского МИД — по "размыванию основ международного права и многосторонних соглашений".

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