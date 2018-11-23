Трамп стал "собачкой принца", чтобы не радовать Москву

Дональд Трамп сделал серию заявлений об отношении к скандалу вокруг убийства известного саудовского диссидента в Турции. Заявления, которые, очевидно, были сделаны с целью показать всему миру силу, мудрость, прагматичность и здоровый патриотизм американского президента, привели к совершенно обратному эффекту. Вот уже сутки действия Трама остаются главным предметом насмешек в соцсетях и объектом критики со стороны не только его политических противников, но и высокопоставленных представителей Республиканской партии.

Белый дом, возможно, рассчитывал замять скандал, но теперь шансы на то, что в конгрессе и сенате все-таки придумают и примут санкции против Саудовской Аравии, серьезно выросли. У Трампа нашли болевую точку и будут по ней бить, причем бить будут больно и последовательно, хотя, по большому счету, американский президент прав. А он прав — в том смысле, что ссориться с Саудовской Аравией и делать вид, будто США вдруг очень заинтересовали моральные принципы и гуманистические ценности, — это просто монументальная глупость. Впрочем, сторонники президента уже несколько лет пытаются объяснить его противникам, что ссориться с Россией — тоже непродуктивная тактика и стратегия, но желание "насолить" Трампу перевешивает даже страх перед российским ядерным оружием. И есть неплохие шансы, что в случае с Саудовской Аравией произойдет нечто аналогичное. По сути, заявления лидера США сводятся к нескольким тезисам. Во-первых, Саудовская Аравия — важный для Штатов партнер на Ближнем Востоке, что в переводе с американского канцелярита на разговорный русский означает, что Саудовская Аравия — гигантский покупатель американского оружия. Трамп очень гордится недавним контрактом, который предполагает поставку саудитам вооружений общей стоимостью более 100 миллиардов долларов.

Во-вторых, Саудовская Аравия очень помогла Трампу серьезно снизить цены на нефть, а значит, как говорит Трамп, — весь мир как будто получил "сокращение налогов" на огромную сумму. Правда, американский лидер забыл упомянуть, что для этого результата ему пришлось обмануть Саудовскую Аравию, участников сделки ОПЕК+Россия, да и американских союзников в руководстве Израиля, — ибо Трамп обещал драконовские санкции, которые должны были уничтожить нефтяной экспорт Ирана, а на практике получился пшик. Далеко не факт, что аналогичный трюк сработает в будущем.

В-третьих, Трамп даже умудрился приплести "российскую угрозу": он намекнул, что попытки жестко "наказать" Саудовскую Аравию приведут к тому, что нефть поднимется до 150 долларов за баррель и это будет "в интересах Москвы", то есть по факту получился забавный политический месседж: "кто требует санкций для Саудовской Аравии, тот москаль". Американская пресса и политический класс не оценили столь неортодоксальный полет политической мысли американского президента.

© AFP 2018 / Mandel Ngan Трамп рассказал, кто выиграет от отмены контрактов США с Саудовской Аравией , например, о реакции руководителя сенатского комитета по международным отношениям, республиканца Боба Коркера, заявившего, что действия президента в контексте саудовского скандала "опустили страну на очень низкий уровень", и потребовавшего, чтобы представители администрации Белого дома немедленно отчитались перед сенаторами о ситуации.

Колумнист агентства Блумберг Эли Лэйк отмечает, что даже по не очень высоким профессиональным стандартам нынешней вашингтонской администрации все прошло очень плохо. Чего только стоит ключевая фраза из официального заявления Белого дома по поводу "саудовского убийства": "Мир", сообщает нам администрация Дональда Трампа, "это очень опасное место". Собственно, на этом можно было и закачивать. Получается, что если мир — опасное место, то журналистом или диссидентом больше, журналистом или диссидентом меньше — какая разница? Эли Лейк сетует, что президент США упустил отличную возможность как следует надавить на руководство Саудовской Аравии, несмотря на все сопутствующие риски того, что Эр-Рияд может действительно начать искать (и, скорее всего, найдет) новых союзников в Москве и Пекине. По версии хорошо информированного американского агентства теперь это санкционное давление будет организовывать сенат и конгресс США.

Особенно ярко выступила конгрессмен от Гавайских островов, известная демократическая активистка Тусли Габбард, которая написала в твиттере издевательское сообщение, быстро ставшее вирусным: "Эй, Дональд Трамп! Быть саудовской собачкой (в оригинале используется чуть менее цензурное выражение. — Прим. ред.) — это не "Америка прежде всего!". Трампа "бьют" по одному из его любимых лозунгов, который он даже цитировал в своем "саудовском" заявлении — "Америка прежде всего!". Проблема в том, что своими действиями он фактически показал именно уязвимость США: что это за гегемон, если он боится наказать Саудовскую Аравию за демонстративное убийство диссидента, имевшего связи в США и работавшего на влиятельное американское СМИ?Ларчик открывается просто и дело тут не в цене на нефть, а в нефтедолларовой системе. Если США поставят руководство Саудовской Аравии перед угрозой лишения власти или жизни, то у саудовских принцев есть способ быстро нанести колоссальный ущерб американской экономике и финансовой системе: им достаточно просто объявить, что теперь саудовская нефть будет продаваться не за доллары, а за золото, юани или евро, обрушив тем самым "нефтедолларовую систему", ключевой элемент американского финансового могущества.

Конечно, полковника Каддафи лишили жизни за попытку организовать гораздо более скромную угрозу "нефтедолларовой системе", однако надо отдать должное саудовскому руководству — оно умеет учиться на чужих ошибках и именно из-за этого активно продвигается вопрос о закупке российских комплексов ПВО С-400, не говоря уже об общем сближении с Россией, которая уже заработала на Ближнем Востоке заслуженную репутацию надежного партнера. На этом фоне цитируемая Трампом цифра в 150 долларов за баррель в случае конфликта с Саудовской Аравией — это наименьшая из возможных проблем США и наименьшая из возможных выгод для России из такого конфликта.

Получается, что, если отбросить великодержавные американские иллюзии, Трамп прав. Как говорится, "Париж стоит мессы", а с точки зрения прагматических американских интересов стабильность нефтедоллара стоит не то что жизни одного проамериканского диссидента, а жизней тысяч таких "сакральных жертв". Но дело в том, что американский истеблишмент по большей части забыл о прагматизме и живет в иллюзорном мире собственного непререкаемого величия. Нельзя исключать, что они будут готовы подорвать американскую финансовую систему в процессе очередной демонстрации собственной силы. Если это произойдет, весь остальной мир от этого только выиграет.