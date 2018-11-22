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В США придумали систему тотального контроля Китая

(обновлено: 09:06 22.11.2018)
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Дмитрий Косырев
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГорожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине. Архивное фотоГорожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вид на Шанхай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предъявите ваш социальный рейтинг: как сделать Китай снова слабым
На днях в американской прессе активизировался спор о том, правда ли, что в Китае создана или создается система присуждения каждому гражданину "социального рейтинга", в зависимости от которого он находится буквально во всем, от получения работы до женитьбы. Перешел улицу не там — сработала камера, рейтинг снизился на несколько очков, надо повысить его добрыми делами и хорошим поведением…

Как утверждает журнал Foreign Policy, произошла путаница.

В США все началось, напомним, с речи вице-президента Майкла Пенса от 4 октября, когда он сказал: в Китае создана "система, ориентированная на контроль фактически за каждой стороной человеческой жизни".

Автор публикации мягко отвечает вице-президенту: "Есть небольшая проблема. Системы такой на самом деле не существует — по крайней мере, в том виде, в котором ее обычно изображают".

Отражение в окне баннера с информацией о выборах президента России 18 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Свобода против демократии. Семь отличий выборов в США и России
Далее американский автор подробно и со ссылками описывает систему, давно созданную… в том числе и в США, где личные данные из соцсетей, а также информация, собранная Агентством национальной безопасности (с его камерами и прочими технологиями слежки), давно уже используются как минимум для выяснения того, можно ли человеку давать кредит. Повторяем: как минимум.

Китайцы, как известно, тоже люди. Поэтому в стране существует несколько баз данных о прежних проделках заемщиков, а к 2020 году их планируется объединить. При этом говорится — в чисто китайском духе — много слов об аморальности и социальной безответственности людей, нарушающих слово.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкИконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконки мессенджеров и приложений социальных соцетей на экране смартфона

Вывод автора из Foreign Policy: "Если человек не является владельцем или представителем компании, не брал кредит, не нарушал закон или не объявлял дефолт в выполнение решения суда, то он вряд ли может попасть в базу данных социального кредита".

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Китай перешпионил Россию. Как так вышло
Другое дело, что от кредитных рейтингов до того, что описал Пенс, лишь несколько шагов. Но это не китайская проблема и не только в Китае такая реальность может — теоретически — наступить.

Откуда могла взяться фальшивка насчет тоталитарных "социальных рейтингов" вместо рейтингов кредитных? Возможно, какой-то снабжающий Америку информацией китайский "источник" выдал за правду то, что может случиться только теоретически. Дальше оговорки и прочие "хайли лайкли" куда-то исчезают и появляется железная формулировка об "обществе тотальной слежки".

Диссидентские "источники", как известно, вообще влюблены в собственную фантазию, и им часто за это ничего не бывает. Вот, скажем, создатели мифа о том, что все российские элиты, напуганные американскими санкциями ("они же держат деньги на Западе и там же учат детей"), немедленно превратятся в "пятую колонну". А получилось как-то наоборот.

Женщина с заклеенным скотчем ртом. Архивное фото
© Fotolia / nenetus
Правозащитники создали сайт, отслеживающий нарушения свободы СМИ в США
…В порядке послесловия: был в брежневскую эпоху такой живой бог международной журналистики, политобозреватель Юрий Жуков. Это был человек, очень хорошо знавший факты, то есть предельно профессиональный. Но он увлекался фразеологией довоенных 30-х годов, если не более архаичной, и мы, начинавшие коллеги, его между собой высмеивали и пародировали. Особенно вот это, фирменное: "Врать надо меньше, господа хорошие".

Так вот, в истории с китайскими "социальными рейтингами" очень хочется ту самую фразу, насчет господ хороших, повторить американцам. Как-то она выглядит уместной.

© AFP 2018 / Daniel Slim Прохожие на Таймс-сквер в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Daniel Slim
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