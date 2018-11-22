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"Зря обиделись". Пятерых британцев уволили за гетеросексуальность

(обновлено: 08:47 22.11.2018)
037920
Владимир Корнилов
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПрохожие на улице Лондона. Архивное фотоПрохожие на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Корнилов

Люди на фоне американского флага. Архивное фото
© AP Photo / Mary Altaffer
Результаты политкорректности: разговоры на кухнях и паровозики-трансгендеры
Дело, которое пытаются инициировать сотрудники одного из старейших рекламных агентств Европы, имеет все шансы быть прецедентным. Пять белых мужчин-гетеросексуалов были уволены из лондонского агентства J. Walter Thompson (JWT) именно за то, что являются белыми, мужчинами и вдобавок ко всему гетеросексуалами. В этой связи обиженные сотрудники обвиняют своих бывших работодателей в дискриминации и "новом расизме".

Началось все с того, что креативный директор агентства Джо Валлас выступила на конференции, посвященной "разнообразию" (diversity) в рекламном бизнесе, представилась в качестве открытой лесбиянки и торжественно пообещала уничтожить репутацию ее компании как "рая для белых, британских, привилегированных, гетеросексуальных мужчин".

Еще раньше она же написала колонку, в которой призвала своих коллег переходить от слов о равенстве и "разнообразии" к делу. В частности, она потребовала прекратить разговоры о необходимости нанимать "наиболее талантливых людей", начать продвигать женщин, представителей этнических и сексуальных меньшинств в своих коллективах, а если таковые не найдутся, нанимать их со стороны, уничтожая "культуру белого мужского превосходства". Она также пожаловалась на то, что некоторые белые мужчины пытаются убедить ее в неправильности таких подходов, назвав эти заявления "постыдными".

Участник гей-парада
© AFP 2018 / Ricardo Arduengo
Докажи, что ты гей. Или вон из Европы!
Услышав все это, пятеро гетеросексуальных сотрудников JWT решили сходить в свой отдел кадров и поинтересоваться, что эта политика означает лично для них и для их карьеры. Через несколько дней после этого все они получили уведомления об увольнении. Посчитав себя дискриминированными по расовому и гендерному принципу, все они пытаются теперь оспорить решение своего работодателя.

Самое любопытное, что на этих людей дружно обрушились всевозможные активисты, борющиеся за то самое разнообразие. Они обвинили сотрудников JWT, пытающихся отстоять свои права, в "чрезмерной реакции". Мол, странные какие-то гетеросексуалы попались: вместо того, чтобы послушно следовать тренду, пытаются бороться за свои рабочие места. Довольно известная в рекламных кругах активистка и оратор Синди Гэллоп поучительно заявила: "Если прежде ты пользовался привилегиями, то равенство воспринимается тобой как угнетение". Еще немного – и несчастные белые мужчины будут обвинены в расовой ненависти за попытку отстоять свои трудовые права.

Представитель ЛГБТ-сообщества. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Данный случай наглядно свидетельствует о том, что Запад в борьбе за равенство полов и рас уже выплеснул и ребенка — собственно понятие "равноправие". Радостно аплодируя решению уволить человека за то, что он является белым мужчиной, любящим противоположный пол, многочисленные активисты не смущаются тем, что порождают новую угнетаемую категорию населения. Что остается делать представителю этой категории, если он хочет пробиться по карьерной лестнице наверх? Только менять свой пол и/или публично объявлять себя гомосексуалом. Со сменой расы будет сложнее, хотя уже фиксируются и такие случаи.

Причем агрессивный активизм встречает в штыки не только попытки вчерашнего "привилегированного большинства" отстоять свои права в судах, но и подвергает остракизму любые намеки или полунамеки на необходимость как-то попридержать "позитивную дискриминацию" этого самого большинства.

© AFP 2018 / Eric Vidal Участники гей-парада в Брюсселе
© AFP 2018 / Eric Vidal
Участники гей-парада в Брюсселе

К примеру, в США активно обсуждается новый сериал "Романоффы", показываемый ныне на потоковом сервисе Amazon Prime Video. Сериал полон привычных западных штампов о России и русских (тут тебе и балалайки, и самовары, и водка, и яйца Фаберже, и "комиссары в пыльных шлемах"). Но это совершенно не вызывает дискуссий о ставшей на Западе обычным делом русофобии — это ведь входит в тренды. Зато журнал The Atlantic разродился гневной статьей, усмотрев намек на попытку режиссера сериала Мэттью Вайнера защитить мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах в рамках кампании #MeToo.

Кентерберийский собор - главный англиканский храм Великобритании. Архивное фото
© Depositphotos / kruwt
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Самое смешное, что намек этот автор статьи усмотрела в цитате… Пушкина. В одной из серий героиня эпизода на уроке русского языка цитирует стихотворение "Когда твои младые лета", в котором русский классик осуждает "лицемерные гоненья" света. Из этой цитаты The Atlantic, когда-то называвший Вайнера в числе "самых смелых мыслителей мира", сделал вывод, что режиссер пытается таким образом продемонстрировать свое отношение к якобы "незаслуженным" обвинениям, выдвинутым и против него в рамках #MeToo. Автор статьи называет Пушкина "известным бабником" и явно не подозревает, что цитируемое стихотворение осуждает гонения против подруги поэта Аграфены Закревской (в англоязычной версии не видно, что адресатом стихотворения является женщина: "Ты по приговору света на честь утратила  права").

Но гораздо более серьезную "крамолу" говорит персонаж этой серии: "Выдвижение ложных обвинений — самое страшное преступление, которое можно совершить. То есть любой может говорить о любом что угодно и просто слова разрушают чью-то жизнь. Вне зависимости от того, что сделано. Разве это выглядит справедливым? Это несправедливо".

Мужчина и женщина
© Depositphotos / Andreus
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Вот эта фраза вызвала настоящий шквал эмоций со стороны The Atlantic. Автор возмущена, как вообще можно считать разрушение репутации мужчины более серьезным преступлением, чем сексуальные домогательства против женщины. Аргумент о том, что в случае необоснованности обвинений разрушается жизнь невиновного мужчины, автор называет "неуклюжим и лишенным воображения". Мол, как можно защищать мужчин, если многие из них действительно являются "бабниками" — ну совсем как Пушкин.

Таким образом, западное общество дошло до того, что в борьбе против "привилегированного большинства" наплевало не только на равноправие, но и на презумпцию невиновности. Оказывается, как только доходит до применения этих понятий в отношении белых мужчин да еще и — о, ужас! — гетеросексуалов, эти понятия можно уже выбрасывать в корзину. А ведь были времена, когда то самое западное общество считало данные термины основополагающими для своей демократии.

© AFP 2018 / DPA / Patrick SeegerУчастник гей-парада
© AFP 2018 / DPA / Patrick Seeger
Участник гей-парада
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