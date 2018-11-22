"Зря обиделись". Пятерых британцев уволили за гетеросексуальность

Владимир Корнилов
Началось все с того, что креативный директор агентства Джо Валлас выступила на конференции, посвященной "разнообразию" (diversity) в рекламном бизнесе, представилась в качестве открытой лесбиянки и торжественно пообещала уничтожить репутацию ее компании как "рая для белых, британских, привилегированных, гетеросексуальных мужчин".
Еще раньше она же написала колонку, в которой призвала своих коллег переходить от слов о равенстве и "разнообразии" к делу. В частности, она потребовала прекратить разговоры о необходимости нанимать "наиболее талантливых людей", начать продвигать женщин, представителей этнических и сексуальных меньшинств в своих коллективах, а если таковые не найдутся, нанимать их со стороны, уничтожая "культуру белого мужского превосходства". Она также пожаловалась на то, что некоторые белые мужчины пытаются убедить ее в неправильности таких подходов, назвав эти заявления "постыдными".
Самое любопытное, что на этих людей дружно обрушились всевозможные активисты, борющиеся за то самое разнообразие. Они обвинили сотрудников JWT, пытающихся отстоять свои права, в "чрезмерной реакции". Мол, странные какие-то гетеросексуалы попались: вместо того, чтобы послушно следовать тренду, пытаются бороться за свои рабочие места. Довольно известная в рекламных кругах активистка и оратор Синди Гэллоп поучительно заявила: "Если прежде ты пользовался привилегиями, то равенство воспринимается тобой как угнетение". Еще немного – и несчастные белые мужчины будут обвинены в расовой ненависти за попытку отстоять свои трудовые права.
Причем агрессивный активизм встречает в штыки не только попытки вчерашнего "привилегированного большинства" отстоять свои права в судах, но и подвергает остракизму любые намеки или полунамеки на необходимость как-то попридержать "позитивную дискриминацию" этого самого большинства.
К примеру, в США активно обсуждается новый сериал "Романоффы", показываемый ныне на потоковом сервисе Amazon Prime Video. Сериал полон привычных западных штампов о России и русских (тут тебе и балалайки, и самовары, и водка, и яйца Фаберже, и "комиссары в пыльных шлемах"). Но это совершенно не вызывает дискуссий о ставшей на Западе обычным делом русофобии — это ведь входит в тренды. Зато журнал The Atlantic разродился гневной статьей, усмотрев намек на попытку режиссера сериала Мэттью Вайнера защитить мужчин, обвиненных в сексуальных домогательствах в рамках кампании #MeToo.цитирует стихотворение "Когда твои младые лета", в котором русский классик осуждает "лицемерные гоненья" света. Из этой цитаты The Atlantic, когда-то называвший Вайнера в числе "самых смелых мыслителей мира", сделал вывод, что режиссер пытается таким образом продемонстрировать свое отношение к якобы "незаслуженным" обвинениям, выдвинутым и против него в рамках #MeToo. Автор статьи называет Пушкина "известным бабником" и явно не подозревает, что цитируемое стихотворение осуждает гонения против подруги поэта Аграфены Закревской (в англоязычной версии не видно, что адресатом стихотворения является женщина: "Ты по приговору света на честь утратила права").
Но гораздо более серьезную "крамолу" говорит персонаж этой серии: "Выдвижение ложных обвинений — самое страшное преступление, которое можно совершить. То есть любой может говорить о любом что угодно и просто слова разрушают чью-то жизнь. Вне зависимости от того, что сделано. Разве это выглядит справедливым? Это несправедливо".
Таким образом, западное общество дошло до того, что в борьбе против "привилегированного большинства" наплевало не только на равноправие, но и на презумпцию невиновности. Оказывается, как только доходит до применения этих понятий в отношении белых мужчин да еще и — о, ужас! — гетеросексуалов, эти понятия можно уже выбрасывать в корзину. А ведь были времена, когда то самое западное общество считало данные термины основополагающими для своей демократии.