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"Прорыв XXI века": на кону триллионы долларов, участвовать сможет каждый

(обновлено: 09:00 21.11.2018)
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Виктор Мараховский
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн. Архивное фотоКриптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виктор Мараховский

Вначале — свежая аналитика. Крутое пике вольных криптовалют во главе с биткоином (потерявшим почти треть цены за неделю) эксперты объясняют стечением обстоятельств.

Лауреат Нобелевской премии по экономике в 2013 году Роберт Джеймс Шиллер. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Например: МВФ на днях призвал поддержать криптовалюты, выпускаемые настоящими центробанками. Из-за этого удара в спину жители Земли начали предпочитать ту "крипту", которая обеспечена чем-то кроме авторитета блогеров. К тому же уголовное расследование обнаружило в знаменитом "биткоин-буме" годичной давности признаки злостной манипуляции. Из-за всего этого биткоин преодолел психологическую отметку в шесть тысяч долларов, рухнул в нее и потянул за собой остальную "крипту". В общем, возникла паника, но хоронить прорывный рынок рано.

Мы, безусловно, должны прислушаться к мнению экспертов. Но стоит также вспомнить, что эти же люди этими же ртами говорили год назад.

Процитируем: "Forbes опубликовал восемь причин, почему стоимость валюты (биткоина. — Прим. авт.) вырастет до 100 000 долларов уже в 2018 году".

То есть биткоин к концу нынешнего года должен был стоить примерно в 22 раза больше, чем стоит сейчас в реальности, и у него на это было восемь причин. Читая их список сегодня, нельзя не потрястись. Например: "Американский доллар считается самой надежной валютой в мире, потому что он имеет поддержку от правительства США. Биткоин стал такой валютой для стран вроде Зимбабве или Венесуэлы, где граждане не доверяют государственной системе. Это улучшает репутацию криптовалюты, все больше людей инвестируют в нее".

Стив Возняк. Архивное фото.
© AFP 2018 / ANP/ Marcel Antonisse
Сооснователь Apple рассказал, почему продал все биткоины
Да-да. "Форбс", орган богатых и знаменитых, строил уверенный прогноз роста биткоина на нищебродском Зимбабве. И массовый читатель, яростно желавший быть богатым и знаменитым, в общем угаре это проглатывал (впрочем, параллельно он проглатывал и легенду о том, что "биткоин — это валюта ЦРУ", и оттого скупал ее еще сильнее).

…Разумеется, нынешний нырок криптовалют не означает, что в него нельзя будет еще раз вбросить жизненных сил и пиара и снова разогреть, и снять еще немного денег с "массового инвестора", который не мамонт и не вымрет. Но в целом рынок криптовалют находится, как известно, на плачевном спуске: год назад оценивавшийся в триллион долларов, сейчас он весит меньше 150 миллиардов.

И велика вероятность, что уже в этом году (вместо сбывшихся экспертных прогнозов "Форбса") восторжествует точка зрения Нуриеля Рубини — согласно которой "99% Криптляндии — это ***, обмениваемое на другое ***".

И в этом случае в сухом остатке мы получим кучу зря сожженного на майнинг электричества, которым можно было бы пару лет отапливать, скажем, Сирию; ограниченный круг анонимов, нарубивших денег на модной истерии; и, наконец, миллионы проигравших и потерявших деньги — свои и родительские. То есть ровно то же, что остается после каждой нормальной пирамиды.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Аналитики рассказали, что будет с биткоином
А теперь — самое главное.

Есть версия, что великие вольные криптовалюты — это просто часть более масштабного явления. Его можно назвать "технологическим рывком для бедных", и он сводится — во всех своих проявлениях — к следующему:

1. Он всегда рекламируется как новейший/технологичнейший способ для сообразительных неимущих получить при малых ресурсах и затратах то, чем прежде наслаждались только богатые и знаменитые. Например, ренту, или престиж, или здоровье, или даже космический туризм.

2. Секрет успеха всех этих рывков — в "обрезании костов". То есть максимальном сокращении расходов на бизнес. Использовать уже имеющихся специалистов, имеющиеся технологии и инфраструктуру, чтобы выкинуть из схемы все "непрофильное", в особенности непрофильных людей, и майнить прибыль.

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3. Бедные в конечном счете все равно платят за эту головокружительную дешевизну — прямо или косвенно. Либо купив криптовалюты на пике и наблюдая, как она дешевеет в пять раз. Либо утопив свои полторы зарплаты в пирамиде попроще. Либо поедая экономный дошик, одновременно поглядывая на экран крутого смартфона в модном "коливинге" (то есть коммуналке с хорошим пиаром). Либо упрашивая очередного пассажира "давайте вы откажетесь от поездки, чтоб с меня процент не сняли". Либо, отучившись на инженера и работая курьером — потому что там, где раньше стоял "космический моногородок", сейчас "срезали косты" и стоит крошечный технологичный монопоселок, куда берут только лучших и неприхотливых.

4. Главным — и по-настоящему неисчерпаемым ресурсом, который бурят любые "прорывные технологии для бедных", — всегда являются сами бедняки: их средства и их вера в чудо. Неслучайно последнее, что у них отмирает, — это надежда на очередной прорыв, который сделает их богатыми.

А сами богатые, кстати, — люди менее доверчивые: они всегда смотрят на то, сколько они могут потерять и как смогут вернуть свои деньги. Поэтому предпочитают вкладываться в сущности менее мистические — вроде нефтянки, алмазов, грузоперевозок и газопроводов.

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