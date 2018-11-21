Евросоюз нацеливает свои силы на Азовское море: что теперь будет

Ирина Алкснис

ЕС вновь обратил внимание на ситуацию в Азовском море.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини предупредила, что Европа может рассмотреть "целевые меры" в сложившейся ситуации, причем в качестве претензий Москве предъявляются "чрезмерные инспекции" проходящих судов российскими пограничниками. Также, по словам Могерини, европейские власти изучают меры поддержки тех украинских регионов, которые оказались затронуты процессами на Азове.

Кроме того, глава европейской дипломатии получила поддержку со стороны Великобритании, чей МИД выступил с заявлением, в котором призвал Россию "прекратить задерживать или мешать доступу судов в Азовском море".

Однако, пожалуй, самым интересным стал комментарий Могерини о том, что происходящее "наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран".

Учитывая, что за несколько дней до этого по азовской теме состоялась встреча статс-секретаря и замглавы российского МИД Григория Карасина с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид, картина становится еще более яркой.

Судя по всему, причиной активности Брюсселя на этот раз стали не надоевшие всем хуже горькой редьки жалобы Киева на "агрессора", а печали собственного европейского бизнеса, попавшего как кур во щи в этот небольшой российско-украинский междусобойчик на Азове.

Проблема в том, что у Европы — да и не только у нее — в реальности нет никаких рычагов влияния на ситуацию. Собственно, крайне аккуратная риторика Могерини свидетельствует о том, что европейские власти это прекрасно понимают.

Показательно, что, в отличие от евродепутатов, которые месяц назад в своей резолюции потребовали введения санкций против России в случае "эскалации" обстановки в Азовском море (с Европарламента спрос невелик), глава дипломатического ведомства в Европе применила странный эвфемизм "целевые меры". Можно только предполагать, что она имела в виду, но шансов, что за ним скрываются хоть сколько-нибудь внушительные действия, минимальны.

В России и на Украине нынешнюю ситуацию вокруг Азова частенько воспринимают — и комментируют — в драматическом, а то и откровенно алармистском ключе. Как это сделал на днях, например, бывший замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко, который предсказал вероятность "большой войны" между двумя странами в случае перекрытия Азовского моря для украинских судов.

Однако если нервная реакция у представителей Украины вполне понятна, то острая тревога в России в данном случае смотрится смешно и неумно. И неважно, имеются ли в виду мрачные перспективы в связи с реакцией Европы, которая в очередной раз порвет в клочья российскую экономику, или же якобы неизбежное военное столкновение.

Правда же состоит в том, что вся эта история относится к почти позабытому в нынешние времена прямолинейных и грубых методов борьбы между державами жанру остроумных и даже, можно сказать, изысканных внешнеполитических комбинаций. Собственно, расстроенная, но сдержанная риторика европейских властей демонстрирует, что они это прекрасно понимают.

Азовскому морю идеально подходит сравнение с бутылкой. Украина и ее порты находятся "на дне" этой бутылки, а остальное, включая чрезвычайно узкое "горлышко" в виде Керченского пролива, контролируется Россией.

Вся эта история возникла из-за того, что Киев полез — извините за каламбур — в бутылку, задержав российское рыболовецкое судно "Норд". Москва ответила на провокацию и открытый вызов с изяществом, столь редким в современной большой политике: не нарушив ни единого пункта международного права или взятых на себя обязательств, но обеспечив неуклонно нарастающие проблемы Украине и ее партнерам на Азове.

В результате ни у кого нет никаких — ни экономических, ни политических, ни тем более военных — рычагов давления, которые бы могли сдвинуть Россию с ее точки зрения.

При этом выход из неуклонно ухудшающегося для украинской стороны тупика есть, и достаточно очевидный. Нужно, чтобы Киев просто вернулся к рациональной модели поведения, в частности с "Нордом". Беда в том, что как раз с рациональностью у Украины в последние годы обстоит известным образом, то есть никак.

Почти пять лет назад Россия сняла с себя функцию поддержания своей юго-западной соседки в договороспособном и дееспособном состоянии. Все эти годы Европа прилагает усилия, чтобы всучить Москве обратно эту высокую миссию, правда, в последнее время перешла в данном вопросе с агрессивного навязывания на уговоры с периодическими и все менее убедительными угрозами.

Собственно, слова Федерики Могерини выглядят именно так — уговаривание с довольно жалкими угрозами: Россия, ну сделай что-нибудь, это же твои проблемы!

Нет, теперь это твои проблемы, Европа.