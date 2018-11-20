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Теперь никто не сможет перекрыть российский газ

Сюжет:
Строительство "Турецкого потока" (307)
(обновлено: 09:10 20.11.2018)
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Дмитрий Лекух
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий потокПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дмитрий Лекух

Строительство газопровода Турецкий поток. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока"
В понедельник, 19 ноября, в Стамбуле, в по-восточному торжественной обстановке, российский и турецкий лидеры в режиме видеоконференции завершили строительство самой сложной, морской, части газопровода "Турецкий поток".

Фактическое вхождение Турции в евразийскую энергетическую платформу равно выгодно и Москве, и Анкаре. Причем последняя уже сейчас начинает примерять на себя роль едва ли не главного газового хаба Средиземноморья. И это, вне всякого сомнения, изрядно облегчит Владимиру Путину и Реджепу Тийипу Эрдогану ту "неторжественную" часть их переговоров, которые касаются других актуальных моментов в двусторонних отношениях. В частности, поставок С-400, а также урегулирования ситуации в провинции Идлиб, которая входит в "турецкую зону ответственности" и является одним из последних оплотов террористов на севере Сирии. А возможно — и обсуждение украинской проблематики.

Причем последней не избежать.

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока
© Фото : TurkStream
Газопровод "Турецкий поток"
Во-первых, сам факт строительства "Турецких потоков" ущемляет то, что Украина считает своими "кровными интересами" автоматически, уже просто по факту своего существования. А во-вторых, расползающееся с территории бывшей советской республики безумие слишком заразно и токсично. И российской, и турецкой стороне вряд ли нужно, чтобы препятствием в успешно налаживаемом стратегическом взаимодействии между двумя крупнейшими региональными игроками стояла, к примеру, проблема стамбульского квартала Фанар.

Но сначала немного о самом событии, ради которого президент глобальной ядерной сверхдержавы летит в турецкий Стамбул.

Дело тут не в какой-то выдающейся масштабности проекта. Капитальные затраты по проекту "Ямал СПГ" (на открытие которого Путин тоже летал) — 27 миллиардов долларов, обе нитки "Турецкого потока" значительно, примерно раза в четыре, дешевле. Да и вообще мы сейчас повсюду много чего строим, в том числе и уникального, а президент в России — один. Поэтому такое внимание к "Турецкому потоку" объясняется, безусловно, не этим.

Символьный сварной шов, который знаменует окончание кампании по укладке морских трубопроводов первой нитки Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream
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По сути, российский лидер поехал творить историю.

Потому как с окончательным введением в строй газопроводов (запланировано на конец 2019 года), энергетическая карта Европы, скажем так, претерпит значительные изменения. И это, к примеру, прекрасно понимают немцы, которые сейчас так торопятся со строительством уже "своего" "Северного потока — 2".

Просто ТП для европейской энергетики — это прежде всего альтернатива. И та самая "энергетическая безопасность", позволяющая не забивать себе голову маршрутами доставки: с введением как северного, так и турецкого газового коридоров монополию на вентиль не будет иметь никто.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток"
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток"

Ну кроме России, разумеется.

Особенно ослабеет роль Украины, которая претендовала как раз на монополию на торговлю русским газом в странах ЕС. И которую в этом (абсолютно антирыночном) начинании активно поддерживали и поддерживают кураторы, решающие исключительно свои задачи.

Турецкий маршрут и для России, и для ее европейских "потребителей продукции" делает невозможным постороннее вмешательство во взаимоотношения "производитель—потребитель" посторонних.

Сварка труб на борту судна Solitaire, для последующей укладки газопровода Северный поток-2 в Финском заливе
© РИА Новости / Nord Stream 2
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И отнюдь не случайно сейчас именно Россия и Турция выбирают, по сути, маршрут дальнейших европейских поставок, политкорректно оговариваясь необходимостью "согласования с ЕС". Что тоже, разумеется, имеет место быть: повторения крайне неприятной истории с "Южным потоком" Москва, разумеется, не хочет.

Но главный выбор тут все-таки немного в другом. Ранее считавшийся основным "греческий маршрут" из-за слишком уж нестабильной позиции нынешнего греческого премьера Ципраса вызывает у Москвы сейчас гораздо меньше энтузиазма, чем "балканский вариант" (через Турцию в Болгарию, а далее в Сербию, Венгрию и Австрию, где оба газовых коридора, "северный" и "турецкий", могут вполне логично сойтись).

Но и "греческий" вариант разумеется, пока не отброшен.

Главное же тут то, что сейчас заинтересованная сторона — европейские покупатели, а не российские продавцы.

Впрочем, есть что праздновать и турецкому лидеру Реджепу Эрдогану. Ибо перевод турецкой энергетики на евразийскую платформу парадоксальным образом делает Турцию нужнее Европе.

Газопровод Турецкий поток
© Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"
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