Почему саммит АТЭС назвали провалом

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Впервые в истории своего существования саммит АТЭС (проходил в Папуа — Новой Гвинее) завершился без декларации. Это назвали провалом многие СМИ.

Но есть ряд нюансов. Письменное итоговое заявление все-таки есть, просто из него вычеркнули все, что раздражало одного из ключевых членов АТЭС, то есть США. Во-вторых, подобные дежурные документы вообще мало кто читает. В-третьих, успех ежегодного форума АТЭС (а саммит лидеров — только финальная часть его программы) определяется не итоговым документом. Форум — это вообще лишь относительно праздничное мероприятие, венчающее долгую работу во множестве комиссий и подкомиссий, которая ведется весь год.

Тема нынешнего форума была такая: развитие цифровой экономики для укрепления экономического роста. Точнее — речь о снятии барьеров на пути бизнеса и торговли путем объединения цифрового пространства всего огромного региона. И еще было несколько тем, в дополнение. Механизм АТЭС предполагает проведение множества заседаний с конкретными решениями, которые затем выполняются или в 21 стране, или в некоторых (обязаловки в АТЭС нет). В этом плане итоги папуасского председательства в АТЭС ничуть не хуже многих прежних, а следующее, чилийское, председательство наработает много новых идей, отталкиваясь от тех, что прозвучали сейчас в ПНГ.

Другое дело, что драка в Порт-Морсби , столице ПНГ, была — и неслабая. Она шла между двумя ключевыми экономиками АТЭС, американской и китайской, точнее, между главой Китая Си Цзиньпином и вице-президентом США Майклом Пенсом. Сцены были достойны провинциального драмтеатра: когда выступал Си, члены американской делегации шли на выход, к самолету (Пенс решил проводить ночи в соседней Австралии — это недалеко, на заседания летал оттуда). А когда выступал Пенс — в зале не оказывалось китайских лидеров.

Если говорить только об идеологической победе, то она, вне всякого сомнения, на стороне Поднебесной. То, что говорил Си и другие китайцы, на каких угодно заседаниях форума, нравилось всем. То, что говорил Пенс, вызывало разные степени ужаса.

Здесь надо понять, на каких идеях строится АТЭС. С одной стороны, с самого 1989 года (момента основания) цель была, да и остается такой: открыть все рынки развивающихся экономик региона для бизнеса США и их союзников. Другое дело, что безбрежная свободная торговля не устраивает незападных участников АТЭС — тогда можно попрощаться с идеей собственных развитых экономик. В итоге АТЭС, неизменно провозглашая целью снятие в первую очередь всех таможенных тарифов на импорт, преуспевает по части обходных мер — нетарифного укрепления сотрудничества, устранения любых преград для торговли (развитие цифровой экономики — тот самый случай).

Китай, чье влияние в АТЭС увеличивается с каждым годом (по мере роста экономики), всегда был на стороне тех, кто не очень спешит ломать все тарифы. США, как уже сказано, до недавних пор оставались на противоположных позициях — а с ними Австралия с Новой Зеландией, Канада, Япония и так далее. И вдруг сейчас эти два полюса АТЭС поменялись местами.

Америка (и Пенс в Порт-Морсби) — страна, вводящая запретительные тарифы на китайский импорт, а вдобавок пытающаяся не дать своим союзникам иметь дело с Китаем: такая вот свободная торговля. Перспектива — перегородить Тихоокеанский регион (и весь мир) новым железным занавесом, воссоздать двуполярный мир, США против Китая. И Пенс на саммите в очередной раз обвинял Китай в чем угодно, только бы подкрепить свою идею, что дела с таковым иметь никому нельзя. Подход Соединенных Штатов противоречит правилам Всемирной торговой организации, где расписаны все процедуры введения тарифов и оспаривания таковых? Так нынешняя администрация США против ВТО тоже. Да и АТЭС, если вдуматься, под подозрением.

Китай — смотри выступление Си — теперь за свободу и открытость рынков, всемирное сотрудничество, предлагает создать зону свободной торговли во всем регионе, принять правила устойчивого развития, отделять идеологические или политические споры от бизнеса.

С одной стороны, такой Китай очень нужен для АТЭС. Посмотрите на документ "мозгового треста" АТЭС, где обозначены все нынешние проблемы для роста и развития региона: там на первом месте — торговые войны (то есть тарифное нападение США на Китай), на втором — замедление из-за этих войн мировой торговли. На третьем — возможный спад китайской экономики (в результате новой политики США). И только потом — нехватка политического лидерства в нашем мире и еще какая-то там коррупция. Последняя была когда-то лидером угроз, но сейчас не до нее.

То есть американо-китайская драка попросту угрожает экономическому существованию всех участников АТЭС. И Китай в этой истории выглядит просто идеально, более того — он, по сути, претендует на идейное лидерство в регионе (и мире), обещающее всем процветание, мирную торговлю по правилам…

Но чтобы союзники (в том числе военные) США "изолировали" Америку в Тихоокеанском регионе и перешли под лидерство Китая? Чтобы это сделали Австралия или Канада? Такого не может быть. А экономические интересы именно это, невозможное, и диктуют. И ладно еще, если речь о временном умопомрачении Соединенных Штатов, но насколько долго продлится это помрачение?

Ну и есть пустяковый (на общем фоне) вопрос о судьбе АТЭС. В политическом плане именно на форумах АТЭС можно было отслеживать, как выглядит (особенно с экономического угла зрения) баланс сил в регионе, какое ведро этого тихоокеанского коромысла весит больше, китайское или американское. И помогать удерживать баланс. Но самоизоляция США в рамках АТЭС может проявиться не только на саммитах, а уже и на главном, рабочем, уровне, в тех самых комиссиях и подкомиссиях. И что тогда будет твориться в регионе в целом — дело неясное.