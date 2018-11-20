Почему саммит АТЭС назвали провалом

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Но есть ряд нюансов. Письменное итоговое заявление все-таки есть, просто из него вычеркнули все, что раздражало одного из ключевых членов АТЭС, то есть США. Во-вторых, подобные дежурные документы вообще мало кто читает. В-третьих, успех ежегодного форума АТЭС (а саммит лидеров — только финальная часть его программы) определяется не итоговым документом. Форум — это вообще лишь относительно праздничное мероприятие, венчающее долгую работу во множестве комиссий и подкомиссий, которая ведется весь год.
Тема нынешнего форума была такая: развитие цифровой экономики для укрепления экономического роста. Точнее — речь о снятии барьеров на пути бизнеса и торговли путем объединения цифрового пространства всего огромного региона. И еще было несколько тем, в дополнение. Механизм АТЭС предполагает проведение множества заседаний с конкретными решениями, которые затем выполняются или в 21 стране, или в некоторых (обязаловки в АТЭС нет). В этом плане итоги папуасского председательства в АТЭС ничуть не хуже многих прежних, а следующее, чилийское, председательство наработает много новых идей, отталкиваясь от тех, что прозвучали сейчас в ПНГ.
Если говорить только об идеологической победе, то она, вне всякого сомнения, на стороне Поднебесной. То, что говорил Си и другие китайцы, на каких угодно заседаниях форума, нравилось всем. То, что говорил Пенс, вызывало разные степени ужаса.
Китай, чье влияние в АТЭС увеличивается с каждым годом (по мере роста экономики), всегда был на стороне тех, кто не очень спешит ломать все тарифы. США, как уже сказано, до недавних пор оставались на противоположных позициях — а с ними Австралия с Новой Зеландией, Канада, Япония и так далее. И вдруг сейчас эти два полюса АТЭС поменялись местами.
Китай — смотри выступление Си — теперь за свободу и открытость рынков, всемирное сотрудничество, предлагает создать зону свободной торговли во всем регионе, принять правила устойчивого развития, отделять идеологические или политические споры от бизнеса.
С одной стороны, такой Китай очень нужен для АТЭС. Посмотрите на документ "мозгового треста" АТЭС, где обозначены все нынешние проблемы для роста и развития региона: там на первом месте — торговые войны (то есть тарифное нападение США на Китай), на втором — замедление из-за этих войн мировой торговли. На третьем — возможный спад китайской экономики (в результате новой политики США). И только потом — нехватка политического лидерства в нашем мире и еще какая-то там коррупция. Последняя была когда-то лидером угроз, но сейчас не до нее.
Но чтобы союзники (в том числе военные) США "изолировали" Америку в Тихоокеанском регионе и перешли под лидерство Китая? Чтобы это сделали Австралия или Канада? Такого не может быть. А экономические интересы именно это, невозможное, и диктуют. И ладно еще, если речь о временном умопомрачении Соединенных Штатов, но насколько долго продлится это помрачение?
Ну и есть пустяковый (на общем фоне) вопрос о судьбе АТЭС. В политическом плане именно на форумах АТЭС можно было отслеживать, как выглядит (особенно с экономического угла зрения) баланс сил в регионе, какое ведро этого тихоокеанского коромысла весит больше, китайское или американское. И помогать удерживать баланс. Но самоизоляция США в рамках АТЭС может проявиться не только на саммитах, а уже и на главном, рабочем, уровне, в тех самых комиссиях и подкомиссиях. И что тогда будет твориться в регионе в целом — дело неясное.