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США нанесли огненный удар по большой российской иллюзии

(обновлено: 09:16 19.11.2018)
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Ирина Алкснис
© РИА Новости / Григорий ДубовицкийПерейти в фотобанкАвтомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров, в окрестностях города Малибу в штате Калифорния. 17 ноября 2018Автомобиль, сгоревший в результате лесных пожаров, в окрестностях города Малибу в штате Калифорния. 17 ноября 2018
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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Ирина Алкснис

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования жителям Калифорнии, в которой бушуют страшные пожары. Апокалиптические фото и видео который день заполняют СМИ и социальные сети. По официальным данным, погибло около 80 человек, почти 1300 считаются пропавшими без вести.

Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Apu Gomes
Богатые тоже плачут: пожары в Калифорнии оставили звезд без элитного жилья
По традиции обсуждение происходящего затрагивает не только абстрактные вопросы беспомощности человека перед буйством стихии, но и совершенно конкретные — и фирменно русские: "кто виноват?" и "что делать?". В Рунете идет бурная дискуссия, в которой перемежаются такие темы как особенности функционирования противопожарной службы в США, проблемы местных бюджетов, страхования жилья и так далее. Кроме того, идет сравнение действий властей и реакции общества в разных странах на ситуации стихийных бедствий.

Все это невольно наводит на мысль, что человечество вошло в удивительную в своей истории эпоху, уникальную, подобной которой в прошлом не существовало, поскольку это было просто невозможно.

Благодаря информационной прозрачности и проницаемости мира, на глазах исчезает целый культурный пласт. Речь о представлениях людей о жизни в других местах, в которых они никогда не бывали. Место неполных, а то и искаженных до абсолютной неузнаваемости фактов и просто откровенных выдумок занимают куда более осмысленные и соответствующие реальности воззрения.

Однако важно то, что эти уходящие на глазах мифы были не только общественным феноменом, но и нередко — особенно в России — частью актуальной политической повестки. Если болтовня кумушек о землях, где живут "люди с песьими головами", не шла дальше завалинки, то темы ангельского (или, наоборот, звериного) нутра Запада сопровождали отечественную политику столетиями и сыграли в ней пусть не роковую, но знаковую — и преимущественно недобрую — роль.

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© Ruptly
Калифорния в огне: последствия самого смертоносного пожара в истории США

И вот теперь все это на глазах утрачивает смысл и актуальность.

Нет, по-прежнему время от времени появляются тексты, где обличается ужасная российская действительность на фоне демократической Европы (где высокая культура и права человека), лучезарного Китая (где за коррупцию казнят), социалистической Скандинавии (где минимальная пенсия пять тысяч евро), свободных США (где триста сортов колбасы в магазинах… хотя нет, это все-таки уже совсем устарело).

Кубок на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Западные СМИ извиняются перед русскими за клевету. Чего ждать дальше
Вот только, в отличие от прежних времен, теперь подобные пассажи вызывают не дружный хор поддержки и стенаний о том, как не повезло родиться в России, а массовые насмешки и ядовитые комментарии, в которых подробно и с фактами на руках объясняется, где автор передернул, а где просто солгал.

Но в происходящем есть еще один — пожалуй, даже более важный — аспект. В процессе узнавания истинных реалий других стран и народов все отчетливее проявляется, что принципиальной разницы-то между ними (во всяком случае, между теми, которые принято относить к развитому современному миру) просто нет.

Июльское наводнение в Японии унесло жизни более двухсот человек. В нынешних калифорнийских пожарах счет жертв, судя по всему, в итоге пойдет на сотни. И на этом фоне привычная российская мантра "власти виноваты" невольно теряет огромную часть своего обличающего запала. Потому что на фоне японской и американской российская система реагирования на стихийные бедствия выглядит как минимум не хуже, а во многих случаях, пожалуй, и получше будет.

Московский Кремль и Красная площадь. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Россия побеждает в холодной войне — 2 оружием, пропавшим на Западе
Данное положение вещей касается десятков тем и вопросов: системы образования, экономики, миграционной политики, ювенальной юстиции или методов политического протеста.

В Лондоне, например, в прошедшую субботу шесть тысяч "зеленых" перекрыли центр и устроили транспортный коллапс в городе (наверное, надо сказать спасибо, что не в будний день). Кстати, это вполне приложимо к российским реалиям, где шеститысячные акции оппозиции, в том числе буйные, случаются в обеих столицах. Так что у всех желающих есть возможность дать собственный ответ, что он думает о подобной общественно-политической активности и какой реакции ожидает от государства.

Сотрудник полиции во время акции Желтые жилеты во Франции. 17 ноября 2018
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Во Франции более двухсот человек пострадали в ходе протестов
Или цены на топливо, одна из самых больных и актуальных ныне тем в России. После прошедших на выходных 50-тысячных акций протеста во Франции (с погибшим, несколькими тяжело ранеными, а также сотнями задержанных и пострадавших) ровно по этой же проблеме любая попытка перевести обсуждение вопроса в России в русло "только в Этой Стране (ТМ) власть может так издеваться над людьми" автоматически обречена на провал.

И это хорошо.

Просто потому, что жизнь куда сложнее стереотипов, которые сформированы в головах людей за предыдущую историю. К тому же это дискредитирует и перекрывает популистские спекуляции. Вместо этого заставляет обращаться к существу вопроса, который куда затейливее, чем просто обвинение во всем "антинародного режима" и безапелляционное суждение, что уж в "нормальных-то странах" такое точно невозможно.

А любое освобождение от традиционного отечественного самобичевания и самоуничижения, любое избавление от мертвых и глупых схем в голове, любое обсуждение самых тяжелых проблем по существу и на основе фактов куда полезнее очередного погружения в мир фантазийных идеалов, который реализован где-то там, на другой стороне Земли, где люди ходят на головах.

© РИА Новости / Жюльен МаттиаПерейти в фотобанкАкции протеста "Желтые жилеты" во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Акции протеста "Желтые жилеты" во Франции

 

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Спиральтист ...
Я рад, что родился в России, а не западе или в США, у которых демократия прям и хлещет из всех дыр, вот только страдают простые люди при этом. Но это как в нашей пословице "Лес рубят, щепки летят"
08:23
19.11.2018
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Elena You
В принципе согласна с основным посылом статьи, но все же вряд ли пожары в Калифорнии начались с сознательного поджога леса в стремлении скрыть следы незаконной вырубки древесины ;)
08:52
19.11.2018
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