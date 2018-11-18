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Запад выделит Украине транш на поддержку зомби

(обновлено: 08:04 18.11.2018)
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Дмитрий Лекух
© РИА Новости / Алексей ФурманПерейти в фотобанкЖенщина с плакатом в Киеве. Архивное фотоЖенщина с плакатом в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Дмитрий Лекух

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда до конца 2018 года. Премьер отметил: правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий, требующих отмены повышенных тарифов на газ для частных домохозяйств.

Акция протеста в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Заявление, отметим, было сделано на фоне облетевшей весь мир телевизионной картинки: люди выходят на несанкционированные акции, врываются в административные помещения, берут штурмом котельни и, естественно, жгут шины. Причем делают это все отнюдь не "депутаты оппозиционных партий", а простое, хотя и несколько озверевшее население его собственной же страны.

О причинах тут можно говорить до бесконечности, там многое что сошлось, включая чисто управленческий и административный коллапс на региональном уровне. Но если упрощать до обыденной математики, то все просто: тариф на отопление в Кривом Роге и так 70 гривен за квадратный метр (около 170 рублей; в "революционно-опасном" Киеве, кстати, почти что в три раза ниже). Это самый "длинный" город Украины, примерно 127 километров от северо-восточной до юго-западной окраины, отсюда и бешеные тарифы. Но людям от этого не легче. К тому же, если уж копаться в причинах, то местная ТЭЦ — банальный банкрот, поэтому договоры на поставку газа туда невозможны без разрешения арбитражного управляющего. А он не может подписать разрешения, пока не будут оплачены предыдущие долги. И Гройсман может сколько угодно изображать стойкость перед "оппозиционными партиями Украины": процесс уже пошел. И вряд ли любые партии его в состоянии хоть как-то контролировать.

С протянутой рукой
© Виталий Подвицкий
С протянутой рукой

Но это — еще только цветочки.

Дело даже не в том, что транш еще не согласован и МВФ его очень не хочет Украине в любом виде давать. Хотя и это часть реальности.

Как и то, что условием МВФ остается утверждение депутатами Верховной рады бюджета на 2019 год. Пока не очень понятно, что тут правда, а что инструмент в руках правительства Украины для трамбовки не очень послушного туземного депутатского корпуса, привычно застывшего в ожидании ништяков.

Акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания компании Нафтогаз в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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В общем-то транш в режиме stand-by уже одобрен. И если бюрократам из Международного валютного фонда таки не удастся (хоть и очень хочется, но из-за политического давления из Госдепа — очень непросто) придумать какой-нибудь форс-мажор, указанные деньги придется все-таки выделять.

Stand-by credit — это такая крайне жесткая, можно сказать, "драконовская" штука, которую на профессиональном сленге иногда даже называют "кредитом последней надежды" и которая может на какое-то время отсрочить "клиническую дефолтную смерть".

Компрессорная станция НАК Нафтогаз Украины в Харькове. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergey Bobok
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Кредитные линии подобного рода обычно предоставляются на срок от года до двух (в данном случае, для Украины на 14 месяцев). И предназначаются выделяемые (точнее, даже не выделяемые, а "резервируемые" МВФ на специальных счетах) средства для сугубо конкретных целей. В "украинском случае", и этого никто не отрицает, — для расшивки "кэшевых разрывов" по выплатам по внешним обязательствам. То есть, будем называть вещи своими именами, данный транш вряд ли даже зайдет в финансовую систему страны. Он будет просто зарезервирован на специальных счетах, с которых и будут производиться прямые согласованные выплаты кредиторам Украины ровно в то время, пока на подконтрольной территории идут президентские и парламентские выборы. Чтобы именно в этот момент "политической нестабильности" и не был объявлен уже, все это понимают, неизбежный, но во время выборов крайне нежелательный дефолт.

Цена независимости
© Виталий Подвицкий
Цена независимости

Поэтому, если исходить из банальной даже не экономической (там все и всем давно ясно), а финансовой логики, которая есть чистая математика, кого бы ни выбрали украинцы в ходе предстоящих голосований, выбирать они будут не президента и парламент, а своеобразную "ликвидационную комиссию".

Что, в общем, логично.

Ибо колоссальный для этой территории суверенный долг вкупе с дефицитным бюджетом и отрицательным внешнеторговым сальдо ясно свидетельствуют: нынешние украинские власти расплатиться по долгам не в состоянии. Более того, им необходимы все новые и новые транши — просто хотя бы для осуществления текущей деятельности.

Девушка с флагом Украины на плечах
© AP Photo / Frank Augstein
Рейтинг для несостоявшегося государства. Все стабильно плохо
Между тем Украина уже ограблена (и это официально признается даже все тем же правительством Гройсмана) до положения беднейшей страны Европы. И когда глава украинского кабинета министров в интервью Reuters рассказывает, что получение средств от МВФ не только обеспечит стабильность в стране, но и одновременно будет способствовать курсу реформ в государстве, — это уже вызывает нездоровый смех. Особенно у тех, кто предполагал, что давал деньги в долг, а не выделял свои кровные нынешним украинским властям "на прокорм". Потому как именно этот сегмент аудитории влиятельного американского агентства прекрасно понимает, и что такое МВФ, и что такое "stand-by credit".

И даже термин для таких ситуаций, когда новые кредиты привлекаются даже не на покрытие, а обслуживание предыдущих долгов, в западной модели давно изобретен: это называется "зомби-экономика".

На крючке
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На крючке

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