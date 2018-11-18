Запад выделит Украине транш на поддержку зомби

Дмитрий Лекух
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина рассчитывает получить новый кредит от Международного валютного фонда до конца 2018 года. Премьер отметил: правительство не пойдет на поводу у оппозиционных партий, требующих отмены повышенных тарифов на газ для частных домохозяйств.
О причинах тут можно говорить до бесконечности, там многое что сошлось, включая чисто управленческий и административный коллапс на региональном уровне. Но если упрощать до обыденной математики, то все просто: тариф на отопление в Кривом Роге и так 70 гривен за квадратный метр (около 170 рублей; в "революционно-опасном" Киеве, кстати, почти что в три раза ниже). Это самый "длинный" город Украины, примерно 127 километров от северо-восточной до юго-западной окраины, отсюда и бешеные тарифы. Но людям от этого не легче. К тому же, если уж копаться в причинах, то местная ТЭЦ — банальный банкрот, поэтому договоры на поставку газа туда невозможны без разрешения арбитражного управляющего. А он не может подписать разрешения, пока не будут оплачены предыдущие долги. И Гройсман может сколько угодно изображать стойкость перед "оппозиционными партиями Украины": процесс уже пошел. И вряд ли любые партии его в состоянии хоть как-то контролировать.
Но это — еще только цветочки.
Дело даже не в том, что транш еще не согласован и МВФ его очень не хочет Украине в любом виде давать. Хотя и это часть реальности.
Как и то, что условием МВФ остается утверждение депутатами Верховной рады бюджета на 2019 год. Пока не очень понятно, что тут правда, а что инструмент в руках правительства Украины для трамбовки не очень послушного туземного депутатского корпуса, привычно застывшего в ожидании ништяков.
Stand-by credit — это такая крайне жесткая, можно сказать, "драконовская" штука, которую на профессиональном сленге иногда даже называют "кредитом последней надежды" и которая может на какое-то время отсрочить "клиническую дефолтную смерть".
Поэтому, если исходить из банальной даже не экономической (там все и всем давно ясно), а финансовой логики, которая есть чистая математика, кого бы ни выбрали украинцы в ходе предстоящих голосований, выбирать они будут не президента и парламент, а своеобразную "ликвидационную комиссию".
Что, в общем, логично.
Ибо колоссальный для этой территории суверенный долг вкупе с дефицитным бюджетом и отрицательным внешнеторговым сальдо ясно свидетельствуют: нынешние украинские власти расплатиться по долгам не в состоянии. Более того, им необходимы все новые и новые транши — просто хотя бы для осуществления текущей деятельности.
И даже термин для таких ситуаций, когда новые кредиты привлекаются даже не на покрытие, а обслуживание предыдущих долгов, в западной модели давно изобретен: это называется "зомби-экономика".