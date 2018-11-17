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"Оружие возмездия": в Америке бушует вирус советского периода

(обновлено: 08:01 17.11.2018)
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Виктор Мараховский
© AFP 2018 / Mark RalstonАкция протеста против Дня Колумба в Гранд-парке в Лос-АнджелесеАкция протеста против Дня Колумба в Гранд-парке в Лос-Анджелесе
© AFP 2018 / Mark Ralston

Виктор Мараховский

Вначале — новости из мира справедливости. В официозной литовской газете "Республика" вышла серия статей о том, что Калининградская область, в сущности, принадлежит Литве. Что там жили родственники литовцев пруссы, которые затем слились с немцами и понастроили много культурных жемчужин. Что эти жемчужины варварски разрушили русские в 1945-м, изничтожив и изгнав пруссаков. И что теперь "вызовом для Литвы и всей Европы" является изгнание из области агрессивной российской армии и переформатирование нынешних ее жителей в литовцев.

Эта мощная идея была встречена в России с ленивым юмором.

Одновременно на другой половине глобуса — в городе Лос-Анджелесе — произошло эпохальное событие. Решением городских властей со своего места в Гранд-парке был снят и увезен с глаз долой символ геноцида и угнетения коренных американцев — статуя Христофора Колумба. Снос был проведен при стечении народа, активистов в индейских нарядах и участии членов городского совета. Ранее День Колумба был заменен в американском мегаполисе на День Исконных Жителей.

Мумия ледяной принцессы инков
© Фото : Johan Reinhard
Ученые: анализ ДНК подтвердил вину европейцев в геноциде индейцев
…Внимание, вопрос. Почему призывы к восстановлению исторической справедливости в России и Америке сегодня имеют столь различный эффект?

Тут вот в чем вся штука. В нашей стране сегодня жанр "платить и каяться" — почти не имеет аудитории. Это лет тридцать назад, перед самым крахом СССР, он действовал убойно — в первую очередь на неокрепшую психику интеллигенции. Данная прослойка позднесоветского общества, выросшая под гнетом и одновременно на содержании у государства, сочетала в себе необъятную наивность с необъятной же властью над умами. И поэтому истории об угнетаемых веками прибалтах, кавказцах и среднеазиатах принимались ею безоговорочно, а затем с надрывом пересказывались обычным гражданам через СМИ. Призывы каяться перед порабощенными народами были повсеместны, а чувство вины перед носителями уникальных культур, подвергнутых русификации, индустриализации и центральному отоплению, — было просто приличным.

Участники акции протеста, протестующие против празднования Дня Победы, у здания Латвийской Национальной библиотеки в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Взаимный подсчет. Кто кому должен за "советскую оккупацию"
Время многое исправило. Во-первых, многие интеллигенты, провалившись из искусственного мира советских учреждений в угарный реализм 90-х, стали смотреть на мир иначе. Во-вторых, из освободившихся союзных республик начали прибывать русские: лишенные прав, жилья, имущества, — а иногда покалеченные и потерявшие родных. Этих никем не воспетых беженцев были миллионы, и они тоже кое-что подправили в российской картине мира.

Заметим, кстати, что "обработка империи комплексом вины" вполне в открытую поддерживалась из-за рубежа. И участвовали в ней не только заграничные диаспоры, но и серьезные институты — по самое USAID. И как только их отстранили от управления российским информационным пространством, — напор покаяний резко ослабел.

Как ни парадоксально прозвучит, но именно резкость и катастрофичность советского краха в известном смысле спасли Россию. Наиболее толерантные к "вирусному маркетингу" покаяния группы общества или просто не пережили катастрофы, или растеряли все свое влияние, или избавились от иллюзий. Уничтожение российской мощи было слишком открытым и поспешным, слишком радостным и безжалостным. И поэтому вместо того, чтобы постепенно перевоспитаться в "нацию вечных виновных", Россия быстро эволюционировала в нацию униженную и восставшую.

Женщина продает вязаные вещи в старом городе в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Северный отток: в Литве ищут новую "российскую угрозу"
…А вот собирательному Западу — и Америке в частности — повезло меньше. Прочищающей мозги катастрофы с ней не случилось. Общественные тенденции и инструменты, обрушившие СССР, продолжали мирно эволюционировать в университетских кампусах. Оттуда они растекались по СМИ, по корпорациям, по общественным и государственным структурам.

Тут важно помнить, что титаны холодной войны, внесшие неоценимый вклад в идеологическую победу над "коммунистическим блоком", были одновременно и звездами американских университетов. Джин Шарп, консультировавший прибалтийских национал-демократов перед развалом Советского Союза, не самоуничтожился вместе с ним, а продолжил воспитывать профессионалов разрушения и пропаганды.

© AP Photo / Elise AmendolaАмериканский общественный деятель Джин Шарп в своем офисе в Бостоне
© AP Photo / Elise Amendola
Американский общественный деятель Джин Шарп в своем офисе в Бостоне

А дальше случился переломный момент. Против выкованного в холодной войне нового миропорядка внезапно восстала половина Америки, избравшая себе президентом "националиста" Трампа. И в этот момент США сами стали законной добычей собственных профессиональных революционеров и собственных мастеров обрушения империй.

И поэтому мы десятками читаем в передовых СМИ Америки инструкции о том, как именно нужно применять чудовищное оружие — того же Шарпа — против собственных соотечественников.

Солдаты Бундесвера во время учений в Германии
© AFP 2018 / Сhristof Stache
На США и Европу обрушился "русский сценарий катастрофы"
И поэтому мы видим у них парад их собственных угнетенных "прибалтов" — черных, красных и, разумеется, радужных, — засыпающих американских интеллектуалов бомбами с вирусным чувством вины. И американские интеллектуалы — по-своему почти такие же эльфы, как советские интеллигенты, — как видим, массово инфицируются. И сами охотно присоединяются к торжественным сносам памятников, не понимая, что сносят, по большому счету, собственный фундамент.

…Кстати, в случае Колумба есть еще один мрачноватый символизм. Культ этого первооткрывателя начал насаждаться в Северной Америке именно на волне национально-освободительной борьбы против Англии в конце XVIII века. Требовалась фигура не-англичанина, которая символизировала бы Новый Свет. Именно тогда "Колумбией" стали поэтически называть всю Америку и в честь Колумба начали именовать населенные пункты, и так далее. "Колумбия" для традиционных американцев звучала примерно как "Святая Русь" или "Родина-Мать", — героически и вдохновляюще.

Поэтому аннулирование этого понятия в современных США трудно переоценить.

Но и сочувствовать тоже трудновато.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Несен
Кто приоткрывает ,,ящик Пандоры" , не может иметь иммунитет .
Эта самонадеянность , приведет к самоуничтожению.
08:26
17.11.2018
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nikkore
Интересно, как всегда е этого автора.
08:11
17.11.2018
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