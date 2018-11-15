Украину накрыли "холодные бунты": это не катастрофа, а просто трагедия

Ирина Алкснис
Поступающие новости не оставляют сомнений: нынешний отопительный сезон на Украине обещает быть бурным и увлекательным (для стороннего наблюдателя).
Вчера хроника событий пополнилась перекрытием бульвара Леси Украинки в центре украинской столицы киевлянами, в чьих домах по сей день не включено отопление. Хотя буквально пару дней назад мэр Виталий Кличко с гордостью заявил, что Киев к отопительному сезону полностью готов.
Кстати, акция дала результат: тепло всему городу пообещали дать в ближайшее время.
Следует отметить, что, по официальным данным (в исполнении премьер-министра Владимира Гройсмана), ситуация в стране далека от критической. По его словам, отопительный сезон начался в 95 процентах городов страны, то есть проблемы остаются только у пяти процентов оставшихся.
Да и в новостях действительно фигурирует весьма ограниченное количество населенных пунктов, откуда приходят тревожные новости. Причем по преимуществу это относительно небольшие провинциальные городки — Смела, Шепетовка, Северодонецк. Таким образом, вряд ли стоит преувеличивать серьезность ситуации. Во всяком случае, на данный момент.
Нынешние события дают повод не столько для апокалиптических прогнозов, сколько для осмысления существа происходящего. Учитывая, что проблемы, с которыми сталкивается Украина, знакомы и России, извлечение уроков из украинского опыта может оказаться весьма полезным.
Если говорить о причинах украинских проблем, то они разнообразны. Но суть в общем везде одна и та же: нарастающий кризис неплатежей и долгов, в котором в один тугой узел увязаны "Нафтогаз", коммунальщики, потребители, власти (как национальные, так и местные). Ну и — как всегда в случае Украины — существенным фактором является Запад в лице таких структур, как МВФ, ЕС и т. д.
В свою очередь, власти, как национальные, так и местные, вынуждены действовать в условиях жесткого дефицита бюджетных средств, которых во многих случаях действительно просто нет — и взять их неоткуда. В результате государство зачастую неспособно выполнить свои обязательства по поддержке и субсидированию коммунальной сферы.
Ну и есть еще сами потребители — как физические, так и юридические лица, включая крупные энергоемкие предприятия. Хотя среди неплательщиков, безусловно, попадаются и злостные, осознанно уклоняющиеся от погашения долгов, большинство (как людей, так и предприятий) не платит потому, что у них просто физически нет на это денег. Причем каждый новый виток тарифов (с 1 декабря обещают еще один, на 32 процента, для потребителей "Киевтеплоэнерго") усугубляет их ситуацию, ставя граждан на грань выживания, а фабрики-заводы — на грань банкротства. С соответствующими социальными последствиями — вроде массовой безработицы — для населенных пунктов, где они расположены.
В результате в каждом кризисном случае, оказавшемся ныне на слуху, сложилась своя комбинация обстоятельств, приведшая к тому, что порвалось именно в этом "тонком" месте.
…Несколько дней назад Владимир Путин проводил совещание с членами федерального правительства ровно по той же теме в России — проблемы, возникшие с отопительным сезоном у ряда регионов из-за резкого роста цен на мазут и уголь. И, как следствие, возникшей дыры в региональных бюджетах в размере 23 миллиардов рублей и путях разрешения сложившей ситуации. По итогам мероприятия приняты определенные решения, в которых необходимо было учитывать такие непростые материи, как законодательно определенные отношения "центр — регионы", налоговый маневр для нефтяной отрасли, социальную нагрузку на бюджеты разных уровней и т. д.
Проблемы у нас во многом схожие — пока, во всяком случае. Принципиальное расхождение — в подходах к их решению.
Украина верит в простые решения сложных проблем. Именно на них она сделала ставку в 2014 году и продолжает их придерживаться по сей день. Нет такой задачи, которую — по ее мнению — нельзя было бы решить пламенными воззваниями политиков (как это сделали Виталий Кличко и Олег Ляшко, обратившись к Петру Порошенко в связи с отопительными проблемами страны), подожженными покрышками и самовольным подключением.
Проблема в том, что когда со сложной урбанизированной индустриальной системой начинают обращаться подобными простыми методами, характерными для совершенно иных времен и социально-экономических укладов, — она сама начинает упрощаться. Именно это подразумевают многочисленные алармисты, твердящие о цивилизационной деградации Украины.
Кстати, не стоит ожидать какой-то особой коммунальной катастрофы у соседей. Ни в этом году, ни в последующих. Хотя интересных новостей из сериала "украинский отопительный сезон 2018-19 годов" будет еще явно немало.
Украина просто ускоренно — и местами с болезненными эксцессами — возвращается к коммунальной и социальной системе вековой-полуторавековой давности. И в ближайшие годы переход будет совершен.
Это не катастрофа.
Просто трагедия.
И урок. В первую очередь — для России.