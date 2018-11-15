Украину накрыли "холодные бунты": это не катастрофа, а просто трагедия

Ирина Алкснис

Поступающие новости не оставляют сомнений: нынешний отопительный сезон на Украине обещает быть бурным и увлекательным (для стороннего наблюдателя).

Вчера хроника событий пополнилась перекрытием бульвара Леси Украинки в центре украинской столицы киевлянами, в чьих домах по сей день не включено отопление. Хотя буквально пару дней назад мэр Виталий Кличко с гордостью заявил, что Киев к отопительному сезону полностью готов.

Однако самым ярким событием последних дней, безусловно, стал "газовый бунт" в Кривом Роге, где в понедельник был захвачен офис компании "Криворожгаз", а затем неизвестными в балаклавах произведен самовольный пуск газа в котельные, отключенные "Нафтогазом Украины" за долги, из-за чего, собственно, практически половина 630-тысячного города и оставалась без тепла. Сопровождалось данное мероприятие — по славной украинской традиции — сжиганием покрышек.

Кстати, акция дала результат: тепло всему городу пообещали дать в ближайшее время.

Следует отметить, что, по официальным данным (в исполнении премьер-министра Владимира Гройсмана), ситуация в стране далека от критической. По его словам, отопительный сезон начался в 95 процентах городов страны, то есть проблемы остаются только у пяти процентов оставшихся.

Да и в новостях действительно фигурирует весьма ограниченное количество населенных пунктов, откуда приходят тревожные новости. Причем по преимуществу это относительно небольшие провинциальные городки — Смела, Шепетовка, Северодонецк. Таким образом, вряд ли стоит преувеличивать серьезность ситуации. Во всяком случае, на данный момент.

Но и надежд на то, что "все рассосется", также нет никаких, поскольку причины, лежащие в основе происходящего, будут неуклонно усугубляться. Так что в ближайшие холодные месяцы всем интересующимся предстоит регулярно читать в СМИ напряженные, тревожные, а местами анекдотичные сводки текущего отопительного сезона.

Нынешние события дают повод не столько для апокалиптических прогнозов, сколько для осмысления существа происходящего. Учитывая, что проблемы, с которыми сталкивается Украина, знакомы и России, извлечение уроков из украинского опыта может оказаться весьма полезным.

Если говорить о причинах украинских проблем, то они разнообразны. Но суть в общем везде одна и та же: нарастающий кризис неплатежей и долгов, в котором в один тугой узел увязаны "Нафтогаз", коммунальщики, потребители, власти (как национальные, так и местные). Ну и — как всегда в случае Украины — существенным фактором является Запад в лице таких структур, как МВФ, ЕС и т. д.

"Нафтогаз" по понятным причинам заинтересован во взвинчивании цен на свою продукцию для потребителей. Just business, nothing personal. На том же, кстати, категорически настаивает (и привязывает данное требование как условие для получения жизненно необходимых для страны кредитов) международное сообщество, которое полагает, что украинское население жирует на дешевых энергоносителях и должно быть выравнено по расходам на эту статью с европейскими потребителями.

В свою очередь, власти, как национальные, так и местные, вынуждены действовать в условиях жесткого дефицита бюджетных средств, которых во многих случаях действительно просто нет — и взять их неоткуда. В результате государство зачастую неспособно выполнить свои обязательства по поддержке и субсидированию коммунальной сферы.

Ну и есть еще сами потребители — как физические, так и юридические лица, включая крупные энергоемкие предприятия. Хотя среди неплательщиков, безусловно, попадаются и злостные, осознанно уклоняющиеся от погашения долгов, большинство (как людей, так и предприятий) не платит потому, что у них просто физически нет на это денег. Причем каждый новый виток тарифов (с 1 декабря обещают еще один, на 32 процента, для потребителей "Киевтеплоэнерго") усугубляет их ситуацию, ставя граждан на грань выживания, а фабрики-заводы — на грань банкротства. С соответствующими социальными последствиями — вроде массовой безработицы — для населенных пунктов, где они расположены.

Ах да, есть еще отдельная тема воровства, распилов и откатов средств ЖКХ на всех уровнях, начиная с коммунальщиков. А учитывая, что речь о стране, климат в которой, конечно, мягче, чем в России, но все равно не итальянский, вопрос зимнего отопления имеет там еще и важнейшую социальную составляющую.

В результате в каждом кризисном случае, оказавшемся ныне на слуху, сложилась своя комбинация обстоятельств, приведшая к тому, что порвалось именно в этом "тонком" месте.

…Несколько дней назад Владимир Путин проводил совещание с членами федерального правительства ровно по той же теме в России — проблемы, возникшие с отопительным сезоном у ряда регионов из-за резкого роста цен на мазут и уголь. И, как следствие, возникшей дыры в региональных бюджетах в размере 23 миллиардов рублей и путях разрешения сложившей ситуации. По итогам мероприятия приняты определенные решения, в которых необходимо было учитывать такие непростые материи, как законодательно определенные отношения "центр — регионы", налоговый маневр для нефтяной отрасли, социальную нагрузку на бюджеты разных уровней и т. д.

Все очень запутанно и очень сложно, требует взвешенного профессионального подхода и квалифицированных решений. И вот именно тут коренится главное различие между Россией и Украиной.

Проблемы у нас во многом схожие — пока, во всяком случае. Принципиальное расхождение — в подходах к их решению.

Украина верит в простые решения сложных проблем. Именно на них она сделала ставку в 2014 году и продолжает их придерживаться по сей день. Нет такой задачи, которую — по ее мнению — нельзя было бы решить пламенными воззваниями политиков (как это сделали Виталий Кличко и Олег Ляшко, обратившись к Петру Порошенко в связи с отопительными проблемами страны), подожженными покрышками и самовольным подключением.

Проблема в том, что когда со сложной урбанизированной индустриальной системой начинают обращаться подобными простыми методами, характерными для совершенно иных времен и социально-экономических укладов, — она сама начинает упрощаться. Именно это подразумевают многочисленные алармисты, твердящие о цивилизационной деградации Украины.

Ликвидацию сложных отраслей промышленности (вроде судостроения) и отказ от централизованного горячего водоснабжения Украина уже прошла. Уничтожение центрального отопления — на очереди.

Кстати, не стоит ожидать какой-то особой коммунальной катастрофы у соседей. Ни в этом году, ни в последующих. Хотя интересных новостей из сериала "украинский отопительный сезон 2018-19 годов" будет еще явно немало.

Украина просто ускоренно — и местами с болезненными эксцессами — возвращается к коммунальной и социальной системе вековой-полуторавековой давности. И в ближайшие годы переход будет совершен.

Это не катастрофа.

Просто трагедия.

И урок. В первую очередь — для России.