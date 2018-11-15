ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Порошенко нанес сокрушительный удар в Париже. Эксклюзивный фельетон

(обновлено: 08:07 15.11.2018)
05140
Игорь Романович
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПорошенко нанес сокрушительный удар в ПарижеПорошенко нанес сокрушительный удар в Париже
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Зал Верховной рады томился в ожидании.

Сегодня президент должен был выступить с отчетом о своем визите в Париж на мероприятия в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.

Уголь из Пенсильвании еще не привезли, отчего в Раде было холодно, и простые депутаты зябко поводили плечами, желчно завидуя лидерам фракций, которые грелись возле персональных железных бочек с дровами. Кому-то из них уже потихоньку жарили шашлык, и по храму украинской государственности, тревожа чуткие ноздри народных избранников, разносился аромат жареного мяса.

Трамп не пожал Порошенко руку в Париже
Пушков объяснил, почему Трамп не пожал руку Порошенко
Наконец из покрытых инеем динамиков раздалось долгожданное: "Пани та панове! Президент Петро Порошенко!" — и все засуетились. Украинские журналисты сразу перестали бить ногами своего испанского коллегу, неосторожно спросившего, как побывать на выборах в ДНР, и бросились из фойе в зал, на бегу изучая фотоаппарат, бумажник и теплые, почти неношеные ботинки бытового испанского сепаратиста.

На трибуне появился Петр Алексеевич. Он был порывист и весел, а его грудь украшали многочисленные значки "I love Paris", "Welcome to France", миниатюрные Эйфелевы башни и магнитики с изображениями Триумфальной арки, Лувра и собора Парижской Богоматери.

По Раде пронесся завистливо-восхищенный гул: "Наградили уже!", "Да у него три ордена Кавалера Эйфелевой башни, вы только гляньте, панове!"

Петр Алексеевич скромно насладился полученным эффектом и приступил к докладу.

Главы государств и правительств на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Украинский политик: для Порошенко "инцидент с рукопожатием" – это трагедия
Он не стал ходить вокруг да около и сразу доложил, как уже на аэродроме к нему, отталкивая друг друга локтями, кинулись Трамп, Меркель и Макрон, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за окончание Первой мировой войны.

Как тут же, на летном поле, в его честь был проведен военный парад.

Как военный оркестр пять раз подряд исполнил гимн Украины, отчего половина Иностранного легиона плакала в свои эполеты.

Как его отвезли к гробнице Наполеона и, когда он подошел к саркофагу, на камне вдруг чудесным образом проявилась надпись: "Если бы у меня была рота Збройних сил України и маршал де Муженко — я бы завоевал весь мир!".

И как он не успел ее сфотографировать, потому что сел аккумулятор телефона.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Сети высмеяли Порошенко, не дождавшегося рукопожатия с Трампом
В этот момент в зале произошла небольшая суета — упал в обморок потрясенный Муженко.

— Двести двадцать пять встреч! — продолжал Порошенко, немного покачиваясь от нечеловеческой усталости. — Сто из них только с Трампом. Он мне вообще проходу не давал — то натыкался на меня, выходя из туалета, то назойливо махал мне рукой на фуршетах, когда я разносил на подносе фужеры с шампанским, то прилипчиво отнимал у меня свое пальто. А Макрон так и вовсе пытался ночью влезть ко мне в номер по пожарной лестнице.

В зале опять возникла суета — на этот раз в обморок рухнул впечатлительный Ляшко.

— Он хотел выпросить у меня согласие сделать наши VSOP… пардон, наши ВСУ костяком новой европейской армии, потому что наш опыт победоносного попадания в котлы очень ценен для них, — с гордостью добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Путин рассказал о разговоре с Трампом в Париже
Зал бешено захлопал.

Раздались крики: "Петро Олексиевич, а ты Путина бачив?"

— Конечно! — кивнул президент. — Я твердо сказал ему прямо в спину, когда почти догнал: "Остаточне прощевай!" Потом еще полночи кричал "Прощевай!" под окнами его отеля, пока полиция не приехала.

Зал пять минут рукоплескал стоя.

Кто-то опять крикнул: "А руку, руку ему Трамп пожимал?"

— Нет, — твердо ответил Порошенко. — Трамп протянул ему руку и сурово сказал: "Не пожму я твою руку, ахрессор, бо ты оккупировав мою ридну Украйну". У него же дед с Полтавщины, Трампчук фамилия. И пришлось Путину пожимать его руку, а потом позорно стоять в первом ряду. Я все хорошо рассмотрел со своего пятого.

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии с Трампом
Когда ликование Рады стихло, Петр Алексеевич сообщил, что ему нужно срочно лететь в Сингапур, так как там сейчас Путин, которого пригласили на два саммита, хотя на самом деле приглашали не Путина, а его.

Депутаты быстро проголосовали за выделение из бюджета необходимой для такой важной поездки суммы, попросив пана президента привезти им новых удивительных историй.
После чего торопливо спели гимн и спешно разъехались по домам, так как время уже было позднее и на улицы Киева вот-вот должны были выйти стаи голодных ветеранов АТО для ночной охоты.

А в опустевшем зале Верховной рады возле теплой бочки спал Ляшко. Ему снилось, как в его окно лезет президент Франции с букетом цветов. Олег счастливо улыбнулся и еще крепче обнял свои вилы с остатками шашлыка на закопченных зубьях.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена