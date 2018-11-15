Порошенко нанес сокрушительный удар в Париже. Эксклюзивный фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea
Зал Верховной рады томился в ожидании.
Сегодня президент должен был выступить с отчетом о своем визите в Париж на мероприятия в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.
Уголь из Пенсильвании еще не привезли, отчего в Раде было холодно, и простые депутаты зябко поводили плечами, желчно завидуя лидерам фракций, которые грелись возле персональных железных бочек с дровами. Кому-то из них уже потихоньку жарили шашлык, и по храму украинской государственности, тревожа чуткие ноздри народных избранников, разносился аромат жареного мяса.
На трибуне появился Петр Алексеевич. Он был порывист и весел, а его грудь украшали многочисленные значки "I love Paris", "Welcome to France", миниатюрные Эйфелевы башни и магнитики с изображениями Триумфальной арки, Лувра и собора Парижской Богоматери.
По Раде пронесся завистливо-восхищенный гул: "Наградили уже!", "Да у него три ордена Кавалера Эйфелевой башни, вы только гляньте, панове!"
Петр Алексеевич скромно насладился полученным эффектом и приступил к докладу.
Как тут же, на летном поле, в его честь был проведен военный парад.
Как военный оркестр пять раз подряд исполнил гимн Украины, отчего половина Иностранного легиона плакала в свои эполеты.
Как его отвезли к гробнице Наполеона и, когда он подошел к саркофагу, на камне вдруг чудесным образом проявилась надпись: "Если бы у меня была рота Збройних сил України и маршал де Муженко — я бы завоевал весь мир!".
И как он не успел ее сфотографировать, потому что сел аккумулятор телефона.
— Двести двадцать пять встреч! — продолжал Порошенко, немного покачиваясь от нечеловеческой усталости. — Сто из них только с Трампом. Он мне вообще проходу не давал — то натыкался на меня, выходя из туалета, то назойливо махал мне рукой на фуршетах, когда я разносил на подносе фужеры с шампанским, то прилипчиво отнимал у меня свое пальто. А Макрон так и вовсе пытался ночью влезть ко мне в номер по пожарной лестнице.
В зале опять возникла суета — на этот раз в обморок рухнул впечатлительный Ляшко.
— Он хотел выпросить у меня согласие сделать наши VSOP… пардон, наши ВСУ костяком новой европейской армии, потому что наш опыт победоносного попадания в котлы очень ценен для них, — с гордостью добавил президент.
Раздались крики: "Петро Олексиевич, а ты Путина бачив?"
— Конечно! — кивнул президент. — Я твердо сказал ему прямо в спину, когда почти догнал: "Остаточне прощевай!" Потом еще полночи кричал "Прощевай!" под окнами его отеля, пока полиция не приехала.
Зал пять минут рукоплескал стоя.
Кто-то опять крикнул: "А руку, руку ему Трамп пожимал?"
— Нет, — твердо ответил Порошенко. — Трамп протянул ему руку и сурово сказал: "Не пожму я твою руку, ахрессор, бо ты оккупировав мою ридну Украйну". У него же дед с Полтавщины, Трампчук фамилия. И пришлось Путину пожимать его руку, а потом позорно стоять в первом ряду. Я все хорошо рассмотрел со своего пятого.
Депутаты быстро проголосовали за выделение из бюджета необходимой для такой важной поездки суммы, попросив пана президента привезти им новых удивительных историй.
После чего торопливо спели гимн и спешно разъехались по домам, так как время уже было позднее и на улицы Киева вот-вот должны были выйти стаи голодных ветеранов АТО для ночной охоты.
А в опустевшем зале Верховной рады возле теплой бочки спал Ляшко. Ему снилось, как в его окно лезет президент Франции с букетом цветов. Олег счастливо улыбнулся и еще крепче обнял свои вилы с остатками шашлыка на закопченных зубьях.