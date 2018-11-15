Порошенко нанес сокрушительный удар в Париже. Эксклюзивный фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Зал Верховной рады томился в ожидании.

Сегодня президент должен был выступить с отчетом о своем визите в Париж на мероприятия в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны.

Уголь из Пенсильвании еще не привезли, отчего в Раде было холодно, и простые депутаты зябко поводили плечами, желчно завидуя лидерам фракций, которые грелись возле персональных железных бочек с дровами. Кому-то из них уже потихоньку жарили шашлык, и по храму украинской государственности, тревожа чуткие ноздри народных избранников, разносился аромат жареного мяса.

Наконец из покрытых инеем динамиков раздалось долгожданное: "Пани та панове! Президент Петро Порошенко!" — и все засуетились. Украинские журналисты сразу перестали бить ногами своего испанского коллегу, неосторожно спросившего, как побывать на выборах в ДНР, и бросились из фойе в зал, на бегу изучая фотоаппарат, бумажник и теплые, почти неношеные ботинки бытового испанского сепаратиста.

На трибуне появился Петр Алексеевич. Он был порывист и весел, а его грудь украшали многочисленные значки "I love Paris", "Welcome to France", миниатюрные Эйфелевы башни и магнитики с изображениями Триумфальной арки, Лувра и собора Парижской Богоматери.

По Раде пронесся завистливо-восхищенный гул: "Наградили уже!", "Да у него три ордена Кавалера Эйфелевой башни, вы только гляньте, панове!"

Петр Алексеевич скромно насладился полученным эффектом и приступил к докладу.

Он не стал ходить вокруг да около и сразу доложил, как уже на аэродроме к нему, отталкивая друг друга локтями, кинулись Трамп, Меркель и Макрон, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за окончание Первой мировой войны.

Как тут же, на летном поле, в его честь был проведен военный парад.

Как военный оркестр пять раз подряд исполнил гимн Украины, отчего половина Иностранного легиона плакала в свои эполеты.

Как его отвезли к гробнице Наполеона и, когда он подошел к саркофагу, на камне вдруг чудесным образом проявилась надпись: "Если бы у меня была рота Збройних сил України и маршал де Муженко — я бы завоевал весь мир!".

И как он не успел ее сфотографировать, потому что сел аккумулятор телефона.

В этот момент в зале произошла небольшая суета — упал в обморок потрясенный Муженко.

— Двести двадцать пять встреч! — продолжал Порошенко, немного покачиваясь от нечеловеческой усталости. — Сто из них только с Трампом. Он мне вообще проходу не давал — то натыкался на меня, выходя из туалета, то назойливо махал мне рукой на фуршетах, когда я разносил на подносе фужеры с шампанским, то прилипчиво отнимал у меня свое пальто. А Макрон так и вовсе пытался ночью влезть ко мне в номер по пожарной лестнице.

В зале опять возникла суета — на этот раз в обморок рухнул впечатлительный Ляшко.

— Он хотел выпросить у меня согласие сделать наши VSOP… пардон, наши ВСУ костяком новой европейской армии, потому что наш опыт победоносного попадания в котлы очень ценен для них, — с гордостью добавил президент.

Зал бешено захлопал.

Раздались крики: "Петро Олексиевич, а ты Путина бачив?"

— Конечно! — кивнул президент. — Я твердо сказал ему прямо в спину, когда почти догнал: "Остаточне прощевай!" Потом еще полночи кричал "Прощевай!" под окнами его отеля, пока полиция не приехала.

Зал пять минут рукоплескал стоя.

Кто-то опять крикнул: "А руку, руку ему Трамп пожимал?"

— Нет, — твердо ответил Порошенко. — Трамп протянул ему руку и сурово сказал: "Не пожму я твою руку, ахрессор, бо ты оккупировав мою ридну Украйну". У него же дед с Полтавщины, Трампчук фамилия. И пришлось Путину пожимать его руку, а потом позорно стоять в первом ряду. Я все хорошо рассмотрел со своего пятого.

Когда ликование Рады стихло, Петр Алексеевич сообщил, что ему нужно срочно лететь в Сингапур, так как там сейчас Путин, которого пригласили на два саммита, хотя на самом деле приглашали не Путина, а его.

Депутаты быстро проголосовали за выделение из бюджета необходимой для такой важной поездки суммы, попросив пана президента привезти им новых удивительных историй.

После чего торопливо спели гимн и спешно разъехались по домам, так как время уже было позднее и на улицы Киева вот-вот должны были выйти стаи голодных ветеранов АТО для ночной охоты.

А в опустевшем зале Верховной рады возле теплой бочки спал Ляшко. Ему снилось, как в его окно лезет президент Франции с букетом цветов. Олег счастливо улыбнулся и еще крепче обнял свои вилы с остатками шашлыка на закопченных зубьях.