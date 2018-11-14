О неубиваемом прокуроре: на Украине чиновники стали бессмертными

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

В минувший понедельник, по сообщению СМИ, группа националистов окружила в г. Киеве здание Генеральной прокуратуры и начала требовать ухода в отставку генпрокурора Юрия Луценко.

…Российскому читателю эта новость может показаться странной — ведь по телевизору рассказывали, что Луценко еще неделю назад подал в отставку.

Но применительно к Украине все на самом деле не так, как в действительности.

Да, выступление генерального прокурора в Верховной раде было. Да, он объявил, что в атмосфере "пиара на крови" и "борьбы за власть" работать более не желает. Надо сказать, что Юрий Витальевич, выступая в парламенте с объявлением отставки, был гневлив и агрессивен, сыпал обсценной лексикой. Из более или менее пригодного к цитированию — "диарея головного мозга", "дурик", "недоросль" и "мерзота", каковыми эпитетами генеральный прокурор наделял оппонирующего народного депутата. Он же публично велел депутату вступить с генпрокурором в противоестественную связь на позиции омеги.

Общественность, надо сказать, наблюдала за происходящим лениво. Генпрокурор неоднократно и раньше шантажировал парламент угрозами подать в отставку, но обе стороны всегда знали, что это — лишь представления для возбужденной активистской общественности и зачарованной биомассы у экранов. Как только в СМИ возникал вопрос, доколе будут оставаться нераскрытыми громкие убийства, — у Юрия Витальевича случались нервные срывы с угрозами и шантажом.

© AFP 2018 / Sergei Supinsky Акция националистической организации "С14" (экстремистская организация, запрещенная в России) с требованием отставки генпрокурора перед зданием Генеральной прокуратуры в Киеве © AFP 2018 / Sergei Supinsky Акция националистической организации "С14" (экстремистская организация, запрещенная в России) с требованием отставки генпрокурора перед зданием Генеральной прокуратуры в Киеве

И вот снова. В последнем случае — поводом к очередной генпрокурорской "отставке" стало обвинение правоохранительной системы Украины и ее первых руководителей в затягивании следствия по делу об убийстве херсонской активистки Катерины Гандзюк. Летом этого года группа граждан облила женщину серной кислотой, и та, пролежав три месяца в больнице и перенеся несколько операций, скончалась. Пишут, что от отрыва тромба. Сама Гандзюк называла имена тех, кого она подозревала в нападении, и кое-кого все же арестовали, а потом кое-кого все же отпустили. На Украине это всегда так работает, когда речь идет об участниках карательной операции в Донбассе. В данном случае абсолютно достоверно установлено, что нападавшие — заслуженные ветераны "АТО" и герои войны с бурятскими оккупантами (облитая кислотой Гандзюк, правда, исповедовала те же идеи, бурно радовалась сожжению людей в Одессе и живописала свою ненависть ко всему русскому и российскому. Так что, видимо, кто-то не поделил деньги и власть).

После того как Катерина умерла, возбужденная общественность во главе с депутатом Найемом, представителем "Блока Петра Порошенко", исполнительным продюсером Майдана и любимцем американских кураторов, вышла пикетировать МВД и Генпрокуратуру с требованиями отставки министра Авакова и собственно Луценко. Громко зазвучали также обвинения в адрес президента Порошенко. Ситуация накалилась добела, и в этот момент на странице сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook были опубликованы данные о том, что заказчиком покушения был якобы помощник народного депутата Паламарчука (из того же "Блока Петра Порошенко"). И это, заметьте, в преддверии президентских выборов на Украине. Рейтинг Порошенко, и так колеблющийся в пределах статистической погрешности, получил огромной силы удар. Можно было бы сказать — сокрушительный, но практика показывает, что сегодня на Украине ничто более не является сокрушительным. Фигуранты самых громких и грязных скандалов, казалось бы, уничтоженные — отлеживаются, отряхиваются и продолжают политическое вальсирование, не забывая то и дело напоминать о российской агрессии, которая во всем и виновата.

Вот мы и вернулись к событиям в Раде. "Я, — кричал Луценко, — оскорблен пиаром на крови. Мы сегодня живем в извращенной информационной атмосфере. Сегодня в войне обвиняют не Путина, который напал и убил наших граждан, а Порошенко и всю власть, потому что люди рвутся к этой власти. <…> Сегодня обвиняют не тех, кто убил Гандзюк и задержан Нацполицией, а тех, кто не показывает на нужного им заказчика. Это все — борьба за власть".

После чего произошло привычное украинское политическое чудо. Как бы заявивший об отставке Луценко подал заявление президенту. В Верховной раде была создана временная следственная комиссия. А в конце недели все узнали, что президент вернул Луценко прошение об отставке.

Граждане, а также политические эксперты ничего другого и не ожидали.

Можно бесконечно долго смотреть, как расцветает и колосится украинская демократия, крепнет правовое государство и неуклонно возрастает достоинство.