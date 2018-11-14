Кремль принудил Англию впустую сжигать миллиарды фунтов

Сергей Савчук, для РИА Новости

Не успели растаять вдали силуэты машин, увозящих из Парижа лидеров ведущих стран мира, как журналисты и эксперты бросились наперегонки рассуждать о чрезвычайно важных вещах — кто кому подал руку, кто возле кого стоял на фотосессии, кто на кого сколько раз посмотрел и какого цвета было платье у супруги президента Франции.

Те, кто не настолько экспертно подкован, — сдержанно констатируют, что парижская годовщина, как и все предыдущие глобальные встречи подобного формата, закончилась, по сути, ничем. Коллективный западный мир устами госпожи Меркель опять озвучил сентенцию о недопустимости силового решения каких-либо политических вопросов, если это делает Россия. Русские не менее привычно пропустили песнопения мимо ушей.

Западные страны уже пятый год вводят новые санкции, спектр довольно широк: от ограничений для конкретных людей до всяческого "огораживания" российских промышленных и добывающих гигантов. Мы не знаем, какие сегодня на Западе в ходу формулировки, но парой лет ранее некто Обама утверждал, что порвал российскую экономику в клочья. С тех пор владелец кресла в Овальном кабинете сменился, а пресловутые клочья все никак окончательно не разлетятся, более того, они маниакально притягивают к себе физическое золото.

А теперь — интересное. Если принять за данность, что санкции будут вводиться и дальше, то наибольшую печаль по этому поводу должна испытывать… Британия.

И вот почему.

По последним данным из западных источников, королевству для обеспечения нормальной жизнедеятельности требуется не менее 34,5 гигаватта электроэнергии в год (или 301 ТВт*ч). При этом объемы потребления электричества на душу населения за последние семь лет выросли на целых 38%. Государство с этим вопросом и до 2014 года справлялось так себе, а когда Британия наложила на Россию первые санкции, ситуация в энергетике стала выделывать кульбиты.

Начиная с 2004 года собственная генерация в королевстве упала на 44% (с 2,6 до 1,4 ТВт*ч), а импорт электроэнергии вырос на 89% (с 135 до 1099 ТВт*ч). Рост импорта выливается в рост государственных расходов. Digest of UK Energy Statistics за 2016 год сообщает нам, что Соединенное Королевство получает энергию из следующих источников:

• природный газ — 40,2%;

• АЭС — 20,1%;

• ветрогенерация — 10,6%;

• уголь — 8,6%;

• биоресурсы — 8,4%;

• солнечная генерация — 2,8%;

• гидроэнергетика — 1,5%;

• нефть и нефтепродукты — 7,8%.

Начнем с самого наукоемкого производства — АЭС. По состоянию на сегодняшний день на островах действует восемь атомных электростанций, из которых самая старая — Dungeness — эксплуатируется с 1965 года, а самая молодая — Sizewell — с 1988-го. На всех АЭС, кроме последней, работают устаревшие реакторы с газовым охлаждением типа AGR. Sizewell, впрочем, тоже не может похвастать прогрессивностью, ее "горшок" типа PWR относится к водо-водяным реакторам второго поколения. У любой станции есть предельный срок эксплуатации, вот и британские АЭС постепенно уходят на покой: уже в 2023 году начнется плановый вывод сразу двух станций — Hinkley Point и Hunterston, столько же планируется остановить годом позже. Если ничего не изменится, то последний реактор на уже упомянутой станции Sizewell заглушат в 2035-м.

Здесь надо обязательно сделать отступление и пояснить: сегодня атомные электростанции не считаются опасными ни в плане техническом, ни с точки зрения экологии. Более того, Всемирная ядерная ассоциация (WNA) активно претворяет в жизнь план под названием "Гармония". Согласно ему, уже к 2050 году доля атомной генерации должна увеличиться на 1000 (тысячу) гигаватт, составив 25% в общемировом производстве. И если сегодня в год вводится до десяти энергоблоков, то начиная с 2026-го их должно вводиться ежегодно уже не менее тридцати. Иначе не видать нужного результата. Казалось бы, при чем тут Британия? При том, что самостоятельно британцы сегодня строить АЭС не могут — от слова вообще. Научные кадры постарели и ушли на пенсию, про текущие научные изыскания тоже ничего не слыхать. На практике англичане сегодня способны осуществлять только вывод старых станций и утилизацию ОЯТ, тут у них действительно богатый опыт. Построить британцам новую станцию сугубо теоретически могут французы или китайцы. Но AREVA за последние семь лет не выиграла ни одного тендера, а китайцы предпочитают строить у себя, нарабатывая собственный пока небогатый опыт. Можно было бы, конечно, обратиться в "Росатом" и попросить взамен выбывающих "пенсионеров" построить новую АЭС поколения III+, но тут маленькая сложность — санкции. "Росатом", рупь за сто, с истинно русским здоровым пофигизмом забыл бы про контрсанкции и построил бы в Британии первый за тридцать лет атомный энергоблок, но этому ужасно мешают чета Скрипалей, гречка и некий кот.

Ладно, не атомом единым согрет человек. Почему бы Великобритании, подобно США, не вернуться к своим историческим корням и не начать (как Япония) ударно строить ультрасовременные угольные ТЭС и ТЭЦ? Попробовать, конечно, можно, да только вот добычу легендарного угля марки "Кардифф" Англия уничтожила своими собственными руками. Точнее, последние руки, державшие топор, принадлежали Маргарет Тэтчер. Читатели среднего и старшего возраста наверняка помнят те знаковые фото, где английские бобби разгоняют митинги английских же шахтеров, протестующих против массового закрытия угольных шахт и ликвидации единственного профсоюза. Кстати, именно тогда родился легендарный слоган "A closed mined closes mines" (Шахты закрывают люди невеликого ума). Но что сделано, то сделано. Угля в мире хватает, правда, для поставок на о. Британию единственный не смертельно дорогой — это уголь российский. Тем более злые языки поговаривают, что на Таймыре вовсю добывают полумифический "арктический карбон" — уголь, чьи физические параметры до сих пор никому не известны. Он мог бы прекрасно подойти для ультрасовременных котлов, использующих принцип кипящего слоя, но покупать его нельзя — санкции. Точнее, эти самые ограничения не запрещают покупать русский уголь, но делать это можно не напрямую, а только через посредника, который тоже очень хочет кушать.

Природный газ весьма любим энергетикой Британии. Но королевство, решившее одновременно играть в поддавки с любителями ВИЭ и опосредованно воевать с Россией, внезапно столкнулось с тем неприятным фактом, что потребление ПГ неуклонно растет. За 2017 год только на обеспечение потребностей населения израсходовано почти втрое больше газа, чем годом ранее. И здесь граждане бывшей империи могли бы обойтись недорогим газом Старого Света. Но, как назло, именно в 2018 году Royal Dutch/Shell и ExxonMobil внезапно объявили о резком снижении добычи в пределах бассейна Гронинген. Причина — резкий скачок сейсмической активности и падение объемов добычи. Грубо говоря, газа все меньше, а землетрясения все чаще. Геологи попросили три миллиарда долларов и два-три года на проведение комплексных геофизических исследований, после чего станет можно говорить о будущем бассейна. И можно было бы, наверное, покупать русский газ, но нет: Британия — одна из самых ярых противниц строительства "Северного потока — 2". Остается только он, любимец последних лет — сжиженный природный газ. Но и тут проклятая география вносит невыносимые коррективы. Если покупать СПГ у русских и возить его из Сабетты, он внезапно обходится значительно дешевле, чем, скажем, катарский. В прошлом году один газовоз с Ямала уже приходил в Англию, но тогда были аномальные морозы, которые, конечно же, больше никогда не повторятся.

Ну и наконец, главный энергетический ресурс Великобритании — нефть. Главный он не по объемам потребления, а по темпам роста его применения. За 2017 год объем нефтепродуктов, "съеденных" транспортом островного государства, увеличился в четыре раза.

Хорошие новости тут есть: в данном секторе в качестве альтернативы полностью отсутствуют русские. Плохие новости — в том, что нефть сейчас не слишком дешева и вряд ли подешевеет в обозримом будущем.

… Англичане, конечно же, не замерзнут, и им будет от чего заряжать свои гаджеты. Но логика подсказывает, что госпоже Мэй следовало бы поумерить антироссийский пыл и чаще консультироваться со своими финансистами и энергетиками.