Украине разрешат не возвращать России три миллиарда долларов

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
По мере того как процесс вокруг трехмиллиардного долга Украины по так называемым евробондам Януковича движется к финишной прямой, возникает естественное желание предсказать результаты лондонского судебного разбирательства. По большому счету с юридической точки зрения ситуация ясна как дважды два: Украина выпустила еврооблигации на три миллиарда долларов, Украина не заплатила по этим облигациям, которые были выпущены по британскому праву, Украина должна по этим облигациям заплатить держателю — то есть России. Даже если киевскому правительству очень сильно не нравится Россия, россияне и лично Владимир Путин.
Проблема, однако, в том, что вопрос стал политическим — и теперь перед британской фемидой стоит дилемма: пожертвовать ли репутацией Лондона как мирового финансового центра ради того, чтобы нанести ущерб России, или все-таки поставить наработанную веками репутацию выше сиюминутных геополитических интересов.
Грубо говоря, если Банк Англии не постеснялся "кинуть" Венесуэлу на 14 тонн золота, то уж разрешить Украине не платить три миллиарда долларов России — это почти само собой разумеющееся дело для британской судебной системы. Хотя, конечно, еще есть мизерный, но шанс, что вменяемые лидеры лондонского Сити смогут этому помешать.
Суть "венесуэльского прецедента", который было бы правильнее назвать "венесуэльским золотым скандалом", проста. Это первый случай в новейшей истории, когда британская государственная структура, руководствуясь исключительно политическими соображениями, отказывается выполнять свои прямые обязательства перед иностранным государством. Агентство Рейтер в эксклюзивном материале сообщает о деталях ограбления по-английски: правительство Венесуэлы потребовало от Банка Англии вернуть в Венесуэлу 14 тонн венесуэльского золота, которое находится в Лондоне на хранении. Банк Англии отказывается передавать Венесуэле эти 14 тонн золота (стоимостью примерно 550 миллионов долларов). Несмотря на то, что никакого законного права на захват венесуэльского золотого запаса у британских властей нет: венесуэльское правительство держало золото в Лондоне на хранении и использовало его в качестве залога по международным кредитам, которые оно привлекало, а сейчас венесуэльские власти требуют его назад.
Если исходить из тех предлогов, которые используют британские официальные лица, легко заметить, что их подход открывает широчайшие возможности для проявления креативности в судебном разбирательстве по поводу тех трех миллиардов, которые Украина должна России по "евробондам Януковича". Если Венесуэле можно не возвращать золото, мотивируя это тем, что президент Мадуро может его выкрасть и продать для собственного обогащения, то что мешает британскому суду заявить, что, в принципе, Украина действительно должна России три миллиарда долларов, но суд опасается, что президент Путин будет использовать эти деньги во зло. А значит, эти три миллиарда долларов России отдавать никак нельзя.
Впрочем, это необязательно предполагает, что Украину не заставят эти деньги выплатить: схема "забрать три миллиарда долларов у Украины в счет ее российских долгов и оставить их на вечное хранение себе", вообще говоря, вполне соответствует британскому представлению о справедливости.
Репутация Лондона как мирового финансового центра, где свободно ведут бизнес банкиры, диктаторы, коррупционеры и преступники со всего мира, выстраивалась в течение нескольких веков. И важнейшей составляющей этой репутации была уверенность в том, что правила будут соблюдаться при любых условиях. Как только британские суды и британские финансовые институты начнут ставить политику выше собственных правил, потенциальные клиенты начнут разбегаться, тем более что желающих "откусить" кусок очень выгодного бизнеса по правовому и финансовому обеспечению сделок, связанных с долговыми обязательствами развивающихся стран, всегда достаточно. Без "черных" денег со всего мира Лондон — финансовый труп, а не финансовый центр. А уж если деньги объявляются "черными" исходя из политической целесообразности, то вся привлекательность любого, даже самого лучшего, финансового центра падает до нуля.
Если уж Лондон после Brexit в любом случае потеряет значительную часть из трех триллионов долларов иностранных (в основном европейских) денег, которые находятся "под управлением" в банках и фондах лондонского Сити, то какая разница: тремя миллиардами больше или меньше? Да и украсть напоследок 14 тонн венесуэльского золота — тоже мелочь, но какая приятная.
Будет жаль, если британское правосудие все-таки "простит" в той или иной форме долг Украины. Но, с другой стороны, три миллиарда (которые в любом случае было бы очень сложно взыскать с Украины даже при правильном решении британского суда) — это очень невысокая цена за добивание репутации Лондона как финансового центра.