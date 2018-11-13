На США и Европу обрушился "русский сценарий катастрофы"

Виктор Мараховский

Вначале новости из Европы. Сенсация о неонацистском заговоре, раскрытом в спецслужбах Германии, выглядит все более загадочной.

Тут стоит учесть, что к нам новость попала рикошетом — через британские таблоиды. В огненном пересказе сначала английских, а затем отечественных СМИ история выглядит так: "раскрыты двести элитных немецких спецназовцев-неонацистов, которые готовились в день икс ликвидировать всех главных левых политиков".

В действительности речь пока идет всего о нескольких арестованных "радикалах" во главе со старшим лейтенантом бундесвера Франко А. Этот Франко был задержан еще в прошлом году. Он прославился тем, что успешно выдал себя за сирийского беженца и (возможно) готовил с тремя единомышленниками устранение федерального президента Гаука и нынешнего главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Сейчас выяснилось, что в список его контактов входил также и некий офицер контрразведки, который параллельно помог выйти из-под следствия ряду военнослужащих, также имевших контакт с Франко.

Что касается "сети из двухсот элитных неонацистов, готовивших день икс", то речь идет скорее просто о выживальщиках. То есть о носителях уверенности, что мир катится в пропасть, скоро будет мировая война и зомби-апокалипсис, а выживут только те, кто запасся ГСМ, тушенкой, патронами и медикаментами в своих бункерах.

Впрочем, эти выживальщики, судя по публикациям в германских СМИ, действительно служат в армии, в том числе в элитных частях. Они действительно недолюбливают левых и мигрантов (что вполне естественно для ожидателей катастрофы и нашествия зомби). А кто-то из них вроде бы действительно обсуждал в чате, кого стоит пустить в расход в случае катастрофы.

…Показательна тут жесткость, с которой германские спецслужбы шерстят свои ряды и своих граждан, проводя массовые облавы и разоблачая "сети". Ей есть только два объяснения.

Первое: под тонкой пленкой немецкой добропорядочности по-прежнему скрывается звериный оскал нацизма. Цивилизованных националистов, евроскептиков и антимигрантов в Германии быть не может — все они гитлеровцы. В этом случае следует признать, что 70 лет перевоспитывания Западом Германии пошли насмарку, что дикие тевтоны не цивилизуются и являются бомбами замедленного действия, в любой момент готовыми взорваться коричневой чумой. Если так — то с учетом того, что эта страна возглавляет нынешний Евросоюз, а отношения с американскими оккупантами у нее все хуже, перспективы у ситуации мрачные.

Второй вариант: это нынешнее германское государство неустойчиво и искусственно. Это оно является по большому счету "марионеточным" и сковывает природные имперские инстинкты немцев. И оно прекрасно осознает свою марионеточность — а потому объявляет ультраправыми и неонацистами всех, кто хоть немного отклоняется в сторону "национализма" или "державности". Если так — то с учетом того, что отношения с американскими оккупантами все хуже, перспективы у ситуации тоже мрачные.

…А теперь — самое интересное.

Лет двадцать назад ни в Европе, ни в США никто не удивился бы, узнав, что к власти в ядерной державе придет одержимый восстановлением утраченного величия националист. Или что военные, одержимые реваншем, подготовят заговор с переворотом и убийствами.

Об этом катастрофическом сценарии были написаны сотни книг и сняты недели фильмов. Один маленький нюанс: этот сценарий каждый раз натягивали не на США и не на Европу, а на Россию.

Это у нас постоянно, из книжки в книжку, какие-нибудь оскорбленные военные-наци устраивают переворот и начинают грозить миру. Это у нас двадцать лет подряд, из фильма в фильм, "к власти приходит националист, обещающий восстановить потерянное величие, раскалывающий нацию и начинающий гражданскую войну".

И вот картина реального 2018-го. В демократических США у власти реваншист Трамп, страна в углубляющемся политическом расколе с элементами расовой ненависти. В демократической ФРГ разоблачают заговоры военных-параноиков и безуспешно борются с ростом этнической напряженности.

На этом тревожном фоне единственная страна, где не просматривается "русского сценария катастрофы", — это почему-то сама Россия. Где, безусловно, куча острых социальных проблем, но не заметно ни раскола политической нации, ни волны межэтнической или межконфессиональной ненависти, ни признаков переворота.

У нас, конечно, тоже есть носители убеждения, что зомби-апокалипсис уже начался и родина гибнет. Но ни одна паническая тема, которую они раскручивают, не цепляет общественность по-настоящему. В России почему-то нет того, что заставляет искренне ненавидеть друг друга миллионы передовых европейцев и американцев.

У меня есть только одна версия, почему так.

В случае с Россией западные аналитики (а за ними беллетристы и сценаристы) ошиблись в главном. Они — чисто по идеологическим причинам — не могли признать, что катастрофа России произошла еще в 1991-м (нет, ну как признать, что победа западных ценностей, капитализма и демократии могла быть катастрофой хоть для кого-то). И поэтому ждали, что взрыв и слом ждут Россию где-то в будущем. То есть — ожидали того, что уже случилось. Они четверть века наблюдали восстановление после апокалипсиса — но никак не могли это осознать и все гадают, когда же грянет.

В результате — сегодняшняя Россия со спокойным интересом наблюдает за бурлящими передовыми демократиями, в которых победные марши самых диких передовых ценностей сочетаются с подъемом популистов и ультраправых, а каждая нация чем-нибудь да расколота.

Есть основания полагать, что все, что у нас уже позади, — у наших партнеров еще впереди.