Россия побеждает в холодной войне — 2 оружием, пропавшим на Западе

Ирина Алкснис

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Катастрофа "хайли лайкли". Москва сломала оружие информационной войны не проигрывает: "Если бы мы ее проигрывали, тогда многое было бы по-другому, — отметила она. — Тогда бы не переписывались сейчас в срочном порядке внутренние законы во Франции, Германии, Великобритании, ужесточающие требования к СМИ, к журналистике. Тогда в срочном порядке не вызывали бы на ковер владельцев и представителей мировых социальных сетей с требованием блокировать все, что связано с Россией, не было бы претензий к нашим журналистам, если бы мы проигрывали".

За последние годы тревога Запада по поводу российского влияния у себя достигла такого градуса паранойи, а эксплуатация этой темы во внутриполитической повестке приобрела столь непристойный характер, что в России восприятие происходящего в основном перешло в сферу оттачивания остроумия.

С одной стороны, реакция вполне понятная. Ну невозможно же всерьез рассматривать все эти новости про несколько десятков аккаунтов "русских троллей" в "Фейсбуке", обеспечивших (за 50 тысяч долларов) избрание Дональда Трампа президентом США.

Однако с другой стороны, — переход ситуации на Западе в стадию тяжелого бреда невольно уводит фокус внимания общественности от сути происходящего.

Правда же заключается в том, что у Запада — вернее, у части западных элит, — действительно есть очень серьезные причины опасаться российского влияния у себя. А если сказать точнее, у них есть реальные основания полагать, что работа России на Западе демонстрирует большую эффективность, нежели аналогичная работа Запада в России.

© РИА Новости / Максим Богодвид Перейти в фотобанк "Они опять супердержава". Россия победила США в информационной войне

Из России высказанное Шредером мнение выглядит просто здравомыслием и прагматизмом опытного политика, руководствующегося не высосанными из пальца идеями, а совершенно конкретными экономическими реалиями и политическими интересами своей страны, для которой сотрудничать с Россией куда выгоднее, чем скандалить или тем паче воевать.

Но очевидно, что для многих в Европе и тем более за океаном его заявления дадут повод в очередной раз обвинить бывшего канцлера в работе на Кремль. В очередной раз — потому что это уже стало общим местом, к тому же есть повод куда более весомый, чем просто его высказывания: Герхард Шредер ныне занимает посты председателя Совета директоров "Роснефти" и главы комитета акционеров "Северного потока".

© РИА Новости / Алексей Никольский Перейти в фотобанк Русские выиграли информационную войну: как теперь с ними справиться

Так чем же занимается Москва?

Ничем особенным или противозаконным. Она использует стандартные, освященные традицией, обкатанные десятилетиями, а то и веками механизмы. Она просто налаживает связи на дипломатическом, культурном, экономическом и всех прочих уровнях. Например, приглашение ушедших в отставку государственных деятелей на высокие корпоративные посты — самая обыденная практика во всем мире. Так же как и разнообразные форматы взаимодействия посольств с элитами соответствующих стран.

Несколько лет назад активнейшая работа американских дипломатов с российскими политиками и чиновниками вызывала выраженное общественное недовольство в России. Но это раздражение и близко нельзя поставить с тем припадком, что разразился в Штатах, когда стала достоянием общественности информация о похожей активности российских дипломатов в США и о том, что предыдущий российский посол Сергей Кисляк был весьма вхож в Белый дом при Бараке Обаме.

Таким образом, казалось бы, нет ничего из ряда вон выходящего.

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Но это не объясняет, почему вполне обыденная деятельность Москвы по налаживанию связей и сотрудничества с партнерами на Западе стала вызывать настолько резкую реакцию, которая ныне, похоже, перешла в неконтролируемый истерически-параноидальный "штопор".

Самая простая версия: Запад считает работу России эффективнее собственной и в связи с этим испытывает тревогу. Она выглядит вполне логичной, но не объясняет, почему и как Москва оказалась эффективнее западных столиц в этой теме.

Представляется, что ответ стоит искать в дихотомии "идеология — прагматизм".

© AFP 2018 / Alessandro Rampazzo Охота на "русских троллей". Не пишешь плохо о России — получи срок

Именно поэтому какие бы темы ни отрабатывали западные страны с "туземцами", — будь то свержение неугодной власти или добыча "скважинной жидкости", — они всегда шли в обрамлении привычной риторики про свободы, демократию, права человека и так далее.

Проблема в том, что к настоящему времени эти схемы подверглись коррозии сразу с двух сторон. Во-первых, стали слишком заметны даже для рядовых граждан откровенно хищнические цели и интересы, прикрываемые этими привлекательными идеями. А во-вторых, сама западная идеология претерпела изменения, вызывающие неприятие у все большего числа людей, особенно в обществах с доминированием традиционных ценностей. Речь обо всех новомодных аспектах политкорректности, вроде прав сексуальных меньшинств, либерального гендерного воспитания детей, расширения общественной толерантности до утраты всякого чувства самосохранения и так далее, и тому подобное.

© AFP 2018 / Jewel Samad Американская правда сгнила. Эксперты обвиняют Россию

На этом фоне Россия, которой было всегда заведомо сложнее работать на том же поле на Западе, неожиданно оказалась в выигрышном положении.

Во-первых, потому что она принципиально отказалась от навязывания каких бы то ни было идеологических догм другим. Да, Россия — традиционное консервативное общество, но каких установок и правил придерживаетесь вы — это только ваше дело. Женитесь на ком хотите, своих детей воспитывайте, как считаете нужным, государством своим управляйте по собственному разумению.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк "Русские шпионы" наносят ответный удар: их разоблачители потеряют миллионы

Вполне логично, что при такой постановке вопроса у России даже в нынешних, крайне непростых для нее международных обстоятельствах нет особых трудностей с тем, чтобы найти себе единомышленников на Западе, причем даже в самых влиятельных кругах тамошнего общества. Причем ситуация усугубляется, поскольку все больше людей в той же Европе начинают склоняться к аналогичной точке зрения. Как принято говорить о подобных ситуациях в российской политической тусовке: холодильник побеждает телевизор.

Ничего удивительного, что западный "телевизор" — в лице и политиков, и мейнстримных СМИ — все больше впадает в исступление по данному поводу.