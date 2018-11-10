Трамп начнет сажать русофобов

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Первый вывод, который сделали многие наблюдатели после того, как Дональд Трамп потерял контроль над конгрессом, — "ну все, теперь будут очередные санкции против России и импичмент самому Трампу". Руководство фракции Демократической партии в конгрессе первым делом пообещало расследовать деятельность президента, что называется, "и в хвост и в гриву", активно намекая на то, что теперь "агенту Кремля" придется ответить за все. Если раньше "агент Кремля", коим демократы и либеральная общественность объявили президента США, мог рассчитывать на хотя бы формальную защиту республиканских конгрессменов, то теперь конгресс сам может создать очередную специальную комиссию, в которой у ненавистников Трампа будет большинство, и объявить, что расследование этой комиссии признало, что Трамп — агент Путина, был избран на должность с помощью "хакеров", и что нужно срочно наказать самого президента и его "российских кураторов" да и всех россиян заодно. Перспектива — неприятная, тем более что среди руководства Демократической партии полно отъявленных русофобов, готовых на все (возможно, даже поставить мир на грань ядерной войны), только чтобы отомстить "проклятым русским," — за то, что они смеют вести себя независимо и "забыли о проигрыше в Холодной войне".

Следовательно, можно ожидать новых санкций за вмешательство в выборы и, возможно, даже новых требований начать с Россией настоящую войну в Сирии, причем отказ от новых санкций или отказ воевать с Россией в Сирии (или, почему нет, в Крыму) будет использоваться в качестве доказательства того, что президент США — агент Кремля. И как таковой должен быть подвергнут как минимум импичменту, а как максимум — смертной казни за предательство родины.

Еще пять лет назад такой сценарий казался бы абсолютно фантастическим, но американская политическая элита уже отбросила все приличия, перешла на язык ненависти и дегуманизации оппонентов и в принципе уже мысленно почти готова что к мировой, что к гражданской войне. Однако у этого сценария есть несколько проблем, которые, скорее всего, не дадут ему реализоваться, по крайней мере — в краткосрочной перспективе. Как бы парадоксально это ни выглядело, но результаты выборов развязали самому Трампу руки, и именно он, воленс-ноленс, будет выступать в качестве главного "защитника" Кремля в США. Для этого есть несколько причин.

Во-первых, нынешний президент, несмотря на крайне неортодоксальное поведение и радикальные представления о том, что можно и что нельзя делать во внутренней и внешней политике, имеет одну, но четкую идеологическую установку: реиндустриализацию США, причем любой ценой. Он справедливо считает, что вопросы реиндустриализации и выравнивания торгового баланса (что в переводе с языка экономистов на язык повседневной жизни означает, что американцев нужно отучить потреблять больше, чем они производят) — это экзистенциальные вызовы для США. Но если дойти до ситуации, когда Америка будет покрыта ровным слоем радиоактивного пепла, — то ни о какой реиндустриализации и восстановлении величия не может быть и речи. В американской элите, к сожалению, присутствуют очень влиятельные политики, настолько ослепленные идеологией собственного величия, что они уверенны: Россия никогда не посмеет применить против США силу, даже в ответ на нападение. Это делает их способными к самоубийственным провокациям в отношении нашей страны, но, к счастью, кандидат, которая представляла эти силы, проиграла президентские выборы в 2016-м.

Вторая причина заключается в том, что у Трампа после промежуточных выборов больше нет причин пытаться "играть по правилам" и соблюдать хотя бы минимум приличий. До выборов очень влиятельные сегменты республиканской партии требовали от него быть максимально терпимым к нападкам в связи с "заговором Кремля", идти навстречу всем санкциям ради того, чтобы не создавать дополнительных поводов для обвинений, — и уж тем более ни в коем случае не пытаться посадить за решетку политических оппонентов, несмотря на то, что слоган "посадить ее! (в смысле Хиллари Клинтон. — Прим. авт.)" был одним из главных лозунгов избирательной кампании Трампа. Сейчас ситуация в Республиканской партии изменилась: из структуры, руководство которой относилось к Трампу как к выскочке и проблеме, которую нужно "пересидеть", она превратилась в "личную партию президента" почти "вождистского" типа.

Практически все внутрипартийные враги Трампа проиграли выборы и лишились мест в конгрессе, а в сенате сейчас значительное количество республиканских сенаторов, которые обязаны Трампу своей политической карьерой. И сам президент, и его команда, и его партия убедились в том, что выигрышная стратегия заключается не в том, чтобы пытаться как-то переубедить тех, кто считает его "марионеткой Кремля", а в том, чтобы максимально жестко "мочить" политических оппонентов и консолидировать собственный электорат, который воспринимает уступки по "российскому скандалу" как глупость и слабость.

Первое, что сделал Трамп после объявления результатов выборов, — уволил генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который поддерживал расследование "вмешательства России в выборы", и назначил вместо него Мэтью Уитакера — верного "трамписта", который до этого жестко критиковал расследование "кремлевского заговора" и спецпрокурора Мюллера, который его ведет. Пресса уже активно обсуждает позицию Уитакера, заявлявшего в прошлом: "левые (то есть демократическая партия. — Прим. авт.) пытаются посеять теорию о том, что русские вмешались в американские выборы. Уже доказано, что это не соответствует действительности".

Впрочем, самое главное препятствие для активного перезапуска темы "кремлевского заговора" обозначил сам президент, который через личный твиттер пообещал ответить симметрично: "Если демократы думают, что они смогут разбазаривать деньги налогоплательщиков, проводя расследования против нас через конгресс, то мы будем вынуждены рассмотреть возможность расследования против них, расследования всех утечек секретной информации и многого другого, но уже на уровне сената. В эту игру можно играть вдвоем!"

В переводе с "языка Трампа" на разговорный русский получается примерно следующее : Трамп пообещал использовать сенатские комиссии для расследования действий своих политических оппонентов и указал на то, что будут расследоваться утечки секретной информации. То есть будет снова начато скандальное расследование против Хиллари Клинтон и ее сотрудников, которые держали почтовый сервер с секретной информацией Госдепа у нее дома.

Более того: у Трампа действительно есть множество альтернативных вариантов расследований, чтобы пересажать едва ли не все руководство Демократической партии. Он может через сенат или прокуратуру начать расследования о незаконном лоббировании, коррупции, сокрытии правды о расстреле американского посольства в Бенгази и многих других скелетах в шкафах американской политической элиты. Тем более что никакого дефицита компромата не наблюдается. Фактически Трамп в политическом смысле "взял в заложники" семью Клинтон и верхушку Демократической партии. Теперь у них есть выбор: пойти ва-банк и рискнуть свободой или все-таки благоразумно спустить "российское дело" на тормозах.

Сейчас трудно прогнозировать, каким образом будут развиваться отношения по линии Вашингтон — Москва в будущем. Однако первые слабые, но позитивные сигналы уже есть. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил журналистам: "Отношения между РФ и США до последнего времени опустились на самый низкий уровень, практически не поддерживались, только отдельные вопросы по линии внешнеполитических ведомств обсуждались. Сейчас пошел диалог, это очень хорошо".

Будем надеяться, что диалог приведет к каким-то позитивным результатам и Трамп действительно сможет защитить его от русофобов, которые дорвались до власти в конгрессе.