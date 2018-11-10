Трамп начнет сажать русофобов

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Первый вывод, который сделали многие наблюдатели после того, как Дональд Трамп потерял контроль над конгрессом, — "ну все, теперь будут очередные санкции против России и импичмент самому Трампу". Руководство фракции Демократической партии в конгрессе первым делом пообещало расследовать деятельность президента, что называется, "и в хвост и в гриву", активно намекая на то, что теперь "агенту Кремля" придется ответить за все. Если раньше "агент Кремля", коим демократы и либеральная общественность объявили президента США, мог рассчитывать на хотя бы формальную защиту республиканских конгрессменов, то теперь конгресс сам может создать очередную специальную комиссию, в которой у ненавистников Трампа будет большинство, и объявить, что расследование этой комиссии признало, что Трамп — агент Путина, был избран на должность с помощью "хакеров", и что нужно срочно наказать самого президента и его "российских кураторов" да и всех россиян заодно. Перспектива — неприятная, тем более что среди руководства Демократической партии полно отъявленных русофобов, готовых на все (возможно, даже поставить мир на грань ядерной войны), только чтобы отомстить "проклятым русским," — за то, что они смеют вести себя независимо и "забыли о проигрыше в Холодной войне".
Следовательно, можно ожидать новых санкций за вмешательство в выборы и, возможно, даже новых требований начать с Россией настоящую войну в Сирии, причем отказ от новых санкций или отказ воевать с Россией в Сирии (или, почему нет, в Крыму) будет использоваться в качестве доказательства того, что президент США — агент Кремля. И как таковой должен быть подвергнут как минимум импичменту, а как максимум — смертной казни за предательство родины.
Еще пять лет назад такой сценарий казался бы абсолютно фантастическим, но американская политическая элита уже отбросила все приличия, перешла на язык ненависти и дегуманизации оппонентов и в принципе уже мысленно почти готова что к мировой, что к гражданской войне. Однако у этого сценария есть несколько проблем, которые, скорее всего, не дадут ему реализоваться, по крайней мере — в краткосрочной перспективе. Как бы парадоксально это ни выглядело, но результаты выборов развязали самому Трампу руки, и именно он, воленс-ноленс, будет выступать в качестве главного "защитника" Кремля в США. Для этого есть несколько причин.
Вторая причина заключается в том, что у Трампа после промежуточных выборов больше нет причин пытаться "играть по правилам" и соблюдать хотя бы минимум приличий. До выборов очень влиятельные сегменты республиканской партии требовали от него быть максимально терпимым к нападкам в связи с "заговором Кремля", идти навстречу всем санкциям ради того, чтобы не создавать дополнительных поводов для обвинений, — и уж тем более ни в коем случае не пытаться посадить за решетку политических оппонентов, несмотря на то, что слоган "посадить ее! (в смысле Хиллари Клинтон. — Прим. авт.)" был одним из главных лозунгов избирательной кампании Трампа. Сейчас ситуация в Республиканской партии изменилась: из структуры, руководство которой относилось к Трампу как к выскочке и проблеме, которую нужно "пересидеть", она превратилась в "личную партию президента" почти "вождистского" типа.
Первое, что сделал Трамп после объявления результатов выборов, — уволил генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который поддерживал расследование "вмешательства России в выборы", и назначил вместо него Мэтью Уитакера — верного "трамписта", который до этого жестко критиковал расследование "кремлевского заговора" и спецпрокурора Мюллера, который его ведет. Пресса уже активно обсуждает позицию Уитакера, заявлявшего в прошлом: "левые (то есть демократическая партия. — Прим. авт.) пытаются посеять теорию о том, что русские вмешались в американские выборы. Уже доказано, что это не соответствует действительности".
Впрочем, самое главное препятствие для активного перезапуска темы "кремлевского заговора" обозначил сам президент, который через личный твиттер пообещал ответить симметрично: "Если демократы думают, что они смогут разбазаривать деньги налогоплательщиков, проводя расследования против нас через конгресс, то мы будем вынуждены рассмотреть возможность расследования против них, расследования всех утечек секретной информации и многого другого, но уже на уровне сената. В эту игру можно играть вдвоем!"
Более того: у Трампа действительно есть множество альтернативных вариантов расследований, чтобы пересажать едва ли не все руководство Демократической партии. Он может через сенат или прокуратуру начать расследования о незаконном лоббировании, коррупции, сокрытии правды о расстреле американского посольства в Бенгази и многих других скелетах в шкафах американской политической элиты. Тем более что никакого дефицита компромата не наблюдается. Фактически Трамп в политическом смысле "взял в заложники" семью Клинтон и верхушку Демократической партии. Теперь у них есть выбор: пойти ва-банк и рискнуть свободой или все-таки благоразумно спустить "российское дело" на тормозах.
Будем надеяться, что диалог приведет к каким-то позитивным результатам и Трамп действительно сможет защитить его от русофобов, которые дорвались до власти в конгрессе.