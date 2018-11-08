Нам мало не покажется. В США победили две "Партии ненависти к врагам"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Главный результат "промежуточных выборов" в конгресс и сенат США не имеет никакого отношения к распределению мест в палате представителей и сенате между республиканской и демократической партиями. Главный результат в том, что получено очередное и очень сильное подтверждение того, что американское общество и американская политическая система окончательно вышли из строя. И начало жесточайшего политического и общественного кризиса теперь — исключительно вопрос времени.

Америку часто сравнивают с неким "великим плавильным котлом", в котором представители разных культур, верований и идеологий "выплавляются" в некую новую, вечно молодую и очень талантливую общность. Так вот: "плавильный котел" сломался и в обозримом будущем рванет так, что мало никому не покажется.

К этому феномену стоит присмотреться — чтобы рассчитать последствия этого "взрыва" для внешней политики США и ни в коем случае не допустить повторения аналогичных процессов в России. Последнее вполне актуально с учетом того, что у нас были прецеденты некритичного перенимания и насаждения в России токсичных политических и идеологических конструктов, "скопированных" на Западе.

Обе американские партии празднуют победу. Демократам удалось забрать у республиканцев контроль над конгрессом. Трамп же сумел одновременно укрепить свои позиции в сенате и в самой республиканской партии, так как почти все проигравшие республиканцы — это внутрипартийные противники национального лидера.

Победы — это хорошо, но вся проблема в том, каким образом эти победы были достигнуты. Посмотрим для начала на стилистику и результаты кампании Демократической партии. Как справедливо отмечает специализированное политическое издание The Hill, текущий электоральный цикл считается в США "женским" в том смысле, что кандидаты-женщины и голоса избирателей-женщин стали ключевыми элементами стратегии и успеха Демократической партии. Символ этого успеха — конгрессмен Шэрис Дэвис, воплотившая едва ли не все качества, на которые опиралась кампания демократов: женщина, лесбиянка, представитель индейского племени и профессиональный спортсмен — боец MMA. Именно на кандидатов — представителей тех или иных меньшинств (а в идеале сразу нескольких типов меньшинств) и была сделана успешная ставка. Результаты Демократической партии показывают, насколько эффективной оказалась эта тактика, построенная по схеме "разделяй и властвуй": за демократических претендентов проголосовало 69 процентов американцев с латиноамериканскими корнями, 90 процентов афроамериканцев и 60 процентов женщин с высшим образованием.

Нужно подчеркнуть, что это результат вполне сознательного таргетирования и почти неприкрытой неформальной расистской или сексистской пропаганды в стиле "если ты черный, ты обязан голосовать за демократов, иначе ты предатель" или "женщина обязана голосовать за демократов, иначе она предательница". К предвыборной пропаганде и продвижению этих посылов были привлечены голливудские актеры и актрисы, рэперы и популярные поп-исполнители. Это не была избирательная кампания, построенная на конкуренции идей или идеологий. Не было даже намека на конкуренцию лозунгов или образов будущего. Вся кампания опиралась на то, что "наше племя", принадлежность к которому определяется по цвету кожи, полу и/или уровню образования и достатка, должно "победить врагов". Причем на роль врага были выбраны "неправильные" сограждане — в основном белые мужчины рабочих профессий. Тактика принесла много голосов, но за это заплачена страшная цена — в Америке сейчас фактически живут два разных народа, которые искренне ненавидят друг друга, а это не может закончиться ничем хорошим. И история вообще-то намекает на то, что такое разделение всегда заканчивается большой кровью.

С республиканской стороны дела обстоят ничуть не лучше. Трамп апеллировал к своему "базовому электорату" — жителям малых городов, к "ржавому поясу" Америки, который пострадал больше всего от вывоза производств за рубеж, к белым мужчинам и к тем, кто устал от тоталитарной поступи удушливой голливудско-нью-йоркской политкорректности. Получилось очень хорошо: республиканские кандидаты, которые обратились к Трампу за поддержкой, в основном не просто выигрывали свои выборы, а выигрывали с отрывом, который превышал прогнозы аналитиков. Кандидаты-трамписты получили 54 процента голосов белых избирателей и выиграли почти все региональные выборы в округах, состоящих из сельских поселений и малых городов.

© AFP 2018 / Mark Ralston Голосование на промежуточных выборах в конгресс США в Калифорнии. 6 ноября 2018 © AFP 2018 / Mark Ralston Голосование на промежуточных выборах в конгресс США в Калифорнии. 6 ноября 2018

Если посмотреть на ситуацию реалистично, то на самом деле в выборах участвовало четыре, а не две партии: умеренные демократы, умеренные республиканцы, республикацы-трамписты и радикальные демократы. Первые две проиграли с треском и оказались полностью разгромлены, две последние — выиграли, причем за счет того, что предлагали своим избирателям не конструктивный образ будущего, а эмоционально заряженный образ врага. Врага, повторимся, не внешнего (что для США нормальная практика, обычно в качестве такового выступала Россия), а внутреннего. То есть таких же американцев, которые отличаются достатком, образованием, религиозностью, цветом кожи или этническим происхождением. Те, кто хотел делать политику в США по-старому, то есть идти на компромиссы и "сшивать" очень разношерстное американское общество, оказались не у дел. Это не только наша оценка. Британская Financial Times указывает на поляризацию американской политики и считает ее одним из главных трендов прошедших выборов. Британские аналитики даже создали специальный "индекс идеологического радикализма" для всех конгрессменов и сенаторов и наглядно показали, что если в 1980 году подавляющее большинство сенаторов и конгрессменов были практически центристами с небольшими идеологическими отклонениями в правую или левую сторону, то сейчас "идеологическое расстояние" между партиями и их представителями в парламенте резко увеличилось и радикалы с обеих сторон доминируют в обеих палатах.

Американские политики выучили свой урок и выпустили джинна из бутылки: риторика ненависти теперь будет все более агрессивной и ни у кого нет никаких мотивов останавливаться, потому что тот, кто остановится, немедленно проиграет политическую борьбу (а для того, чтобы инстинктивно понять губительность эскалации, нужно иметь исторический опыт, которого у США просто нет. Умение останавливаться, в отличие от умения рваться к победе, в американском политическом сознании не прошито). Эскалацию может остановить только чудо, а там, где началась дегуманизация политических оппонентов (в США она идет вовсю), добрых чудес не бывает. Зато бывают очень кровавые гражданские войны.

Из этой ситуации нужно сделать как минимум два вывода. Вывод первый: всему миру, несмотря на серьезные разногласия, придется вместе придумать, что делать, когда ситуация в США пойдет вразнос. Вариант "наблюдать и наслаждаться", к сожалению, не сработает, так как у наших "партнеров" есть довольно внушительный арсенал ядерного оружия и других инструментов ликвидации жизни на планете. И это особенно неприятно в условиях, когда количество радикалов всех мастей и окрасок растет в США ежедневно, причем многие из них добираются до руководящих политических должностей.

Вывод второй: политиков, которые пытаются дегуманизировать часть наших сограждан и перевести язык политической конкуренции в язык ненависти ("анчоусы", "вата", "колорады" и так далее) нужно радикально и жестко маргинализировать, чтобы не оказаться в той же тонущей лодке, что и наши американские оппоненты. Стоит в этом поучиться на своих исторических и современных американских ошибках. Наши шансы на победу в новой холодной войне от этого только вырастут.