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Макрон готовится к войне: "Мы должны защищаться от США"

(обновлено: 09:50 07.11.2018)
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© AFP 2018 / Yoan Valat / Pool PhotoПрезидент Франции Эммануэль Макрон на военных учениях французской армии. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон на военных учениях французской армии. Архивное фото
© AFP 2018 / Yoan Valat / Pool Photo

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Военнослужащий войск НАТО. Архивное фото
CC BY 2.0 / NATO /
В НАТО рассказали о трудностях альянса в случае войны с Россией‍
Президент Франции решил снова привлечь внимание к своему плану по реформированию Евросоюза и для этого сделал жесткое и скандальное заявление, которое гарантированно разозлит многих в Вашингтоне, а также напугает политиков в странах "молодых европейских демократий". Эммануэль Макрон не просто предложил создать независимую от США общеевропейскую армию, но и заявил, что она должна защитить Европу от Китая, России и даже от США.

"Мы не сможем обеспечить безопасность европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая держит оборону, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов", — заявил он в эфире радиостанции Europe 1, добавив: "Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов".

Чтобы понять серьезность этого заявления, стоит представить себе аналогичную ситуацию, но с другими участниками. Нетрудно предугадать, какую бы реакцию в Кремле и среди рядовых россиян вызвало заявление кого-то из нынешних российских союзников из ближнего или дальнего зарубежья о том, что им срочно нужна сильная армия для защиты в том числе от России, причем Россия была бы упомянута конкретно в списке угроз национальной безопасности. Было бы сложно не увидеть в этой позиции серьезной заявки на кардинальную порчу отношений между странами.

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Госдуме предложили европейцам исключить США из НАТО
Французский лидер — далеко не первый влиятельный европейский политик, который требует создания настоящей европейской армии, но, как отмечают западные СМИ, например американское финансовое издание The Wall Street Journal, Макрон "сделал следующий шаг" и объяснил необходимость создания общеевропейских вооруженных сил не только необходимостью защиты от России (к чему уже все привыкли), но и для защиты от США. Как пишут американские журналисты, он "поставил США в один ряд" с силами, представляющими "угрозу для европейского континента".

Президент Франции также воспользовался случаем намекнуть на то, что Европа должна себя вести более суверенным образом, а это смотрится особенно интересно в контексте недовольства, выраженного им же по поводу вероятного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По версии Макрона, главной жертвой этого решения Вашингтона станут Европа и европейская безопасность. Первая неформальная реакция Вашингтона уже есть: "Мы на протяжении длительного времени обращались к нашим европейским союзникам с тем, чтобы они больше инвестировали в свою оборону и исправили ситуацию с распределением бремени, сделав это таким образом, чтобы подобные инициативы не дублировали и не подрывали роль НАТО", — заявил представитель администрации Трампа.

Очевидно, что мы наблюдаем не только спор о европейской безопасности, но и спор о деньгах, к которым сводятся большая часть противоречий по линии Вашингтон — Париж.

На страже демократии
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На страже демократии

Трамп упорно пытается распотрошить кошельки Германии и Франции, требуя выплаты своего рода "дани на содержание армии США", размер которой он хочет довести до двух процентов ВВП Евросоюза. Маркон своими заявлениями о европейской армии, которая обязательно должна действовать независимо от США и даже защищать Европу от них, показывает, с одной стороны, готовность действительно потратить деньги на улучшение европейской безопасности (тем самым лишая Трампа его главного аргумента), но при этом настаивает на том, чтобы средства фактически остались в Евросоюзе, а не ушли в казну Пентагона. У Вашингтона в этом сценарии отсутствуют по-настоящему хорошие варианты продолжения дискуссии. Конечно, можно объявить французов и немцев органически неспособными к военному делу. Такая позиция хорошо "зайдет" у американских избирателей в условной Алабаме, но в Евросоюзе она лишь подстегнет антиамериканские инициативы.

Президент Франции Эммануэль Макрон и реконструктор, одетый как солдат французской армии времен Первой мировой войны, во время памятной церемонии в коммуне Моранж. 6 ноября 2018
© AFP 2018 / Pool/ Philippe Wojazer
"У Франции свой интерес". Эксперт об идее "общеевропейской армии"
Есть вариант заявить напрямую, что США считают Евросоюз неполноценной структурой, лишенной настоящего суверенитета. Логично, что "американский протекторат" под названием Евросоюз должен платить дань в размерах и в сроки, указанные Вашингтоном, но такой заход тоже будет токсичен везде — кроме, пожалуй, Польши, которая уже давно хотела бы стать полноценным американским штатом. Можно попробовать потребовать от Евросоюза вернуться в натовское стойло и перестать заниматься самодеятельностью, но тут тоже возникнет проблема: лидеры Евросоюза заняты созданием параллельных структур именно из-за слишком большого влияния США на НАТО, а значит, дополнительные окрики и призывы любить и спонсировать альянс вряд ли будут услышаны.

Есть еще последний, самый радикальный вариант: Вашингтон может заявить, что те европейские политики, которые выступают за создание европейских вооруженных сил (в любой их форме) и поддерживают энергетические проекты, связанные с Россией, на самом деле явные агенты Кремля. Администрации Трампа вполне может хватить воображения раскрутить антироссийскую истерию в Европе по тем же лекалам, которые использовались против самого Трампа в США, чтобы добиться изменения политики Евросоюза или смены конкретных лидеров конкретных стран.

В любом случае Вашингтону придется каким-то образом реагировать на действия Евросоюза по созданию независимой армии и независимой финансовой системы, которая, по заявлениям европейских чиновников, должна будет обеспечивать как минимум продолжение торговли с Ираном, против которого США ввели жесткие санкции.

Если этого не сделать, то Евросоюз, пускай и в традиционном для него черепашьем темпе, успешно выползет из сферы американского влияния.

Президент Франции Эммануэль Макрон в военном порту в Тулоне. Архивное фото
© AP Photo / Claude Paris, Pool
Макрон предложил создать общеевропейскую армию
Если судить по первым двум годам правления Трампа, то его шансы на слом европейской фронды крайне малы, ибо он требует от европейцев не просто продолжать в целом подчиняться приоритетам внешней политики США, а снять с себя последнюю рубашку, для того чтобы фондировать крестовый поход Трампа против "китайской угрозы". Чем сильнее Вашингтон будет сейчас давить на Париж и Берлин, тем больше мотивации будет у европейских лидеров сбросить с себя американские ограничения. Для России любой конфликт внутри "коллективного Запада" крайне выгоден, а уж если администрация Трампа традиционно перейдет на язык угроз и ультиматумов, то европейским лидерам естественным образом придется искать поддержку в Пекине и особенно в Москве. Не зря Макрон хоть и обозначил Россию как угрозу, тут же подчеркнул, что "уважает ее" и считает европейской страной.
Балласт не нужен
© Виталий Подвицкий
Балласт не нужен

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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True Story
Ну, а что?! Штаты наращивают свои вооружения, чем не угрозы для Евросоюза. ;)
09:23
07.11.2018
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marina19636637
Однополярный мир трещит по швам, идет передел сфер влияния и каждый хочет урвать для себя побольше. США хотят оставаться доминантой, но понимают, что у них это вряд ли получится, поэтому идет подавление и вышвыривание из игры еще имеющимися у них средствами и конкурентов, и выплывающих новых игроков, а также пытаются "застолбить" для себя куски пожирнее. Макрон держит нос по ветру и также пытается предстать полноценным участником большой игры.
09:17
07.11.2018
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