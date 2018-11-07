Макрон готовится к войне: "Мы должны защищаться от США"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alterпредложил создать независимую от США общеевропейскую армию, но и заявил, что она должна защитить Европу от Китая, России и даже от США.
"Мы не сможем обеспечить безопасность европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая держит оборону, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов", — заявил он в эфире радиостанции Europe 1, добавив: "Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов".
Чтобы понять серьезность этого заявления, стоит представить себе аналогичную ситуацию, но с другими участниками. Нетрудно предугадать, какую бы реакцию в Кремле и среди рядовых россиян вызвало заявление кого-то из нынешних российских союзников из ближнего или дальнего зарубежья о том, что им срочно нужна сильная армия для защиты в том числе от России, причем Россия была бы упомянута конкретно в списке угроз национальной безопасности. Было бы сложно не увидеть в этой позиции серьезной заявки на кардинальную порчу отношений между странами.
Президент Франции также воспользовался случаем намекнуть на то, что Европа должна себя вести более суверенным образом, а это смотрится особенно интересно в контексте недовольства, выраженного им же по поводу вероятного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По версии Макрона, главной жертвой этого решения Вашингтона станут Европа и европейская безопасность. Первая неформальная реакция Вашингтона уже есть: "Мы на протяжении длительного времени обращались к нашим европейским союзникам с тем, чтобы они больше инвестировали в свою оборону и исправили ситуацию с распределением бремени, сделав это таким образом, чтобы подобные инициативы не дублировали и не подрывали роль НАТО", — заявил представитель администрации Трампа.
Очевидно, что мы наблюдаем не только спор о европейской безопасности, но и спор о деньгах, к которым сводятся большая часть противоречий по линии Вашингтон — Париж.
Трамп упорно пытается распотрошить кошельки Германии и Франции, требуя выплаты своего рода "дани на содержание армии США", размер которой он хочет довести до двух процентов ВВП Евросоюза. Маркон своими заявлениями о европейской армии, которая обязательно должна действовать независимо от США и даже защищать Европу от них, показывает, с одной стороны, готовность действительно потратить деньги на улучшение европейской безопасности (тем самым лишая Трампа его главного аргумента), но при этом настаивает на том, чтобы средства фактически остались в Евросоюзе, а не ушли в казну Пентагона. У Вашингтона в этом сценарии отсутствуют по-настоящему хорошие варианты продолжения дискуссии. Конечно, можно объявить французов и немцев органически неспособными к военному делу. Такая позиция хорошо "зайдет" у американских избирателей в условной Алабаме, но в Евросоюзе она лишь подстегнет антиамериканские инициативы.
Есть еще последний, самый радикальный вариант: Вашингтон может заявить, что те европейские политики, которые выступают за создание европейских вооруженных сил (в любой их форме) и поддерживают энергетические проекты, связанные с Россией, на самом деле явные агенты Кремля. Администрации Трампа вполне может хватить воображения раскрутить антироссийскую истерию в Европе по тем же лекалам, которые использовались против самого Трампа в США, чтобы добиться изменения политики Евросоюза или смены конкретных лидеров конкретных стран.
В любом случае Вашингтону придется каким-то образом реагировать на действия Евросоюза по созданию независимой армии и независимой финансовой системы, которая, по заявлениям европейских чиновников, должна будет обеспечивать как минимум продолжение торговли с Ираном, против которого США ввели жесткие санкции.
Если этого не сделать, то Евросоюз, пускай и в традиционном для него черепашьем темпе, успешно выползет из сферы американского влияния.