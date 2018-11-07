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Они не успокоятся никогда. WADA готовится к новой войне против нас

(обновлено: 08:01 07.11.2018)
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Дмитрий Лекух
© AFP 2018 / Marc Braibant Штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства в Монреале. Архивное фотоШтаб-квартира Всемирного антидопингового агентства в Монреале. Архивное фото
© AFP 2018 / Marc Braibant 

Дмитрий Лекух

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
Глава WADA заявил, что до ухода с должности должен решить "вопрос с Россией"
Бывший баварский киберполицейский, а с 2016 года глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер дал большое интервью немецкой левой газете Die Tageszeitung. Где раскрыл некоторые настроения и "пожелания", являющиеся господствующими в настоящее время среди функционеров WADA, с которой у нас все никак не наступают и вряд ли когда наступят пресловутые "мир да любовь".

Напомним, что не далее как в сентябре исполком Всемирного антидопингового агентства абсолютным большинством голосов поддержал рекомендацию "комитета по соответствию" посчитать требования дорожной карты к России выполненными. И тем самым восстановил статус РУСАДА как полноправного антидопингового агентства. Это фактически означало конец обширным санкциям в отношении российского спорта, применявшимся с 2015 года. Решение это было во многом вынужденным: беспрецедентная травля российского спорта вызывала уже слишком много вопросов у большинства членов не только МОК, но и самого WADA. Да и сам Олимпийский комитет (вместе с большинством спортивных федераций) прекрасно понимал, что дальше так продолжаться не может: олимпийские состязания теряли не только участников, но и зрителей и деньги. Да и вообще Россия — слишком большая страна, чтобы ее интересы и дальше продолжали игнорироваться.

© REUTERS / Christinne Muschi
Global Athletes потребовали реформировать WADA после восстановления РУСАДА
Сначала "комиссия по соответствию" приняла компромисс, предложенный российской стороной, исключив из требований WADA совершенно неприемлемые для России пункты типа официального самопризнания России "государством-преступником": именно этого требовал пресловутый бездоказательный "доклад Макларена". А потом и исполком WADA (возможно, и под некоторым давлением МОК) это решение поддержал. Тут все понятно: бесконечная сага о злобном Путине, лично меняющем пробирки с мочой через дырку в стене сочинской олимпийской лаборатории, серьезным людям в мировом спортивном бизнесе надоела. Деньги любят тишину.

© AP Photo / Matt DunhamНабор для допинг-контроля, произведенный компанией Berlinger
© AP Photo / Matt Dunham
Набор для допинг-контроля, произведенный компанией Berlinger

Но, надо отдать должное, подобного рода компромисс с "преступной Россией" устроил далеко не всех. Резко против выступила в первую очередь группа функционеров самого WADA во главе с вице-президентом данной организации Линдой Хеллеланд, бывшим норвежским министром, поборницей трансгендерного равенства и терапевтических исключений, за которые сборную ее страны по зимним видам спорта уже давно называют "сборной астматиков". И она, естественно, "против любых компромиссов с русскими". Против "компромиссов" и откровенно контролируемая британцами IAAF (Международная федерация легкоатлетических ассоциаций). Помимо этого, против РУСАДА выступали еще и десять национальных антидопинговых агентств. Открытое письмо против восстановления РУСАДА в правах подписали представители национальных лабораторий Австралии, Австрии, Канады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши (ну куда ж без великой спортивной державы), Великобритании и, разумеется, США. Ну а о Родченкове (точнее, о тех, кто за ним стоит, сам-то по себе этот беглый уголовник вряд ли кого интересует), наверное, не стоит и говорить.

© REUTERS / Denis Balibouse/Files
WADA: антидопинговый саммит в Вашингтоне получился односторонним
Собственно говоря, глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер — из числа этих ребят. И в интервью Die Tageszeitung Юнгер прямо заявил, что дисквалификация РУСАДА оказалась, "к сожалению", неэффективной мерой, поскольку российские спортсмены все равно продолжили выступления на международных соревнованиях. Права на более жесткие меры у WADA, по словам Юнгера, не было: полное отстранение спортсменов из России мог осуществить только МОК. В связи с этим было решено принять новые правила WADA, которые вступят с силу с 28 апреля следующего года. Согласно этим новым правилам, "дело России" не может быть закрыто, а должно быть передано в независимую комиссию, решению которой должен будет подчиниться в том числе и МОК. Если комиссия установит вину, РУСАДА будет полностью и навсегда "исключено", и единственное, что сможет сделать Россия, — это попытаться обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

© AFP 2018 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Штаб-квартира Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне

…Что все сие "махание кулаками после драки" значит.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Поздняков: невозможно отрицать тот факт, что российские спортсмены побеждают честно
Ну, во-первых, нашим спортивным функционерам не стоит расслабляться: войну против нас никто, в общем-то, не прекращал. Просто напомним, что не только штаб-квартира WADA расположена в канадском Монреале. За самой этой организацией изначально стоят — еще со времен проигравшего борьбу за пост президента МОК, но отгрызшего себе "допинг" Ричарда "бешеного Дика" Паунда — североамериканские спортивно-развлекательные медиакланы. Для которых само по себе наличие денег в чужих карманах выглядит как преднамеренное оскорбление. И отнюдь не случайно параллельно происходящему на американские же деньги сейчас пытаются развалить футбольную УЕФА, создав суперлигу из самых богатых футбольных клубов Европы. Переориентировав финансовые потоки из не очень понятного американской публике, но оскорбительно богатого европейского соккера в подлинно демократический центр.

© Fotolia / rufarЛига чемпионов УЕФА
© Fotolia / rufar
Лига чемпионов УЕФА

В принципе, тут нет ничего удивительного: на вопрос "что вам нужно?" они всегда готовы честно ответить: "нам нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл". Тот же Паунд, отвечавший в МОК за рекламу, в свое время так прославился тем, что ставил олимпийские соревнования по легкой атлетике во время "неамериканских" Олимпиад чуть ли не в ночное время — просто чтобы зрителям в США было их удобно смотреть по телевизору. Ничего личного, только бизнес: рейтинги вместе с деньгами у стоящих у него за спиной североамериканских каналов должны были расти и отбиваться рекламой спонсоров.

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI / AFP
СМИ: WADA заявило, что против РУСАДА выступает политически мотивированная группа
А на весь остальной мир, в общем-то, наплевать.

Кстати, справедливости ради: это была одна из причин, по которым Ричард Паунд так и не стал президентом МОК, хотя ему искренне благоволил и сам Хуан Антонио Самаранч.

В общем, эти милые люди с их гигантскими, по нашим меркам, "деньгами из воздуха" — никуда не делись. И поэтому российским спортивным функционерам нужно быть предельно осторожными, а нам — готовыми к любому развитию событий.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкОфис национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Офис национальной антидопинговой организации РУСАДА в Москве
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