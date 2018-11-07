Они не успокоятся никогда. WADA готовится к новой войне против нас

Дмитрий Лекух
Напомним, что не далее как в сентябре исполком Всемирного антидопингового агентства абсолютным большинством голосов поддержал рекомендацию "комитета по соответствию" посчитать требования дорожной карты к России выполненными. И тем самым восстановил статус РУСАДА как полноправного антидопингового агентства. Это фактически означало конец обширным санкциям в отношении российского спорта, применявшимся с 2015 года. Решение это было во многом вынужденным: беспрецедентная травля российского спорта вызывала уже слишком много вопросов у большинства членов не только МОК, но и самого WADA. Да и сам Олимпийский комитет (вместе с большинством спортивных федераций) прекрасно понимал, что дальше так продолжаться не может: олимпийские состязания теряли не только участников, но и зрителей и деньги. Да и вообще Россия — слишком большая страна, чтобы ее интересы и дальше продолжали игнорироваться.
Но, надо отдать должное, подобного рода компромисс с "преступной Россией" устроил далеко не всех. Резко против выступила в первую очередь группа функционеров самого WADA во главе с вице-президентом данной организации Линдой Хеллеланд, бывшим норвежским министром, поборницей трансгендерного равенства и терапевтических исключений, за которые сборную ее страны по зимним видам спорта уже давно называют "сборной астматиков". И она, естественно, "против любых компромиссов с русскими". Против "компромиссов" и откровенно контролируемая британцами IAAF (Международная федерация легкоатлетических ассоциаций). Помимо этого, против РУСАДА выступали еще и десять национальных антидопинговых агентств. Открытое письмо против восстановления РУСАДА в правах подписали представители национальных лабораторий Австралии, Австрии, Канады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши (ну куда ж без великой спортивной державы), Великобритании и, разумеется, США. Ну а о Родченкове (точнее, о тех, кто за ним стоит, сам-то по себе этот беглый уголовник вряд ли кого интересует), наверное, не стоит и говорить.
…Что все сие "махание кулаками после драки" значит.
В принципе, тут нет ничего удивительного: на вопрос "что вам нужно?" они всегда готовы честно ответить: "нам нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл". Тот же Паунд, отвечавший в МОК за рекламу, в свое время так прославился тем, что ставил олимпийские соревнования по легкой атлетике во время "неамериканских" Олимпиад чуть ли не в ночное время — просто чтобы зрителям в США было их удобно смотреть по телевизору. Ничего личного, только бизнес: рейтинги вместе с деньгами у стоящих у него за спиной североамериканских каналов должны были расти и отбиваться рекламой спонсоров.
Кстати, справедливости ради: это была одна из причин, по которым Ричард Паунд так и не стал президентом МОК, хотя ему искренне благоволил и сам Хуан Антонио Самаранч.
В общем, эти милые люди с их гигантскими, по нашим меркам, "деньгами из воздуха" — никуда не делись. И поэтому российским спортивным функционерам нужно быть предельно осторожными, а нам — готовыми к любому развитию событий.