Алюминиевый гигант "возвращается" в Россию: а ведь это было немыслимо

Ирина Алкснис

Пока российское общество наслаждалось выпавшим на понедельник выходным, у части мира неделя началась весьма энергично.

Возобновились санкции США против Тегерана, которые действовали до заключения в 2015 году иранской ядерной сделки. Американские власти предупредили, что те, кто продолжат вести дела с Ираном, рискуют попасть под вторичные санкции. Несколько дней назад об этом же в индивидуальном порядке было указано системе SWIFT, отключение от которой за последние годы превратилось в мем, символизирующий грозящие России смертоносные санкции, которые с неизбежностью разрушат ее экономику. В ответ на все слова и действия американцев власти Ирана заявили, что их страна продолжит продавать нефть и заставит Вашингтон "пожалеть".

Параллельно на другом конце света — в Гонконге, на тамошней фондовой бирже было размещено заявление UC Rusal. В нем сообщалось о решении совета директоров компании отказаться от регистрации компании на острове Джерси и перерегистрировать ее в качестве международной компании в России. "После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров", — говорится в документе.

Также "Русал" обнародовал результаты своей деятельности за девять месяцев текущего года, которые оказались довольно позитивными. Чистая прибыль выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 98,1% и составила 1,549 миллиарда долларов. Объем реализации алюминия за девять месяцев сократился на 5,4% до 2,794 миллиона тонн, однако в третьем квартале данный показатель резко вырос — компенсируя сильное падение во втором — на 33,6%, до 1,046 миллиона тонн.

Стоит напомнить, что речь идет о компании, санкции против которой в апреле 2018 года вызвали волну алармистских и злорадных прогнозов в формате "ну вот и все". Дело дошло до того, что тогда "Русал" сообщил о возможности технического дефолта по некоторым кредитным обязательствам, а акции за несколько часов биржевых торгов обвалились на 46,9%.

Однако, как видим, ничего фатального не произошло. Технических дефолтов не случилось. Компания понесла некоторые потери и продолжает сталкиваться с трудностями (в частности, ростом затрат на сырье, транспортировку продукции, цен на электроэнергию и т. д.), однако продолжает также производить алюминий и генерировать весьма существенную прибыль.

А в то же самое время, когда вышло заявление "Русала", глава российского правительства Дмитрий Медведев выступил на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров. Самый яркий момент его выступления — слова в защиту принципа свободной конкуренции и за либерализацию мировой экономики. Российский премьер-министр отметил, что санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной мировой экономики и на это нельзя закрывать глаза. Однако подчеркнул, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг.

Кстати, в этом позиция России полностью совпадает с китайской. В последнее время защита свободы торговли и постоянные шпильки в адрес США, разрушающих оную, стали обычной риторикой для Пекина.

© AP Photo / Color China Photo Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу © AP Photo / Color China Photo Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу

Пожалуй, самое удивительное в перечисленных новостях, выпукло отражающих текущее положение дел в мировой экономике, — то, что им уже никто не удивляется.

Штаты грозят пальцем SWIFT, отключение от которой действительно тяжело ударило по Ирану в прошлый раз, явно опасаясь, что на этот раз могут возникнуть проблемы из-за манкирования их решения ранее безоговорочно подчинявшимися партнерами и сателлитами. Причем формулировка "могут возникнуть" избыточно осторожна, поскольку таковые проблемы у Штатов уже возникли, так как Европа, не скрываясь, занимает откровенно "подрывную" для них позицию в данном вопросе. "Праздник непослушания" ширится и переходит в рабочие будни.

Неплохие финансовые показатели "Русала", безусловно, приятны, но — будем честны сами с собой — особых сомнений в том, что российский алюминиевый гигант справится с санкционным давлением, у большинства не было. Да и его юридическое возвращение домой из британского офшора выглядело неизбежным в свете активно развивающегося тренда. Вопрос состоял исключительно в том, когда это наконец произойдет.

Россия и Китай громогласно отстаивают принципы свободного рынка и винят — абсолютно справедливо — Штаты, разрушающие выстроенную во многом ими самими глобальную экономическую систему. Совсем недавно это казалось ненаучной фантастикой, а ныне настолько привычная обыденность, что утратило всякую оригинальность. Хотя понимание, что все это происходит потому, что бывшие слабые и зависимые игроки научились играть, обращать себе на пользу и выигрывать по навязанным им несправедливым правилам у тех, кто собственно создал эту игру, по-прежнему греет душу.

Историки, изучая масштабные процессы прошлого, выделяют ключевые точки, которые в их глазах отстраненных исследователей являлись теми самыми переломными моментами, позволяющим вести отсчет "до и после". Однако будучи современником и частью неких грандиозных перемен, не так-то просто определить такой момент, понять: мы по-прежнему еще "там" или уже вошли в нечто принципиально новое.

Сентенции о происходящей трансформации мировой политической и экономической системы уже вязнут на зубах, но они не стали от этого менее верными. Мы наблюдаем это в ежедневном потоке новостей, ощущаем это на собственном опыте — мы знаем, что это действительно происходит. Однако для нас процесс перелома имеет длящийся продолжительный характер, где каждый день что-то чуть-чуть меняет. Мы, в отличие от историков будущего, не можем однозначно указать точку, которая потом войдет в учебники истории как "та самая". Мы не знаем, была уже эта точка или еще только будет где-нибудь в будущем.

Но, пожалуй, есть маркер, по которому мы можем судить о том, насколько глубоко и далеко зашли перемены: этот маркер состоит в том, что люди перестают удивляться событиям и процессам, которые еще совсем недавно были (не казались, а именно были) — немыслимыми.