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Американского посла в Москве принуждают уединяться с женой

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Максим Соколов
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй. Архивное фотоПосол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Максим Соколов, для РИА Новости

Болельщики сборной России. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Не та страна": Пушков раскритиковал слова Хантсмана о россиянах
Газета штата Юта The Deseret News (аналог "Барнаульской правды", т. е. газета уважаемая, но не общенациональная) опубликовала большой материал про посла США в Москве Джона Хантсмана. В тексте, включающем беседы журналиста с послом, рассказывается, сколь миссия в Москве и опасна, и трудна.

Хантсман уверен, что Спасо-Хаус, где находится его резиденция, изобилует жучками (т. е. подслушивающими устройствами) и это создает немалые трудности в его семейной жизни. Ему приходится каждый раз бежать десять минут до посольства, где есть потаенная комната, защищенная от прослушки, если ему необходимо поговорить с женой наедине или поспорить. В последнем случае, правда, российские спецслужбы скорее укрепляют его брак.

Супружеский лай — дело житейское. Но самое неприятное в ссорах и спорах — это их спонтанный характер. Что-то пришло на сердце — и понеслось. Причем слово за слово можно договориться бог знает до чего. Если же высказать все накипевшее можно лишь с десятиминутной задержкой, то за это время супруг остывает и полноценного лая уже и не получается.

Джон Хантсман. Архивное фото
© AP Photo / Stephan Savoia
Посол США Джон Хантсман: голубь мира или ястреб войны?
Но все равно жизнь трудна. "Они могут сделать жизнь довольно сложной многими способами, и такое происходило и продолжает происходить. Убивать домашних питомцев, прокалывать шины, оставлять какие-то вещи у вас в доме, просто чтобы напомнить, что "мы тут были". Это может возыметь психологическое действие, когда начинаешь чувствовать себя несколько более уязвимым".

Правда, в газетном материале наличествует масса фотографий, на которых изображен посол, гуляющий по Москве с роскошным породистым немцем Сэми. Кобель необычайно красив и ухожен, и опасений за его судьбу Хантсман не высказывает. Возможно, спецслужбы специализируются на котах: "Уж мы их душили-душили".

© Фото : Предоставлено пресс-службой посольства США Супруга посла США в России Мэри Кей Хантсман с дочерью и овчаркой Сэми
© Фото : Предоставлено пресс-службой посольства США
Супруга посла США в России Мэри Кей Хантсман с дочерью и овчаркой Сэми

Что здесь несомненные факты, а что фантазии американского дипломата, граничащие с паранойей, сказать трудно. Хотя, вообще говоря, спецслужбы — причем всего мира — даром хлеб не едят. Если уж спецслужбы США слушали атлантическую Меркель, то можно предположить, что посла не совсем дружественной державы в Москве тоже не миновала прослушка.

Сергей Кисляк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кисляк не верит утверждениям Хантсмана о прослушке дипломатов в России
Формуле "дипломат есть почетный шпион" без малого четыре века, никто ее не отменял, и, соответственно, все спецслужбы стран пребывания в меру своих возможностей следят за дипломатами. Если Хантсман считает это чем-то совершенно новым и скандальным, вероятно, его представление о дипломатической службе исполнено крайнего идеализма.

Но еще более простодушным является сетование на несговорчивость московских партнеров. Посол США "был изумлен тем, какое нежелание идти на договоренности могут проявлять русские". Когда его интервьюер спросил, что его более всего удивляет в русских, он отвечал: "То, какими несговорчивыми они могут быть". При этом "его лицо помрачнело".

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман выходит из машины у здания российского МИД
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Посол США в России Джон Хантсман выходит из машины у здания российского МИД

Вообще говоря, до миссии в Москве у Хантсмана была в 2009-2011 годах миссия в Пекине, а китайские товарищи при внешней улыбчивости — тоже очень непростые партнеры. Так что чего уж так удивляться. Да и если спросить наших дипломатов в США, сговорчивы ли американские партнеры, может быть, они ответят, может быть, скажут: "Без комментариев", но вряд ли при таком вопросе их лица просияют. Оснований для сияния как-то нет — отношения действительно хуже некуда.

Посол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Что значит несговорчивые?" Политолог оценил слова посла США о россиянах
Но такова уж доля дипломата, не выбирающего себе партнеров. Более того, предметом профессиональной гордости у них является как раз улучшение отношений и достижение договоренностей в самых неблагоприятных обстоятельствах. Именно поэтому Талейран и Горчаков считаются великими дипломатами: положение Франции в 1815-м и России в 1856 году было хуже некуда, но переговорное искусство позволило им добиться приемлемых для их стран договоренностей. Если Хантсман считает, что только с уступчивыми партнерами возможно договариваться, то за каким чертом его вообще понесло на эту галеру?

© AP Photo / Charles DharapakДжон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год
© AP Photo / Charles Dharapak
Джон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год

Но есть еще и другая странность. Альфа и омега посольской профессии — скромность дипломата, которому должно много знать, но мало говорить. Во всяком случае, отрицательные оценки политиков страны пребывания искони считаются крайним моветоном. Хотя бы потому, что со столь низко оцененными людьми еще предстоит иметь дело и оглашение вслух мыслей про то, какие они нехорошие, — контрпродуктивно.

Посол США в РФ Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Американский посол рассказал, что удивляет его в русских
Конечно, не все зависит от посла: в Вашингтоне семь пятниц на неделе, получить какие-то внятные инструкции и какие-то внятные полномочия крайне трудно — при таких условиях затруднился бы вести дела сам князь Талейран.

Но незнание азов дипломатической профессии вряд ли может помочь при решении и так объективно очень сложных проблем. Помешать — очень даже.

Предшественник Хантсмана Джон Тефт (миссия в Москве — 2014-2017 годы) нисколько не был другом России, скорее наоборот, но он был карьерным дипломатом старого закала, понимавшим, что можно и чего нельзя. Именно поэтому, хотя в российско-американских отношениях того периода тоже было много всякого, к самому послу ни у кого не было никаких претензий. Как говорил О. Бендер, "Браво, Киса, браво, что значит школа!"

© AP Photo / Susan WalshПосол США в Москве Джон Тефт
© AP Photo / Susan Walsh
Посол США в Москве Джон Тефт
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
jlord69
Родители белые,а дочь негритоска,ааа понимаю-демократия)).
08:21
05.11.2018
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