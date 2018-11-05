Американского посла в Москве принуждают уединяться с женой

Максим Соколов, для РИА Новости
Хантсман уверен, что Спасо-Хаус, где находится его резиденция, изобилует жучками (т. е. подслушивающими устройствами) и это создает немалые трудности в его семейной жизни. Ему приходится каждый раз бежать десять минут до посольства, где есть потаенная комната, защищенная от прослушки, если ему необходимо поговорить с женой наедине или поспорить. В последнем случае, правда, российские спецслужбы скорее укрепляют его брак.
Супружеский лай — дело житейское. Но самое неприятное в ссорах и спорах — это их спонтанный характер. Что-то пришло на сердце — и понеслось. Причем слово за слово можно договориться бог знает до чего. Если же высказать все накипевшее можно лишь с десятиминутной задержкой, то за это время супруг остывает и полноценного лая уже и не получается.
Правда, в газетном материале наличествует масса фотографий, на которых изображен посол, гуляющий по Москве с роскошным породистым немцем Сэми. Кобель необычайно красив и ухожен, и опасений за его судьбу Хантсман не высказывает. Возможно, спецслужбы специализируются на котах: "Уж мы их душили-душили".
Что здесь несомненные факты, а что фантазии американского дипломата, граничащие с паранойей, сказать трудно. Хотя, вообще говоря, спецслужбы — причем всего мира — даром хлеб не едят. Если уж спецслужбы США слушали атлантическую Меркель, то можно предположить, что посла не совсем дружественной державы в Москве тоже не миновала прослушка.
Но еще более простодушным является сетование на несговорчивость московских партнеров. Посол США "был изумлен тем, какое нежелание идти на договоренности могут проявлять русские". Когда его интервьюер спросил, что его более всего удивляет в русских, он отвечал: "То, какими несговорчивыми они могут быть". При этом "его лицо помрачнело".
Вообще говоря, до миссии в Москве у Хантсмана была в 2009-2011 годах миссия в Пекине, а китайские товарищи при внешней улыбчивости — тоже очень непростые партнеры. Так что чего уж так удивляться. Да и если спросить наших дипломатов в США, сговорчивы ли американские партнеры, может быть, они ответят, может быть, скажут: "Без комментариев", но вряд ли при таком вопросе их лица просияют. Оснований для сияния как-то нет — отношения действительно хуже некуда.
Но есть еще и другая странность. Альфа и омега посольской профессии — скромность дипломата, которому должно много знать, но мало говорить. Во всяком случае, отрицательные оценки политиков страны пребывания искони считаются крайним моветоном. Хотя бы потому, что со столь низко оцененными людьми еще предстоит иметь дело и оглашение вслух мыслей про то, какие они нехорошие, — контрпродуктивно.
Но незнание азов дипломатической профессии вряд ли может помочь при решении и так объективно очень сложных проблем. Помешать — очень даже.
Предшественник Хантсмана Джон Тефт (миссия в Москве — 2014-2017 годы) нисколько не был другом России, скорее наоборот, но он был карьерным дипломатом старого закала, понимавшим, что можно и чего нельзя. Именно поэтому, хотя в российско-американских отношениях того периода тоже было много всякого, к самому послу ни у кого не было никаких претензий. Как говорил О. Бендер, "Браво, Киса, браво, что значит школа!"