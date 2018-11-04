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Пентагон понял, что натворил: китайцы поставили армию США на колени

(обновлено: 08:13 04.11.2018)
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Иван Данилов
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Женщина проходит мимо пожарной части в центре Нью-Йорка
© AFP 2018 / Jewel Samad
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В системе национальной обороны США обнаружена зияющая уязвимость, которую очень трудно закрыть. Реакция Пентагона напоминает плохо скрываемую панику, а журналисты, которые ознакомились с результатами исследований американских экспертов, досконально изучивших состояние американской армии и оборонной промышленности, признаются, что в недавних "странных" действиях президента Трампа есть своя железная логика — он хочет спасти Америку от превращения в картонного тигра с бумажными когтями.

Суть проблемы в пересказе колумниста агентства Рейтер Энди Хоума, в руки которого попал сентябрьский доклад Минобороны США о ситуации с ключевыми поставками, необходимыми для американской армии, сводится к одной важной цифре: более 300 (!) ключевых элементов, необходимых для нормального функционирования американских вооруженных сил и американской оборонной промышленности, находятся под угрозой: американские производители или находятся на грани банкротства, или уже были заменены поставщиками из Китая или других стран из-за деиндустриализации американской экономики, и вывоза производств в страны Юго-Восточной Азии.

В качестве яркого и понятного примера мистер Хоум приводит забавный (в том случае, если вы — не американский военный) факт из доклада: оказывается, совсем недавно "умер" последний американский производитель синтетических нитей, необходимых для производства армейских палаток. Это значит, что в случае если США попадут под эдакое "текстильное эмбарго", то перед некоторыми американскими солдатами во весь рост встанет перспектива спать под открытым небом. Трудно не заметить, что подобная перспектива смотрится слегка унизительно для армии, которая претендует на статус самой высокотехнологичной на планете.

Заряжание пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300 на учениях ПВО. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ситуацию можно было бы считать курьезной, если бы она не затрагивала столь широкий спектр потребностей американской армии и ВПК. В рассекреченной части исследования американского Минобороны упоминается, что в США фиксируются сложности с будущими поставками переключателей, которыми оснащены едва ли не все американские ракеты. Как сообщают чиновники Пентагона, производитель переключателей закрылся, но высшие военные чины узнали об этом только после того, как выяснялось, что переключатели закончились. А взять новые неоткуда, потому что производитель растворился в небытии целых два года назад. Еще один яркий пример: единственный американский производитель твердотопливных моторов для ракет воздух-воздух, как пишут американские чиновники, "столкнулся с техническими проблемами", причины которых так и не удалось выяснить даже после привлечения правительственных и военных экспертов. Попытки перезапустить производство — провалились, и Пентагон был вынужден нанять норвежскую компанию для обеспечения бесперебойных поставок. Очевидно, что это указывает на определенную техническую деградацию всей американской системы, потому что только утратой каких-то ключевых компетенций можно объяснить ситуацию, в которой производство невозможно восстановить и даже определить, в чем заключается проблема.

Догнать и перегнать
© Виталий Подвицкий
Догнать и перегнать

В процессе ознакомления с жалобами руководства американской армии трудно отделаться от впечатления, что перед глазами не документ Минобороны США, датированный сентябрем 2018 года, а описание проблем российской армии эпохи лихих 90-х. Буквально нет ни одного направления, в котором не было бы серьезных или очень серьезных проблем, причем зачастую их даже невозможно решить за счет бездонного военного бюджета.

Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
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В разделе о проблемах ядерного вооружения Пентагон жалуется на то, что в США отсутствует нужное количество инженеров и техников, которые имели бы соответствующее образование, подготовку и гражданство США, необходимое для работы на ядерных армейских объектах. Упоминание американского гражданства — это важный момент, потому что американские ВУЗы выпускают достаточно инженеров, физиков и представителей других технических специальностей и точных наук, однако непропорционально большое количество этих выпускников — иностранцы, чаще всего из КНР.

Американцы не могут найти не только нужных инженеров, но и нужную микроэлектронику для ядерного оружия, и жалуются на то, что они уже не могут доверять своим поставщикам электронных компонентов — ведь "их производственные цепочки стали глобальными". В переводе с американского канцелярита на разговорный русский это означает "микроэлектроника для наших ядерных ракет производится в Китае и мы не знаем, что в нее китайцы напихали". Даже в вопросах, которые должны очень легко решаться в условиях высокотехнологичной американской экономики, возникают серьезные сложности — например, Пентагон жалуется на отсутствие инструментов разработки программного обеспечения, менеджмента данных и производства, которым можно было бы доверять. Ситуация усугубляется "неадекватными практиками в вопросах кибербезопасности, которые свойственны многим ключевым поставщикам программного обеспечения", что в переводе с американского канцелярита на разговорный русский означает "с кибербезопасностью у наших поставщиков так плохо, что мы не знаем чего там китайские и русские хакеры понапихали в программное обеспечение, которым пользуются наши военные".

Человек в костюме надувает воздушный шар со значком американского доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Абсолютное оружие США сломалось
Главный вывод доклада: "Китай представляет значительный и все более увеличивающийся риск в отношении поставок материалов, которые считаются критически важными для национальной безопасности США… Зоны беспокойства в плане американской производственной и военно-индустриальной базы включают в себя растущее число широко используемых и специализированных металлов, сплавов, редкоземельных металлов и постоянных магнитов". В целом, все — плохо, начиная от алюминия и заканчивая кибербезопасностью, от переключателей для ракет до инженеров и фрезеровщиков, от станков с ЧПУ и до синтетической ткани для военных палаток. Жадность американского бизнеса, идеология глобализации и железная уверенность в том, что история, как предсказывал Фукуяма, должна вот-вот закончиться, вместе нанесли обороноспособности США такой ущерб, о котором геополитические оппоненты США не могли даже мечтать. Именно осознанием этого факта и объясняются попытки Дональда Трампа провести, чуть ли не силой, реиндустриализацию Америки.

Впрочем, есть все основания полагать, что с учетом нынешних экономических сложностей администрация Трампа вряд ли сможет исправить то, что 20 лет ломали ее предшественники. Ну а нам и нашим китайским партнерам нужно, с одной стороны, не повторять ошибки наших американских оппонентов, а с другой — максимально этими ошибками воспользоваться. Судя по тому, что происходит сейчас на мировой арене, именно этим и занимаются Москва и Пекин.

На страже демократии
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
На страже демократии
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