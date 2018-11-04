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Россия что-то знает: мир гадает, почему она рекордно скупает золото

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Дмитрий Лекух
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗолотой слиток. Архивное фотоЗолотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Лекух

Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Меняют доллары на слитки: мировые центробанки лихорадочно скупают золото
Как сообщил в своем официальном обзоре Всемирный золотой совет (WGC), в третьем квартале текущего года Банк России приобрел рекордные 92,2 тонны золота. И это, согласно статистике WGC, стало крупнейшим приобретением за такой период времени. В результате российский золотой запас превысил две тысячи тонн, что эквивалентно 17% общемирового объема золотых запасов.

Собственно говоря, история вполне понятная и объяснимая — как с точки зрения текущих трендов, так и с точки зрения общемировой стратегии ползучего осыпания доминировавшей последние полвека системы Бреттон-Вудских и Ямайских соглашений и прочих "вашингтонских консенсусов", регулирующей глобальные финансовые рынки.

Тут все просто: рекорды по закупке золота бьет отнюдь не только Россия.

Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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ЦБ продолжит инвестировать в золото при сокращении вложений в бумаги США
Согласно цифрам в докладе все того же WGC, в третьем квартале 2018 года мировые центробанки вообще скупили рекордное за четырехлетний период количество золота. Всего за три последних месяца было приобретено 148,4 тонны. Что, как можно довольно легко убедиться, на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (121,8 тонны, динамика просто колоссальная) и максимум с 2015 года. Да, мы купили этого металла больше всех остальных, но весьма выразительную активность демонстрируют и Турция, и Казахстан, и Индия с Польшей. А Венгрия так и вовсе сообщила о росте своих золотых резервов в десять раз за минувший квартал (с 3,1 до 31,5 тонны).

Текущие тренды тут в общем вполне понятны: непредсказуемость современной американской экономической политики очевидна. И "попадающие под прицел" страны, да и просто консервативные финансисты банально хеджируют риски: мало ли что этим бодрым и энергичным ребятам за океаном в голову может прийти. Да и вообще проведение настолько жесткой политики протекционизма и реиндустриализации в условиях не менее очевидной внутриполитической нестабильности — штука всегда довольно опасная.

Золотой слиток в руках рабочего в цехе по выпуску заготовок и готовой продукции на Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Стабильный ресурс". Эксперт о приобретении ЦБ рекордного количества золота
Нет, гражданской войны в Соединенных Штатах, скорее всего, не случится. Но ряд иных, не менее неприятных с точки зрения глобальной экономики трендов — от очередного финансового кризиса со схлопыванием очередных фондовых пузырей до девальвации глобальной валюты (в разы не обязательно, для мирового ограбления вполне довольно десятка процентов) — это всегда пожалуйста. Особенно если учесть, мягко говоря, непростые отношения нынешнего главы американского Белого дома с нынешним руководством ФРС.

И нет ничего удивительного в том, что на таком фоне цена золота продолжает весьма ощутимо расти. После "компенсирующего" падения в августе до 1178 долларов за тройскую унцию 29 октября золото подорожало уже до 1230,8 доллара. И, несмотря на неизбежную в таких условиях волатильность золотых цен на коротких отрезках, это тоже уже вполне можно охарактеризовать как новый глобальный тренд.

Ну а для нас, находящихся, помимо своей воли, на передовых рубежах "тарифно-санкционной войны", увеличивать золотой запас, заниматься чем-то подобным сам бог велел. Особенно учитывая наличие своей, довольно богатой внутренней добычи, немедленно менять добытый драгоценный металл на портреты покойных американских президентов было бы неразумно.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Золотые слитки. Архивное фото
© AP Photo / Mike Groll
Центробанк приобрел рекордное количество золота
Поэтому наращивать золотой запас Россия начала еще в 2014 году, после введения первых санкций США и ЕС. И уже к июлю 2018-го Банк России распродал почти все американские облигации, сократив вложения в них до минимума за 11 лет. По данным Министерства финансов США, еще в марте текущего года у России было американских бумаг на 96 миллиардов долларов. Летом их осталось всего на 14,9 миллиарда — это почти в 12 раз меньше, чем было в 2010 году. И такую политику российского Центробанка очень легко объяснить чисто логически. И очень трудно не одобрять.

Единственное, что хочется тут напомнить нашим официальным лицам, — что, помимо золота, есть и другие "вечные ценности". Типа строительства новой дорожной инфраструктуры (да, она менее ликвидна, но в свете последних трендов и менее волатильна, чем трежерис и доллар). Или, допустим, вложений в геологоразведку в той же Сибири. Или строительства новых, необходимых стране мощностей в нефтехимии.

Да и вообще есть во что вложить деньги внутри страны. И дело тут даже не в санкционном давлении и неправильной, с точки зрения наших "сислибов", внешней политике, приводящей к санкционным рискам. Просто в нынешних условиях вложения в глобальную резервную валюту и ее производные уже не имеют той железобетонной надежности, что раньше.

Каракас. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
США готовят санкции для ограничения экспорта золота из Венесуэлы, пишут СМИ
Собственно говоря, сейчас на наших глазах демонтируется последнее глобальное преимущество доллара как резервной валюты: преимущество "гарантированной тихой гавани". Причем демонтируется отнюдь не "врагами Америки", а самими политическими и финансовыми элитами США. Про "вложи и не беспокойся" лучше постепенно начать забывать: слишком много глобальных рисков как политического (те же внезапные "санкции" и "блокировки счетов", ставшие уже со всей очевидностью инструментом глобальной конкуренции), так и чисто экономического характера. Доходность по тем же американским облигациям потихоньку становится несоразмерной рискам: выгода слишком мала, а риски — велики.

Поэтому российский ЦБ по отношению к золотым закупкам ведет себя абсолютно правильно. А другие вопросы — уже не к Центробанку. Это к общей экономической политике, в которой также необходима новая балансировка. Горячку здесь пороть, безусловно, не стоит. Но то, что тренд "а давайте продадим много нефти и на все лишнее накупим долларов и куда-нибудь спрячем" выглядит сейчас вульгарно и архаично — факт.

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© Виталий Подвицкий
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