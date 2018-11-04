Россия что-то знает: мир гадает, почему она рекордно скупает золото

Дмитрий Лекух
Собственно говоря, история вполне понятная и объяснимая — как с точки зрения текущих трендов, так и с точки зрения общемировой стратегии ползучего осыпания доминировавшей последние полвека системы Бреттон-Вудских и Ямайских соглашений и прочих "вашингтонских консенсусов", регулирующей глобальные финансовые рынки.
Тут все просто: рекорды по закупке золота бьет отнюдь не только Россия.
Текущие тренды тут в общем вполне понятны: непредсказуемость современной американской экономической политики очевидна. И "попадающие под прицел" страны, да и просто консервативные финансисты банально хеджируют риски: мало ли что этим бодрым и энергичным ребятам за океаном в голову может прийти. Да и вообще проведение настолько жесткой политики протекционизма и реиндустриализации в условиях не менее очевидной внутриполитической нестабильности — штука всегда довольно опасная.
И нет ничего удивительного в том, что на таком фоне цена золота продолжает весьма ощутимо расти. После "компенсирующего" падения в августе до 1178 долларов за тройскую унцию 29 октября золото подорожало уже до 1230,8 доллара. И, несмотря на неизбежную в таких условиях волатильность золотых цен на коротких отрезках, это тоже уже вполне можно охарактеризовать как новый глобальный тренд.
Ну а для нас, находящихся, помимо своей воли, на передовых рубежах "тарифно-санкционной войны", увеличивать золотой запас, заниматься чем-то подобным сам бог велел. Особенно учитывая наличие своей, довольно богатой внутренней добычи, немедленно менять добытый драгоценный металл на портреты покойных американских президентов было бы неразумно.
Единственное, что хочется тут напомнить нашим официальным лицам, — что, помимо золота, есть и другие "вечные ценности". Типа строительства новой дорожной инфраструктуры (да, она менее ликвидна, но в свете последних трендов и менее волатильна, чем трежерис и доллар). Или, допустим, вложений в геологоразведку в той же Сибири. Или строительства новых, необходимых стране мощностей в нефтехимии.
Да и вообще есть во что вложить деньги внутри страны. И дело тут даже не в санкционном давлении и неправильной, с точки зрения наших "сислибов", внешней политике, приводящей к санкционным рискам. Просто в нынешних условиях вложения в глобальную резервную валюту и ее производные уже не имеют той железобетонной надежности, что раньше.
Поэтому российский ЦБ по отношению к золотым закупкам ведет себя абсолютно правильно. А другие вопросы — уже не к Центробанку. Это к общей экономической политике, в которой также необходима новая балансировка. Горячку здесь пороть, безусловно, не стоит. Но то, что тренд "а давайте продадим много нефти и на все лишнее накупим долларов и куда-нибудь спрячем" выглядит сейчас вульгарно и архаично — факт.